¤Á¤ã¤¯¤é¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¡í·¯¡í¤È¤Ä¤¯¤ê¤¢¤²¤¿¡¢¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëZepp Shinjuku¸ø±é
¡Ö¤Á¤ã¤¯¤éÁ´¹ñ¿¯Î¬ÂçºîÀï ¡ÝÂè»°Ëë¡Ý¡×´°Á´·èÃå¡£10·î¤«¤éÌó2¥«·î¤ò¤«¤±¤ÆÁ´¹ñ8ÅÔ»Ô¤ò½ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Á¤ã¤¯¤é¤¬¡¢ºÇ¸å¤ËÃ©¤êÃå¤¤¤¿¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢Zepp Shinjuku¡£ÃöÆÍÌÔ¿Ê¥¬¡¼¥ë¥º¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë½é¤ÎZepp¥ï¥ó¥Þ¥ó¤ò¼Â¸½¡£¤½¤Î»ö¼Â¤ò»×¤¦¤À¤±¤Ç¤â¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë²¿ÇÜ¤â¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢12·î10Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤Á¤ã¤¯¤é¡¢¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëZepp Shinjuku¸ø±é¡ÊÁ´8Ëç¡Ë
¡ÖGIRLS BAND NEVER DIE¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Á¯Îõ¤Ë¶Á¤¯¿·¤·¤¤SE¤¬Î®¤ì¤ëÃæ¡¢¥µ¥¯¥é¡ÊVo¡¦G¡Ë¡¢¤Þ¤ª¡ÊG¡Ë¡¢¥ï¥¥¿¥ë¥ë¡ÊB¡¦Cho¡Ë¡¢ÍÕÌï¡ÊDr¡¦Key¡Ë¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¤¥ó¡£4¿Í¤Ç¼ê¤ò·Ò¤¤¤Ç²£°ìÎó¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤ª¼µ·¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥í¥¢¤«¤éÀ¹Âç¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¤â¤¦¤¤¤¤¤è¡¢¤ª¤ä¤¹¤ß¡×¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥ï¥¥¿¤Î¡Ö¥¬¡¼¥ë¥º¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦¤Á¤ã¤¯¤é¡¢»Ï¤á¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö°ì½ï¤Ë»Ï¤á¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë±þ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢´ÑµÒ¤Ï¡¢·ý¤ò¹â¤¯ÆÍ¤¾å¤²¤Ê¤¬¤éÈà½÷¤¿¤Á¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÇ®¤¯ºÌ¤ê¡¢¥µ¥¯¥é¤Î¡ÖZepp¡¢²Î¤ª¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤ò¼õ¤±¤ÆÂç¹ç¾§¤ò½Å¤Í¤Æ¤æ¤¯¡£¤½¤¦¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤À¤«¤é¤³¤½¤ÎÈþ¤·¤¤¸÷·Ê¤òÁ°¤Ë¤·¤¿¥µ¥¯¥é¤¬¡Ö»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Í¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤³¤¦¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡¢Â³¤±¤Æ¡Ö·¯¤Î°ìÈÖ¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤»ä¤è¤ê¡×¤Ø¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤Í¤§¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤ë¡© Zepp¡ª¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¡¢¡Ö¥¦¥½¥Î¥Ï¥Ê¥·¡×¤Ø¡£´ÑµÒ¤ÎÇ®ÎÌ¤Ë»É·ã¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢4¿Í¤Î¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤âÇ®¤¯·ã¤Ã¤Æ¤æ¤¯¡£¤Þ¤ë¤Ç·ãÎ®¤ÎÇ¡¤¯Î®¤ì¤À¤¹¹ì²»¤«¤é¡Ö¥æ¥¹¥ê¥«¡×¤Ø¤È·Ò¤¤¤Ç¤ß¤»¤¿Å¸³«¤â°µ´¬¤À¤Ã¤¿¡£
¥µ¥¯¥é¡ÊPhoto by ¥¨¥É¥½¥¦¥¿¡Ë
¥ï¥¥¿¥ë¥ë¡ÊPhoto by ¥¨¥É¥½¥¦¥¿¡Ë
ºÇ½é¤ÎMC¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥¯¥é¤¬¡ÖZepp Shinjuku¡ª¡×¤È²þ¤á¤Æ¶«¤Ó¡Ê¤½¤Î¸å¡¢¡Ö¤¿¤Ö¤ó¤³¤Î¸å5²ó¤¯¤é¤¤¶«¤Ö¡×¤ÈÒì¤¤¤Æ¤¤¤¿¡Ë¡¢¥ï¥¥¿¤¬¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤ò¹ð¤²¤ë¡£¤Þ¤ª¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î8¸ø±é¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Çº¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÀµ²ò¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡¢¤¹¤´¤¤Ç»¤¤¥Ä¥¢¡¼¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ÍÕÌï¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥í¥¢¤òÁ°¤Ë¡Ö·ý¤ò¤¯¤ì¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤ËÎÏ¤ò¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¥é¥¤¥Ö¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡¢4¿Í¤È¤â´û¤Ë´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤¢¤ê¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¡õ²ÎÍØÅª¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤ò¿·¤¿¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿ºÇ¿·¶Ê¡Ö·ùµ¤¡×¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤¬ºÆ³«¡£Â³¤¤¤Æ¡¢¥µ¥¯¥é¤¬¡Ö¥Ù¡¼¥¹¥Ò¡¼¥í¡¼¡¢¥ï¥¥¿¡ª¡×¤È¶«¤Ö¤È¡¢¥ï¥¥¿¤¬²¼¼ê¤ÎÂæ¤Ë¾å¤¬¤êÞÕ¿È¤Î¥Ù¡¼¥¹¥×¥ì¥¤¤òßÚÎö¤µ¤»¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¡Ö°ì¡¢¿Í¡×¤Ø¡£Â¾¤Î¶Ê¤â¤·¤«¤ê¤À¤¬¡¢4¿Í¤¬ÌÄ¤é¤¹¥µ¥¦¥ó¥É¤Ï¡¢´ËµÞ¤È½À¹ä¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Ê¤¬¤éÍê¤â¤·¤¯¶Á¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Zepp Shinkuku¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î8¸ø±é¤òÄÌ¤·¤Æ¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¤Þ¤ª¡ÊPhoto by ¥¨¥É¥½¥¦¥¿¡Ë
ÍÕÌï¡ÊPhoto by ¥¨¥É¥½¥¦¥¿¡Ë
¡Ö¥¢¥¤¥Ó¡¼¡×¤Î¸å¡¢¤·¤Ð¤·¤ÎÄÀÌÛ¤ò·Ð¤Æ¡¢¥µ¥¯¥é¤¬À¶Î÷¤Ê¥Õ¥¡¥ë¥»¥Ã¥È¤ò¸ò¤¨¤Ä¤Ä¡Ö·à¾ì¤ÈÉé¤±¥Ò¥í¥¤¥ó¡×¤Î°ìÀá¤ò²Î¤¤¡¢¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÉé¤±¥Ò¥í¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿·à¾ì¤â¤³¤³¤Ç½ªËë¡×¤È¹ð¤²¡¢¡Ö½ªËë¡×¤Ø¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê°ìËë¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿¼¤¯¿¼¤¯³¤¤ÎÄì¤ØÀø¤Ã¤Æ¤æ¤¯¤è¤¦¤Ê¿¼Ê¥¤ÊÅ¸³«¤ò·Ð¤Æ¡¢¥µ¥¯¥é¤¬¡Ö·¯¤È»ä¤¿¤Á¤¬½Ð²ñ¤¨¤¿²Î¡×¤È¹ð¤²¡¢¡Ö³¤·î¡×¤Ø¡£´ÖÁÕ¤Ë¤ª¤±¤ë¥ï¥¥¿¤Î¥°¥ë¡¼¥ô¥£¡¼¤Ê¥½¥í¡¢¤Þ¤ª¤ÎÃ¸¤¤ßê¤á¤¤òÊü¤Ä¥½¥í¤«¤é¥é¥¹¥È¥µ¥Ó¤ØÆÍÆþ¡£¤½¤ÎÀª¤¤¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¡ÖÌ¤½Õ¡×¤Ø¤È°ú¤·Ñ¤¬¤ì¡¢¥µ¥¯¥é¤Î¡ÖZepp Shinjuku¡ª Á´°÷¡¢·ýÂß¤·¤Æ¡ª¡×¤È¤¤¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤ò¼õ¤±¡¢´ÑµÒ¤¬Å·¹â¤¯·ý¤òÆÍ¤¾å¤²¤Æ±þ¤¨¤ë¡£¡Ö¤É¤¦¤«¡×¤Ë¤ª¤±¤ëÆÃÂç¥³¡¼¥ë¤ÈÁ¯¤ä¤«¤Ê¥¯¥é¥Ã¥×¤âºÇ¹â¤ËÇ®¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¥µ¥¯¥é¤¬¡¢¥Ð¥ó¥É¤òÂåÉ½¤·¤Æ¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î´ÑµÒ¤Ë¸þ¤±¤¿ÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ê»Ï¤á¤ë¡£¡Ö¤¦¤Þ¤¯¾Ð¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¡£Ã¯¤«¤Î¤³¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¡¢µö¤»¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¡£»ä¤¬¤½¤¦¤À¤«¤é¡£¤Á¤ã¤¯¤é¤¬¤½¤¦¤À¤«¤é¡×¡Ö·¯¤ÎÄË¤ß¡¢²ù¤·¤µ¡¢Á´ÉôËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¡×¡ÖËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¡¢À¸¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö·¯¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Öº£»äÀ¸¤¤Æ¤¤¤ëÍÍ¤À¡×¤Ø¡£¥µ¥¯¥é¤¬¡¢¡Öº£"»ä¤¿¤Á"À¸¤¤Æ¤¤¤ëÍÍ¤À¡ª¡×¤È¡¢¥é¥¤¥Ö¤òÄÌ¤·¤Æ"·¯"¤È¸ß¤¤¤Ë³Î¤«¤á¹ç¤Ã¤¿À¸¤Î¼Â´¶¤ò¹â¤é¤«¤Ë¶«¤Ó¾å¤²¤¿¥·¡¼¥ó¤Ë¤ÏÆÃ¤Ë¶»¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¡£Å¸³«¤ò½Å¤Í¤ë¤¿¤Ó¤Ë¤µ¤é¤Ë¶Ë¤Þ¤Ã¤Æ¤æ¤¯4¿Í¤Î¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¡¢¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¹·¤ê¤òÁý¤·¤Æ¤æ¤¯¥µ¥¯¥é¤Î²Î¡£¥µ¥¯¥é¤Î¡Ö¼ê¤òÎ¥¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÅº¤¨¤ÆÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¡Ö¤¤¤Ó¤Ä¤Ê°¦¤Ç¤¹¤¬¡×¤â¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â´¶Æ°Åª¤Ê¶Á¤¤À¡£¼¡¤Ë¡¢¥ï¥¥¿¤¬¸ì¤ê»Ï¤á¤ë¡£¡Ö»ä¤µ¡¢¤¹¤´¤¯º¬°Å¤À¤«¤é¤µ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë°¦¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤«¡¢¤Á¤ã¤¯¤é¤Î²»³Ú¤Î¼÷Ì¿¤¢¤È¤É¤ì¤°¤é¤¤¤À¤í¤¦¤«¡¢¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö¤Ç¤â¤µ¡¢»ä¤Ï¤º¤Ã¤È¥Ð¥ó¥É¤¬¤·¤¿¤¤¡£¥µ¥¯¥é¤È¡¢¤Þ¤ª¤È¡¢ÍÕÌï¤È¡¢·¯¤È¡¢¤Á¤ã¤¯¤é¤¬¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö½é¤á¤Æ3¿Í¤Î¤³¤È¡¢·¯¤Î¤³¤È¡¢¤Á¤ã¤¯¤é¤Î¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤¿¿·¶Ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö»ä¤Î³Ð¸ç¤Î²Î¡¢¤Á¤ã¤¯¤é¤Î³Ð¸ç¤Î²Î¡×¡£¤½¤·¤Æ¤³¤³¤Ç¡¢Ì¤¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¿·¶Ê¡Ö¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¤Ï»à¤Ê¤Ê¤¤¡×¤¬Êü¤¿¤ì¤ë¡£·ãÎõ¤Ê¥í¥Ã¥¯¥Ð¥¤¥Ö¥¹¤¬Þø¤ëÁ´¿ÈÁ´Îî¤Î¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¡¢Í¦ÁÔ¤Ê¶Á¤¤òÊü¤Ä¥µ¥¯¥é¤Î²Î¤òÄÌ¤·¤Æ¶¦Í¤µ¤ì¤ë¡¢¡Ò¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¤Ï»à¤Ê¤Ê¤¤¡Ó¤È¤¤¤¦ÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¯µ±¤«¤·¤¤³Î¿®¡£°µ´¬¤À¤Ã¤¿¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢º£¸å¡¢¤Á¤ã¤¯¤é¤Î¿·¤·¤¤ÂåÉ½¶Ê¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¡£
Photo by ¥¨¥É¥½¥¦¥¿
´ÖÈ±Æþ¤ì¤º¡¢¡ÖÀ¸¤¤ë²ÁÃÍ¤Ê¤¤¤·¡×¡ÖËü¿ÍÍÍ¡×¤Ø¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥ï¥¥¿¤¬¡ÖºÇ¸å¤Ë°ì¸À¤À¤±¡¢½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤ò¹ð¤²¡¢ËÜÊÔ¥é¥¹¥È¤Î¶Ê¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÂÌÌÜ¤Ê½÷»Ò¹âÀ¸¤Ï¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ø¡£ºÇ¸å¤Î²Î»ì¡Ò¸ÀÍÕ¤¬·¯¤ÈÀ¸¤¤ë¡Ó¤ò²Î¤¤¾å¤²¤¿¥µ¥¯¥é¤¬¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¿¼¤¯³ú¤ßÄù¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ö·¯¤ÈÀ¸¤¤ë¡×¤È¹ð¤²¤¿°ìËë¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ö·¯¤Èµã¤¤¤Æ¡¢·¯¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¡¢¤Á¤ã¤¯¤é¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥µ¥¯¥é¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤â¤Ã¤ÆËÜÊÔ¤¬Ëë¤òÊÄ¤¸¡¢¡Ö¤Á¤ã¤¯¤é¶ÛµÞ²ñ¸«¡×¤Î±ÇÁü¤«¤é¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ØÆÍÆþ¡£¤³¤Î±ÇÁü¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Ð¥ó¥É·ëÀ®4¼þÇ¯¤È¤Ê¤ë2026Ç¯6·î¤Ë¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥·¥°¥Þ¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÌÄ¤ê»ß¤Þ¤Ê¤¤´¿À¼¤ÈÇï¼ê¡£¤½¤ó¤Ê²¹¤«¤Ê¥Õ¥í¥¢¤Î¸÷·Ê¤ò¸«¤¿¥ï¥¥¿¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¶Ê¤Ç¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤â¡×¤ÈÒì¤¡¢µÞî±4¿Í¤Ç¥É¥é¥à¤ÎÁ°¤Ë½¸¤Þ¤ê¶ÛµÞ²ñµÄ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥ï¥¥¿¤¬¡Ö¤³¤Î¶Ê¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤ã½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¹ð¤²¡¢Åö½éÍ½Äê¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö19ºÍ¡×¤ò¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö¤¤¤Ó¤Ä¤Ê°¦¤Ç¤¹¤¬¡×¤òÈäÏª¡£°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î"·¯"¤È¤È¤â¤Ë¤Ä¤¯¤ê¤¢¤²¤¿¡¢Ç®¤¯²¹¤«¤ÊÂçÃÄ±ß¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Á¤ã¤¯¤éÁ´¹ñ¿¯Î¬ÂçºîÀï ¡¼Âè»°Ëë¡¼¡×¤ò´°¿ë¤·¤¿Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÃöÆÍÌÔ¿Ê¤Ï¡¢ÍèÇ¯°Ê¹ß¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¡£¤¿¤È¤¨¤³¤ÎÀè¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿·¤¿¤Êº¤Æñ¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤è¤¦¤È¤â¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¤Ï»à¤Ê¤Ê¤¤¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò·Àµ¡¤È¤·¤¿¤µ¤é¤Ê¤ëÌö¿Ê¤ò´üÂÔ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â4¿Í¤ÎÊâ¤ß¤òÄÉ¤¤¤«¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
Photo by ¥¨¥É¥½¥¦¥¿
¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
1. ¤â¤¦¤¤¤¤¤è¡¢¤ª¤ä¤¹¤ß
2. ·¯¤Î°ìÈÖ¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤»ä¤è¤ê
3. ¥¦¥½¥Î¥Ï¥Ê¥·
4. ¥æ¥¹¥ê¥«
5. ·ùµ¤
6. °ì¡¢¿Í
7. ¥¢¥¤¥Ó¡¼
8. ½ªËë
9. ³¤·î
10. Ì¤½Õ
11. ¤É¤¦¤«
12. º£»äÀ¸¤¤Æ¤¤¤ëÍÍ¤À
13. ¤¤¤Ó¤Ä¤Ê°¦¤Ç¤¹¤¬
14. ¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¤Ï»à¤Ê¤Ê¤¤¡Ê¿·¶Ê¡Ë
15. À¸¤¤ë²ÁÃÍ¤Ê¤¤¤·
16. Ëü¿ÍÍÍ
17. ¤Þ¤ë¤ÇÂÌÌÜ¤Ê½÷»Ò¹âÀ¸¤Ï¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
EN1. 19ºÍ
EN2. ¤¤¤Ó¤Ä¤Ê°¦¤Ç¤¹¤¬
