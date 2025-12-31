¡ÚÂçÁêËÐ¡Û¿·Âç´Ø°ÂÀÄ¶Ó¡ÖÂà¶þ¡×¤Ê·Î¸Å¤ÇÁÇ¼Á¤¬³«²Ö¡¡»Õ¾¢¤Î°Â¼£Àî¿ÆÊý¤È·ë¤Ð¤ì¤¿¸Ç¤¤å«
¡ÚÅÚÉ¶¤Î¿¼ÁØ£²£°£²£µ¡Ê²¼¡Ë¡Û£²£°£²£µÇ¯¤ÎÇ¼¤á¤È¤Ê¤ë£±£±·î¤Î¶å½£¾ì½ê¤Ç¡¢³Ñ³¦¤Ë¿·¤¿¤Ê´ÇÈÄÎÏ»Î¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿È¤Î°ÂÀÄ¶Ó¡Ê£²£±¡á°Â¼£Àî¡Ë¤¬½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Âç´Ø¤Ø¾º¿Ê¡£¼¡¤Î²£¹Ë¸õÊä¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿¡£¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ÇÃÃ¤¨¤¿Ê¢¶Ú¤äÇØ¶Ú¤Î¶¯¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤¿Äã¤¤»ÑÀª¤«¤é¤Î¹¶¤á¤¬»ý¤ÁÌ£¡£¤½¤ÎÁÇ¼Á¤ò³«²Ö¤µ¤»¤¿¤Î¤¬¡¢»Õ¾¢¤Î°Â¼£Àî¿ÆÊý¡Ê¸µ´ØÏÆ°ÂÈþ¶Ó¡Ë¤À¡£
¡¡»Õ¾¢¤Ï¸½Ìò»þÂå¡¢³Ñ³¦¶þ»Ø¤Î¶È»Õ¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¤¿¤À¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤ËÂÐ¤¹¤ë»ØÆ³¤Ç½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï»Í¸Ô¤ä¤¹¤êÂ¡¢¤Ö¤Ä¤«¤ê·Î¸Å¤Ê¤É¤Î´ðÁÃ¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤ä¤é¤»¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö»Í¸Ô¤òÆ§¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯Âà¶þ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤È¤ÎÆ®¤¤¡£ÃÏÌ£¤Ç¤¹¤·¡£¤½¤³¤ò²æËý¤·¤ÆÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢·ë²Ì¤Ë½Ð¤¿¡×¤È´ðËÜ¤Î½ÅÍ×À¤òÎÏÀâ¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤Þ¤À²¿¤â´°À®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÂÎ¤â¡¢ÁêËÐ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¡£¤É¤ó¤É¤ó·Î¸Å¤·¤Æ¡¢²£¹Ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤ëÅØÎÏ¤ò°ì½ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£º£¤ÎÁêËÐ¤ò¼´¤Ë¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤é¤·¤¤ÁêËÐ¤ò¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Èà´°À®·Áá¤Î¹½ÃÛ¤Ë°ÕÍß¡£°ÂÀÄ¶Ó¤â¡ÖÁ´Éô¤ò¶¯¤¯¤·¤Ê¤¤¤È¾å¤¬¤ì¤Ê¤¤¡£·Î¸Å¤ò¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡°ÂÀÄ¶Ó¤Ï£²£°£²£²Ç¯¤ËÊì¹ñ¤ÎÀï²Ò¤òÆ¨¤ì¤ÆÍèÆü¤·¡¢°Â¼£ÀîÉô²°¤ØÆþÌç¤·¤¿¡£»Õ¾¢¤Ï¡ÖÉô²°¤ò¶½¤¹»þ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢½é¤á¤ÏÃÇ¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡£ËÜ¿Í¤ÎÌÜ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤ÌÜ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¦¥Á¤Ç°ì½ï¤Ë¤ä¤í¤¦¤È¡£¤¤¤¤½Ð²ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¡£¿·Âç´Ø¤Ï¡Ö³°¹ñ¿Í¤Ï£±¿Í¤·¤«Éô²°¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¹¤´¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº£¤Ç¤â²¸µÁ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸Ç¤¤å«¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿»ÕÄï¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÇ¯¤ËÆó¿Í»°µÓ¤ÇÈÖÉÕ¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£