¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤È¥³¥ó¥Ó¥Ë¤È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡ÙÀÐ¸¶¿¹¸¡ßÅÏÊÕ¹ÌÀ¡Ê¸åÊÔ¡Ë
¡¡Á´¹ñ5Ëü8,000Å¹ÊÞ¡¢Ç¯´ÖÌó162²¯¿Í¤¬Çã¤¤Êª¤¹¤ë¡È¥³¥ó¥Ó¥ËÄ¶Âç¹ñ¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡É¡£Ï·¼ãÃË½÷¡¢ÃëÌë¤òÌä¤ï¤º¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÌÜÅª¤äÍøÍÑÊýË¡¤â¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤À¡£¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¡×¤òÇÁ¤¤¤¿Àè¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¡© ¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦ÅÏÊÕ¹ÌÀ»á¤¬¡¢¥²¥¹¥È¤ò¾·¤¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂç¤¤¤Ë¸ì¤ê¹ç¤¦¨¡¨¡¡£
¡¡º£²ó¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¡¢¸µ¼«Ì±ÅÞ´´»öÄ¹¤Ç¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀÐ¸¶¿¹¸»á¡Ê68¡Ë¡£¾®ÀôÆâ³Õ¤Îµ¬À©²þ³×Ã´ÅöÂç¿Ã¤È¤·¤Æ¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ê¤É¤Î°ìÈÌ¾®ÇäÅ¹¤Ç¤Î»ÔÈÎÌôÈÎÇä¤Îµ¬À©´ËÏÂ¤ò¿ä¿Ê¤·¤¿·ÐÎò¤â¤¢¤ëÆ±»á¡£¸åÊÔ¤ÎËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤«¤éÆüËÜ¿Í¤Î¾ÃÈñ¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤ÇÊÑ²½¤¹¤ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î»Ñ
ÅÏÊÕ¡§Á°²ó¤ÏµÄ°÷²ñ´Û¤Î¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ÇÊÐ°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥·¥ã¥¥·¥ã¥¥ì¥¿¥¹¥µ¥ó¥É¡×¤ÎÏÃ¤¬Ãæ¿´¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤ä¥í¡¼¥½¥ó¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÀÐ¸¶¡§¤¦¤Á¤Î¶á½ê¤Ë¤Ï¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¤¬2¸®¡¢¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤â1¸®¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥í¡¼¥½¥ó¤Ï¾®¤µ¤¤¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥í¡¼¥½¥ó¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÅÏÊÕ¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
ÀÐ¸¶¡§Â©»Ò¤È³°½ÐÃæ¡¢¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¦¥§¥¢¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¥É¥ì¥¹¥³¡¼¥É¤Î¤¿¤á¤Ë¶ßÉÕ¤¤Î¥Ý¥í¥·¥ã¥Ä¤òµÞî±Çã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¼¯¤Î»Ò¤ß¤¿¤¤¤Ê¼ê¿¨¤ê¤Ç¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê°áÎÁÉÊ¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÏÊÕ¡§¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤ÎÀìÌçÅ¹¤ÈÂ½¿§¤Ê¤¤ÉÊ¼Á¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Ï¿Æ²ñ¼Ò¤¬°ËÆ£Ãé¤Ç¡¢°ËÆ£Ãé¤ÏÁÄ¶È¤¬Á¡°Ý·Ï¤Ê¤Î¤Ç¡£
ÀÐ¸¶¡§¤½¤¦¤¤¤¦ÇØ·Ê¤â¤¢¤ë¤Î¤«¡£
ÅÏÊÕ¡§Ãæ¤Ç¤â°µÅÝÅª¤ËÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥é¥¤¥ó¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ñ¥¤¥ëÊÔ¤ß¤È¤¤¤¦¾¯¤·¸ü¼ê¤Î¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤Ï1,000¡Á2,000±ß¤°¤é¤¤¤¹¤ë¹âµé·¤²¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ï¥ó¥³¥¤¥ó°Ê²¼¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ËÍ¤âº£ÆüÍú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
ÀÐ¸¶¡§·¤²¼¤âÂ©»Ò¤ËÇã¤Ã¤Æ¤ä¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÅÏÊÕ¡§º£Æü¤Á¤ç¤¦¤É»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¿¥ª¥ë¥Ï¥ó¥«¥Á¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è¡£
ÀÐ¸¶¡§Î®ÀÐ¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÅÏÊÕ¡§¤â¤È¤â¤ÈËÍ¤Ï¥í¡¼¥½¥ó½Ð¿È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥í¡¼¥½¥ó¤Ïº£¸å¤Î¿·Å¹ÊÞ¤Î1¡Á2³ä¤Ï²áÁÂÃÏ¤Ë¤Ä¤¯¤ëÊý¿Ë¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅÔ»ÔÉô¤ÎÄÌ¾ï¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ê¤É¤è¤êÇä¤ê¾å¤²¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÍø±×¤ò½Ð¤»¤ë¤«¤¿¤Á¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤Ç¤¹¡£¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÊý¸þ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸Æ³Æþ¤¬Âç¤¤Ê¼´¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£
ÀÐ¸¶¡§¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¥Á¥§¡¼¥ó¤â¥æ¥Ë¥¯¥í¤âÌµ°õÎÉÉÊ¤â¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤Ç¤¹¤·¡¢¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤ÏËÜÅö¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
ÅÏÊÕ¡§¿Í¼êÉÔÂ¤ÈÊª²Á¹â¤ÎÃæ¤Ç¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î²Á³Ê¤òÍÞ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤ÏÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸ÍøÍÑÎ¨¤âº£¸å10Ç¯¤°¤é¤¤¤Ç6¡Á7³ä¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÀÐ¸¶¡§¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤Ç¤ÎÉÔÀµ¤Ã¤Æ¤É¤Î¤°¤é¤¤¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÅÏÊÕ¡§Àµ³Î¤Ê¿ô»ú¤ÏËÍ¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥á¥é¤È¤«¤âÂçÎÌ¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤¿¤À¤·¡¢¾¦ÉÊ¤Î¥¹¥¥ã¥óÏ³¤ì¤Ê¤É¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬Ìµ°Õ¼±¤ËÉÔÀµ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤«¤È¡£ÆüËÜ¤Ï²ÝÂêÀè¿Ê¹ñ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¾Ê¿Í²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ï»î¹Ôºø¸íÃæ¤Ç¤¹¡£¹ñÆâ³°Ìä¤ï¤º±ó³Ö¤ÇÀÜµÒ¤Ç¤¤ë¥¢¥Ð¥¿¡¼ÀÜµÒ¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£
¥¹¥Æ¥ë¥¹ÃÍ¾å¤²ÌäÂê¤ÈÃÍÉÕ¤±¤ÎÆñ¤·¤µ
ÀÐ¸¶¡§¤³¤Î´Ö¡¢½ÐÄ¥µ¢¤ê¤Ë¥é¡¼¥á¥ó500±ß¡¢ÂØ¤¨¶Ì160±ß¤Î¤ªÅ¹¤òÇîÂ¿±Ø¤Ç¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ¤Ê¤é850±ß¤Ï¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥é¡¼¥á¥ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¡£
ÅÏÊÕ¡§¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë»ëÅÀ¤À¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÍ¾å¤²¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤â»×¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏËÍ¤À¤Ã¤Æ500±ß¤Î¥é¡¼¥á¥ó²°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÄ¶´ò¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£°Â¤¤¤³¤È¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤·¡¢°Â¤µ¾¡Éé¤Ç¤Ï»ö¶È¼Ô¤Î·Ð±Ä¤âÀ®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þÂå¤Ê¤Î¤Ç¡£
ÀÐ¸¶¡§Å¹°÷¤µ¤ó¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÎÊý¤Ç¤·¤¿¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤À¤ÈÃÍÃÊ¤òÊÑ¤¨¤ºÍÆÎÌ¤ò¸º¤é¤¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÎÃÍ¾å¤²¤â¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ì¤Ã¤Æ¾ÃÈñ¼ÔÅª¤Ë¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©
ÅÏÊÕ¡§¤â¤Á¤í¤ó¡Ö¤³¤Ã¤½¤êÃÍ¾å¤²¤µ¤ì¤Æ¥¤¥ä¤À¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¹â¤¯¤Ê¤ë¤è¤ê¤Ï¥Þ¥·¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¼Â¤Ï°ìÄê¿ô¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¹âÎð²½¤Ç°ßÂÞ¤â¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£ÃÍÉÕ¤±¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²ÁÃÍ¤È²Á³Ê¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ÆÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡£
ÀÐ¸¶¡§Á´¤¯Æ±°Õ¸«¤Ç¤¹¤è¡£
ÅÏÊÕ¡§¤¢¤È¡¢À¯¼£²È¤ÎÊý¤Ë¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤·ù¤¬¤é¤ì¤ëÏÃÂê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤À¤±¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÀÐ¸¶¡§¤â¤¦À¯³¦¤Ï°úÂà¤·¤¿¿È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÈ¿ÂÐ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÍýÍ³¤Ï´ÊÃ±¤ÇÌôÂå¤ò»Ò¤É¤â¤äÂ¹¤¿¤Á¸½ÌòÀ¤Âå¤ËÊ§¤ï¤»¤ë¤Î¤¬·ù¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£°åÎÅÈñ¤ò¤¢¤ëÄøÅÙ¼«Èñ¤Ë¤¹¤ì¤Ð²ÄÇ½¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢²¿¤·¤í6¡Á7Ãû±ß¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÉ±ÒÈñ¤òÁý³Û¤¹¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÏÊÕ¡§¤½¤³¤Ï¥È¥ì¡¼¥É¥ª¥Õ¤Î¹Í¤¨Êý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÀÐ¸¶¡§Îã¤¨¤Ð1Ç¯¤º¤Ä¾ÃÈñÀÇËÜÂÎ¤ò15%¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿©ÎÁÉÊ5%¤È¤«¤Ê¤é¥È¥ì¡¼¥É¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£
ÅÏÊÕ¡§¥¼¥í¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²È¤È¼Ö°Ê³°¤Î100Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÇã¤¤Êª¤Ë¤ÏÄ¶¹â¤¤ÀÇ¶â¤«¤±¤¿¤ê¡¢ÊÆ¡¦¥Ñ¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿Ãº¿å²½Êª¤À¤±²¼¤²¤¿¤ê¡¢¤ä¤êÊý¤Ï¿§¡¹¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Í×¤¹¤ë¤ËËÍ¤ÏËþÂ¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÜÅö¤ËÀ¸³è¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÉÏ¤·¤¤Êý¤âÊ¢°ìÇÕ¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È¡£
ÆüËÜ¤Î¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤Î¸°¤Ï¡Ö¿©ÉÊ¡×¤Ë¤¢¤ë¡ª¡©
ÅÏÊÕ¡§¤â¤Ã¤È¸À¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢Áý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¸Ä¿Í¶âÍ»»ñ»º¤¬2,239Ãû±ß¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¾ÃÈñ¤Ë²ó¤·¤Æ·ÐºÑ¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢³°¿©¤â¸ºÀÇ¤¹¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤ÈËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐ¸¶¡§¤Á¤Ê¤ß¤ËµÄ°÷»þÂå¤Ë»ä¤¬·È¤ï¤ê·Êµ¤¤Ø¤Î¸ú²Ì¤òºÇ¤â´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢ÄêÎ¨¸ºÀÇ¡Ê¢¨1999Ç¯¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¹±µ×Åª¤Ê¸ºÀÇºö¤Î°ì¤Ä¡£¹ñ¤ÎºâÀ¯¾õ¶·¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤ËÃÊ³¬Åª¤Ë½Ì¾®¤µ¤ì¡¢2007Ç¯ÅÙ¤Ë´°Á´¤ËÇÑ»ß¤µ¤ì¤¿¡Ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÄêÎ¨¸ºÀÇ¤Ï½êÆÀÀÇ¤ä½»Ì±ÀÇ¤Î°ìÄê³ä¹ç¤ò¸ºÀÇ¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÀÇ¶â¤òÇ¼¤á¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Û¤ÉÀÄÅ·°æ¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤¬¡£
ÅÏÊÕ¡§À¯ÉÜ¤äÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë¤ªÊÆ·ô¤Ê¤É¶â·ô¤äº£¸å³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤¢¤í¤¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤äÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¤Ê¤É¤Ï¤¹¤Ù¤Æ1Ç¯¤È¤«¤Î´ü¸ÂÉÕ¤¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ª¶â¤À¤ÈÃù¶â¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡£
ÀÐ¸¶¡§³Î¤«¤ËÑ¼´¹·ô¡Ê¤À¤«¤ó¤±¤ó¡Ë¤ÏÎÉ¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç¤¹¤è¤Í¡£´ü¸ÂÉÕ¤¤À¤ÈÀáÌó»Ö¸þ¤Î¿Í¤âÉ¬¤º´ü´ÖÆâ¤Ë»È¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£
ÅÏÊÕ¡§GDP¤ÎÌó55%¤òÀê¤á¤ë¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤Î¤¦¤ÁÌó3³ä¤Ï¿©ÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»Ô¾ì¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤«¤Ê¤È¡£·ÐºÑ¤¬¿Ä¹¤¹¤ë¤·¡¢¤ª¶â¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤·¤Æ¤â¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç»Ù½Ð¤Ç¤¤ë¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¾¯¤·ÃÍÃÊ¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢¼ê¤¬½Ð¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¡Ö¥·¥ã¥¥·¥ã¥¥ì¥¿¥¹¥µ¥ó¥É¡×¤ò½é¤á¤Æ¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¡¢¥Ï¥Þ¤ëÊý¤¬Â³½Ð¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤Ç¤¹¡£
ÀÐ¸¶¡§ºÇ¶á¡¢»þ´Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÇä¤ê¾ì¤¬¥¹¥«¥¹¥«¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¿©ÉÊ¥í¥¹ÂÐºö¤Ê¤É¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ÅÊý¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤³¤È¤Ç¤¹¤±¤É¡£
ÅÏÊÕ¡§ÀÐ¸¶¤µ¤ó¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦¿©¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤Í¡£
ÀÐ¸¶¡§¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ë»þ¤«¤é¥Ô¥¿¥Ã¤È¿©¤Ù¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬¡¢¤±¤Ã¤³¤¦Äê´üÅª¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¿©¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ï¤ê¤ÈÊÝ¼éÅª¤Ê¤Û¤¦¤È¤¤¤¦¤«¡£
ÅÏÊÕ¡§¤â¤·»î¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ºÇ¶á¤ÎÎäÅà¿©ÉÊ¤â»î¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¯¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£
ÀÐ¸¶¡§3Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¡Ö¥Ô¥«¡¼¥ë¡×¤ÎÎäÅà¿©ÉÊ¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤Ë¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸À¤ï¤ì¤Æ¤ß¤ë¤È¤½¤ì°ÊÍè¤¢¤Þ¤ê¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¡£ÎäÅà¿©ÉÊ¤Ï²¿¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÅÏÊÕ¡§¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÎäÅà¿©ÉÊ¤Ï²¿¤Ç¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤´¼«¿È¤¬¹¥¤¤Ê¥«¥Æ¥´¥ê¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡£¤·¤Ð¤é¤¯ÎäÅà¿©ÉÊ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï½Ö´ÖÎäÅà¤Îµ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤¬ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¯¤Æ¡¢¥¤¥á¡¼¥¸ÊÑ¤ï¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥°¥í¤ÏÄà¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤Ë¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹70ÅÙ¤Ç°ìµ¤¤ËÅà¤é¤»¤ÆÎ®ÄÌ¤µ¤»Á¯ÅÙ¤òÊÝ¤¿¤ì¤ë¤Î¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤ÈÆ±¤¸Íý¶þ¤Ç¤¹¤Í¡£
ÀÐ¸¶¡§ÎäÅà¿©ÉÊ¤Î³µÇ°¤ò¼Î¤Æ¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡¢¤È¡£
ÅÏÊÕ¡§¤¢¤È¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤â1¿Í¡Á2¿ÍÍÑ¤ÎÎäÅà¿©ÉÊ¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë²Á³Ê¤â¼êº¢¤Ç¤¹¡£
ÀÐ¸¶¡§¥·¥Ë¥¢¤äÃ±¿È¼Ô¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÏÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇã¤¦¤È¡¢Í¾¤é¤»¤Æ2ÆüÏ¢Â³¤ÇÆ±¤¸¤â¤Î¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£º£ÅÙ¡¢ÎäÅà¿©ÉÊ¤ÏÇã¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µ»öÁ°ÊÔ¤Ç¤Ï¡¢ÀÐ¸¶»á¤Î¡È¥·¥ã¥¥·¥ã¥¥ì¥¿¥¹¥µ¥ó¥É°¦¡É¤È¡¢¾¦ÉÊ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÏÊÕ¹ÌÀ¡Ê¤ï¤¿¤Ê¤Ù¡¦¤Ò¤í¤¢¤¡Ë
¾ÃÈñ·ÐºÑ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢Î®ÄÌ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡£1967Ç¯ÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥í¡¼¥½¥ó¤Ë22Ç¯´Ö¶ÐÌ³¤·¡¢Å¹Ä¹¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¢¥Ð¥¤¥ä¡¼¤Ê¤É¤ò·Ð¸³¡£¸½ºß¤Ï¾¦ÉÊ³«È¯¡¦±Ä¶È¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¸ÜÌä¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¶ÈÌ³¤Ê¤É¤Î³èÆ°¤ÎËµ¤é¡¢Á´¹ñ¤Ç¹Ö±é³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê°ÍÍê¤Ï¤ä¤é¤Þ¤¤¤«¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Þ¤Ç¡Ë¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖFNN Live News ¦Á¡×¥ì¥®¥å¥é¡¼¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡¢TOKYO FM¡ÖÇÏÞ¼¡¦ÅÏÊÕ¤Î#¥Ó¥¸¥È¥Ô¡×¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡£¶áÃø¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥ó·ÐºÑ¤ÎÌäÂê¤ò¾ÃÈñ¼ÔÌÜÀþ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¡Ù¡Ê¥Õ¥©¥ì¥¹¥È½ÐÈÇ¡Ë¡£
