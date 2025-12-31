¡ÖÇ¯±Û¤·¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¡ÄÂç¤ß¤½¤«¡ÖÇ¯±Û¤·¤½¤Ð¡×¤Ç¤½¤ÐÅ¹ÂçË»¤· Ä«6»þ¤«¤é½àÈ÷¡¡Çã¤¤µá¤á¤ëÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¡»³·Á»Ô
Âç¤ß¤½¤«¤Î31Æü¡¢»³·Á»Ô¤Î¤½¤ÐÅ¹¤Ç¤ÏÄ«Áá¤¯¤«¤éÇ¯±Û¤·¤½¤Ð¤Î½àÈ÷¤ËÄÉ¤ï¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Çã¤¤µá¤á¤ë»Ñ¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤è¤¤¤ªÇ¯¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡×
»³·Á»ÔÃæ¿´Éô¤Ë¤¢¤ë¡Ö¾±»Ê²°¡×¤Ç¤Ï¡¢31Æü¤ÏÄ«6»þ¤«¤é½¾¶È°÷Áí½Ð¤Ç»Å¹þ¤ßºî¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤È¤·¤â1¤«·îÁ°¤«¤é½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¡¢ËÜÅ¹¤È»ÙÅ¹¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¤ª¤è¤½1Ëü3000¿©¤Î¤½¤Ð¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Å¹¤Ë¤ÏÇã¤¤µá¤á¤ëµÒ¤¬¼¡¡¹¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µÒ¡Ö1Ç¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ç¡¢ËèÇ¯É¬¤º²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡×
µÒ¡Ö¤³¤È¤·1Ç¯¤ÏÂçÊÑ¤ÊÇ¯¤À¤Ã¤¿¡£Ç¯¤ò±Û¤»¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤½¤Ð¤ò³ú¤ß¤·¤á¤¿¤¤¡×
µÒ¡Ö¡ÊÍèÇ¯¤Ï¤É¤ó¤ÊÇ¯¤Ë¤·¤¿¤¤¡©¡Ë·ò¹¯¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¤³¤Á¤é¤ÎÅ¹¤Ï¡¢31Æü¤Ï¸á¸å11»þ¤Þ¤Ç±Ä¶È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£