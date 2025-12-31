¹â¶¶¥Ò¥í¥à¡Ö¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡È¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡áÃª¶¶¹°»ê¡É¡×1·î4Æü¤Ë°úÂà¤¹¤ëÃª¶¶¹°»ê¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ë
»³ºêÎçÆà¡Ê¤ì¤Ê¤Á¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö»³ºêÎçÆà¤ÎÃ¯¤«¤ËÏÃ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£¡Ê¥À¥ì¥Ï¥Ê¡Ë¡× https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E6%80%9C%E5%A5%88%E3%81%AE%E8%AA%B0%E3%81%8B%E3%81%AB%E8%A9%B1%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%93%E3%81%A8%E3%80%82¡ÊËè½µ·îÍË¡ÁÌÚÍË13:00¡Á14:55¡Ë¡£12·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹½êÂ°¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡¦¹â¶¶¥Ò¥í¥àÁª¼ê¤¬ÅÐ¾ì¡ª ¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥µ¥ó¥»¥¤¥¢¡¼¥ë¥¢¥ó¥É¥Ç¥£ presents WRESTLE KINGDOM 20 in Åìµþ¥É¡¼¥à Ãª¶¶¹°»ê°úÂà¡×¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ëÃª¶¶¹°»ê¡Ê¤¿¤Ê¤Ï¤·¡¦¤Ò¤í¤·¡ËÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¹â¶¶¡Ö¤Þ¤À¼Â´¶¤â²¿¤â¤Ê¤¤¡×
¤ì¤Ê¤Á¡§ÍèÇ¯1·î4Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¡Ö¥µ¥ó¥»¥¤¥¢¡¼¥ë¥¢¥ó¥É¥Ç¥£ presents WRESTLE KINGDOM 20 in Åìµþ¥É¡¼¥à Ãª¶¶¹°»ê°úÂà¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡È¥¤¥Ã¥Æ¥ó¥è¥ó¡É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¿ÍËÆü¤À¤í¤¦¤È´Ø·¸¤Ê¤¯1·î4Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëËèÇ¯¹±Îã¤Î¶½¹Ô¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¥Ò¥í¥àÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆÃÊÌ¤ÊÂç²ñ¤Ç¤¹¤«¡©
¹â¶¶¡§¤â¤Á¤í¤ó¡£1·î4Æü¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê´èÄ¥¤ë¤·¡¢¡È1Ç¯´Ö¤ÎÁí·è»»¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§°ìÈÖÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤â¤Î¤Í¡£
¹â¶¶¡§¤Ï¤¤¡£¤¿¤À¡È1·î4Æü¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¡¼¡ª¡É¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢1·î5Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¤âÂçÅÄ¶è¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¤Ç»î¹ç¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§Ë»¤·¤¤¡Á¡ª
¹â¶¶¡§¡È¤É¤³¤ÇµÙ¤á¤Ð¤¤¤¤¤Î¡©¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤âÂçÊÑ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¥¤¥Ã¥Æ¥ó¥è¥ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÂç»ö¤ÊÂç²ñ¤Ç¤¹¤Í¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§¡È¤³¤³¤«¤é1Ç¯¤¬»Ï¤Þ¤ë¡É¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¼ÒÄ¹¤âÌ³¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹Ãª¶¶Áª¼ê¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤¤¤¦ÌÜÀþ¤ÇÃª¶¶Áª¼ê¤Î¤³¤È¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¹â¶¶¡§¤â¤¦¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡Ö¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡áÃª¶¶¹°»ê¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ö¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡á¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÏÃöÌÚ¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÆþÌç¤·¤¿¤È¤¤«¤é¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤È¤¤¤¨¤ÐÃª¶¶¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£
¤½¤ÎÃª¶¶¹°»ê¤¬1·î4Æü¤Ç°úÂà¤·¤Æ¡¢¤½¤Î1·î5Æü¤«¤é¤â¤¦Áª¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡Ä¡Ä¤Þ¤ÀÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¤Þ¤À¼Â´¶¤â²¿¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¡©¡×¡Ö±³¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤Î´¶³Ð¤Ç¤¹¤Í¡£
¢¡Ä¾¶á¤Î¥·¥ó¥°¥ëÀï¤ÇÇÔËÌ¡Ä
¤ì¤Ê¤Á¡§°úÂà¤¹¤ëÁª¼ê¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢¤º¤Ã¤È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¹â¶¶¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢°úÂà»î¹ç¤¬¶á¤¯¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¤É¤ó¤É¤ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§¥á¥¥á¥¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¹â¶¶¡§¤½¤ì¤ò¤³¤Î1Ç¯¤Ç¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Â¿Ê¬¡¢º£Ç¯¤ÎºÇ½é¤Îº¢¤Èº£¤¸¤ãÁ´Á³°ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤²¤¨¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§ºòÇ¯12·î19Æü¤Î·²ÇÏÂç²ñ¤Ç¤â(¥·¥ó¥°¥ë¤Ç)ÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¹â¶¶¡§¤Ï¤¤¡£¤·¤«¤â²¶¡¢Éé¤±¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§¤½¤Î¤È¤¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡©
¹â¶¶¡§¡Ö¤¢¤ì¡© ÁÛÁü¤È°ã¤¦¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢Ãª¶¶¤µ¤ó¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¿ê¤¨¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ²¶¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤¶¤ä¤Ã¤¿¤é¡ÖÁ´Á³¶¯¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ö±³¤Ç¤·¤ç¡© ¼¤á¤ë¤Î¡© µÕ¤ËÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤ó¤À¤±¤É¡×¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¤Í¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¤È¤¤ËÃª¶¶Áª¼ê¤¬¡¢¥Ò¥í¥àÁª¼ê¤Î¤³¤È¤ò¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãË«¤á¤Æ¤¤¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¹â¶¶¡§¤½¤ì¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ãª¶¶¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤¬°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö²¶¤è¤ê¤¹¤´¤¤¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ë«¤áÊý¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§¤Ø¤¨¡¼¡£¤Ç¤â¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ã¤ÆÁ´°÷¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¹â¶¶¡§Á´°÷¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆÃ¤ËÃª¶¶¤µ¤ó¤Ï²æ¤¬¶¯¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ https://radiko.jp/#!/ts/FMT/20251223130000
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§»³ºêÎçÆà¤ÎÃ¯¤«¤ËÏÃ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ·î¡ÁÌÚÍË 13:00¡Á14:55
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§»³ºêÎçÆà
¡Êº¸¤«¤é¡Ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î»³ºêÎçÆà¡¢¹â¶¶¥Ò¥í¥àÁª¼ê
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ https://radiko.jp/#!/ts/FMT/20251223130000
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§»³ºêÎçÆà¤ÎÃ¯¤«¤ËÏÃ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ·î¡ÁÌÚÍË 13:00¡Á14:55
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§»³ºêÎçÆà
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/darehana/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@darehanaTFM http://www.tfm.co.jp/link.php?id=12619
