¥³¥í¥Á¥À¾ÌîÁÏ¿Í¡¢¥Ð¥¥Ð¥ÆùÂÎ¤Î1Ç¯¤Î¡Ö¿Ê²½¡×¤Ë¶ÃØ³¡¡¡Ö¤Ç¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¤§¤§¤§¡×¡Ö¤¹¤´¤Ã¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥³¥í¥³¥í¥Á¥¥Á¥¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥º¡×¤ÎÀ¾ÌîÁÏ¿Í¤µ¤ó¡Ê34¡Ë¤¬2025Ç¯12·î28Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£1Ç¯¤Ç¡Ö¿Ê²½¡×¤·¤¿¥Ð¥¥Ð¥ÆùÂÎ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö2024¢ª2025¡×
À¾Ìî¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö2024¢ª2025¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¾åÈ¾¿ÈÍç¤Î2Ëç¤ÎÈæ³Ó¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£2024Ç¯¤È2025Ç¯¤Î¶ÚÆù¤Î°ã¤¤¤ò¸ø³«¤·¡¢ÆùÂÎ²þÂ¤¤Ç¡Ö¿Ê²½¡×¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤ß¤»¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Î¤¦¤Á1ËçÌÜ¤Î¡Ö2024¡×¤Î¤â¤Î¤Ï¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°´ï¶ñ¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¡¢¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£2ËçÌÜ¤Î¡Ö2025¡×¤Î¤â¤Î¤Ï¡¢»÷¤¿¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Î1Ç¯¤Ç¤µ¤é¤Ë¶»ÈÄ¤¬¸ü¤¯¤Ê¤ê¡¢Æó¤ÎÏÓ¤âÂÀ¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Ç¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¤§¤§¤§¡×¡Ö¥´¥ê¥´¥ê¥Ð¥¥Ð¥¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¤¹¤´¤Ã¡×¡ÖºÇ¶¯¡×¡Ö¥Ç¥«¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
À¾Ìî¤µ¤ó¤Ï¡¢11¤«·î¤ÇÂÎ»éËÃÎ¨¤ò23¡ó¤«¤é7¡ó¤Ë¤Þ¤Ç¸º¤é¤¹ÆùÂÎ²þÂ¤¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£