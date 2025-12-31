Ê¡Î±¸÷ÈÁ¡Ö½é¤á¤Æ¡È¥Þ¥¸¤ÇÇä¤ì¤¿¤ó¤À¤Ê¡É¡×¤È»×¤Ã¤¿¶¦±é¼Ô¹ðÇò
¸µAKB48¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈÊ¡Î±¸÷ÈÁ¡Ê21¡Ë¤¬30ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ö¤¢¤Á¤³¤Á¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡×¡Ê¿åÍË¸á¸å11»þ6Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡ÖÇä¤ì¤¿¡×¤È»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ë¤ÏÂçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¡¢¼ãÄÐÀé²Æ¡¢3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥óÊ¡ÅÄËãµ®¡¢½ÂÃ«Æäºé¡¢¤¢¤Î¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ÇMC¤Î¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¼ãÎÓÀµ¶³¤Ï¡Ö6¿Í¤ÇÈÖÁÈ¤Ç¤¤ë¤¸¤ã¤ó¡×¤È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤Î6¿Í¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£
Ê¡Î±¤Ï¼ãÄÐ¤È½é¶¦±é¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤Æ¡¢º£Æü¤Î¤³¤ÎÊÂ¤Ó¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ë½é¤á¤Æ¡Ø¥Þ¥¸¤ÇÇä¤ì¤¿¤ó¤À¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¡Ê»×¤Ã¤¿¡Ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¼ãÄÐ¤Ï¡ÖÀÊÊÑ¤ï¤ë¡©Âç³°ÂçÊÑ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÊ¡Î±¤ÎÀÊ¤Î¿´ÇÛ¤ò¤·¡¢¡ÖMC¤Ë¶á¤¤Êý¤¬ÏÃ¤·¤ä¤¹¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Âçµ×ÊÝ¤Ï¡Ö»ä¤ÏÂç³°·ù¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¼ãÄÐ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀ¼¤¬¥Ç¥«¤¤¤«¤é¡×¤ÈÂç³°¤ÎÀÊ¤Ç¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¼ãÄÐ¤Ï¡Ö»ä¤È¡Ê¤¤¤È¤¦¡Ë¤¢¤µ¤³¤µ¤ó¤ÏÂç³°¤¬¹¥¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
½ÕÆü½Ó¾´¤Ï¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¡£¤¢¤µ¤³¤µ¤ó¤Ï³°¤À¤Ê¡×¤È¶¦±é¤·¤¿¡£