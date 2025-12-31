ÀÐ¸¶¿¹¸¤¬¡ÖÉ´²¿½½¿©¤È¿©¤Ù¤¿¡×¥³¥ó¥Ó¥Ë¿©¡¡¥»¥Ö¥ó¤Î¡È¥·¥ã¥¥·¥ã¥¡É¤ËÆüËÜ¤ÎÄìÎÏ¤ò¸«¤ë
¡¡Á´¹ñ5Ëü8,000Å¹ÊÞ¡¢Ç¯´ÖÌó162²¯¿Í¤¬Çã¤¤Êª¤¹¤ë¡È¥³¥ó¥Ó¥ËÄ¶Âç¹ñ¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡É¡£Ï·¼ãÃË½÷¡¢ÃëÌë¤òÌä¤ï¤º¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÌÜÅª¤äÍøÍÑÊýË¡¤â¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤À¡£¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¡×¤òÇÁ¤¤¤¿Àè¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¡© ¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦ÅÏÊÕ¹ÌÀ»á¤¬¡¢¥²¥¹¥È¤ò¾·¤¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂç¤¤¤Ë¸ì¤ê¹ç¤¦¨¡¨¡¡£
¡¡º£²ó¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¡¢¸µ¼«Ì±ÅÞ´´»öÄ¹¤Ç¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀÐ¸¶¿¹¸»á¡Ê68¡Ë¡£¾®ÀôÆâ³Õ¤Îµ¬À©²þ³×Ã´ÅöÂç¿Ã¤È¤·¤Æ¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ê¤É¤Î°ìÈÌ¾®ÇäÅ¹¤Ç¤Î»ÔÈÎÌôÈÎÇä¤Îµ¬À©´ËÏÂ¤ò¿ä¿Ê¤·¤¿·ÐÎò¤â¤¢¤ëÆ±»á¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¥ì¥¿¥¹¥µ¥ó¥É¡¢¤È¤¯¤Ë¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Î¡Ö¥·¥ã¥¥·¥ã¥¥ì¥¿¥¹¡×¤Ë¤Ï°ì²È¸À¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢º£²ó¤ÏÂç¼ê¥³¥ó¥Ó¥Ë3¼Ò¤Î¥ì¥¿¥¹¥µ¥ó¥É¾¦ÉÊ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ÎÂÐÃÌ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÊÄº¿¾¦·÷¤Î±ÊÅÄÄ®¡¢µÄ°÷¤ä´±Î½¤¬¤è¤¯»È¤¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ï
ÅÏÊÕ¡§ÀÐ¸¶¿¹¸¤µ¤ó¤È¥³¥ó¥Ó¥Ë¤È¸À¤¨¤Ð¡¢»ÔÈÎÌôÈÎÇä¤Îµ¬À©´ËÏÂ¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¶È³¦ÃÄÂÎ¤ÎÈ¿È¯¤ÏÅö»þ¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©
ÀÐ¸¶¡§ÌôºÞ»Õ²ñ¤Ê¤É¤Ï»ä¤â¿Æ¤·¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë½èÊýäµÌô¤ÏÊÌ¤È¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÀ°Ä²ºÞ¤Ï¤¤¤¤¤±¤É¡¢°ßÄ²Ìô¤Ï¥À¥á¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÊÑ¤ÊÏÃ¤¬ºÇ½é¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÏÊÕ¡§³Î¤«¤Ë½èÊýäµ¤ÎÂÐ±þ¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢24»þ´Ö±Ä¶È¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç»ÔÈÎÌô¤òÇã¤¨¤ë¤È½õ¤«¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ç¤âÌôºÞ»Õ¤«¤é»ÔÈÎÌô¤òÄ¾ÀÜÂÐÌÌ¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢ÌôºÞ»Õ¤È¥³¥ó¥Ó¥ËÅ¹ÊÞ¤ò±ó³Ö¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤âµ»½ÑÅª¤Ë¤Ï²ÄÇ½¤Ê¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡£
ÀÐ¸¶¡§¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é±ó³Ö¤ÇÇä¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ç¤¹¤è¤Í¡£½èÊýäµÌô¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¤Ï±ó³Ö°åÎÅ¤âËÜ³ÊÅª¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£µÄ°÷²ñ´Û¤Ë¤Ï¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ÏÄ¾±ÄÅ¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÜ¼Ò¤òÄÌ¤¸¤ÆÅ¹Ä¹¤µ¤ó¤È¤ä¤ê¼è¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤³¤Ç»ÔÈÎÌô¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÏÊÕ¡§´Ä¶¾Ê¤Î¤¢¤ë¥Ó¥ë¤Ë¤â¥»¥Ö¥ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÍÎÁ¥ì¥¸ÂÞ¤Î¼Â¾Ú¤È¤«¤âºÇ½é¤Ï¤ªÉ¨¸µ¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¹ñ²ñ¤ä¾ÊÄ£¤ÎÃæ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ã¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬¾¯¤Ê¤¤ÊÄº¿¾¦·÷¤Ê¤Î¤ÇÇä¤ê¾å¤²¤â¤±¤Ã¤³¤¦ÎÉ¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£±ÊÅÄÄ®¤Î°ìÂÓ¤Ã¤Æ³°¤Ë½Ð¤Æ¤â¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤È¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£
ÀÐ¸¶¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¡£µÄ°÷²ñ´Û¤Î¥»¥Ö¥ó¤Ï¹ñ²ñµÄ°÷¤â¤è¤¯»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÏÊÕ¡§¤·¤«¤â¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÊý¡¹¤Î¤ª¤«¤²¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÌëÃÙ¤¯¤Þ¤ÇÆ¯¤¯´±Î½¤ÎÊý¡¹¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡£
ÀÐ¸¶¡§¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
ÅÏÊÕ¡§¿¹¸¤µ¤ó¤ÏÉáÃÊ¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤ªÇã¤¤Êª¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
ÀÐ¸¶¡§3Æü¤Ë°ì²ó¤¯¤é¤¤¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÇã¤¤Êª¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
ÅÏÊÕ¡§ÆüËÜ¿Í¤ÎÊ¿¶ÑÅª¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£
ÀÐ¸¶¡§¤¿¤À¡¢µÄ°÷²ñ´Û¤Î¥»¥Ö¥ó¤Î¡Ö¥·¥ã¥¥·¥ã¥¥ì¥¿¥¹¥µ¥ó¥É¡×¤ÏÃ¯¤è¤ê¤â¿©¤Ù¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë»þ´ü¤ÎÃë¿©¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤Ï¡¢¤¢¤Î¥ì¥¿¥¹¥µ¥ó¥É¤È°û¤à¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Î¥»¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÇ¯´Ö¤ÇÉ´²¿½½¿©¤È¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¡Ö¥ì¥¿¥¹¥µ¥ó¥É¡×¤Î°Û¾ï¤Ê¤³¤À¤ï¤ê
ÅÏÊÕ¡§¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¥ì¥¿¥¹¥µ¥ó¥É¤¬¤ª¹¥¤¤È»öÁ°¤Ë¤ªÊ¹¤¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÂÐÃÌ¤Î¤¿¤á¤Ë»ä¤â³Æ¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î´Ø·¸¼Ô¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¡¢¥ì¥¿¥¹¥µ¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍ½½¬¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Î®ÀÐ¤Ë³Æ¼Ò¤ÎºÙ¤«¤¤°ã¤¤¤Þ¤Ç²¡¤µ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£
ÀÐ¸¶¡§Íñ¤Ë¼ã´³¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤¬¤¢¤ë¤Î¤È¡¢ÍÈ¤²Êª·Ï¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¥ì¥¿¥¹¥µ¥ó¥É¤Ï¼ê¤Ë¼è¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö¥µ¥Ö¥¦¥§¥¤¡×¤È¤«¤â¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤è¤ê¥ì¥¿¥¹¥µ¥ó¥É¤Ã¤Æ¸«¤¿ÌÜ¤â¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÅÏÊÕ¡§¤³¤¦¤·¤ÆÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥»¥Ö¥ó¤Î¡Ö¥·¥ã¥¥·¥ã¥¥ì¥¿¥¹¥µ¥ó¥É¡×¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤«¤éÂ¾¼Ò¤È¤Î°ã¤¤¤¬°µÅÝÅª¤Ç¤¹¤Í¡£¥í¡¼¥½¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤è¤ê²Á³Ê¤â¹â¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÄ¶¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢ÀÐ¸¶¤µ¤ó¤Ë¥»¥Ö¥ó¤ÎÃ´Åö¼Ô¤«¤é¶¦Í¤µ¤ì¤¿YouTubeÆ°²è¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È¡£2Ê¬È¾¤ÎÆ°²è¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÆÉ¼Ô¤ÎÊý¤â¤¼¤Ò¡£
ÀÐ¸¶¡§¤½¤ó¤Ê¤ª¤â¤·¤í¤½¤¦¤ÊÆ°²è¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢¨°Ê²¼¡¢¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«Ãæ¤Î¡Ö¡Ø¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¡ú¥·¥ã¥¥·¥ã¥¥ì¥¿¥¹¥µ¥ó¥É¤Î¥Ò¥ß¥Ä¡ÙÊÓ¡Á¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ª¤¤¤·¤µÅÁ¤¨Ââ21¡Á¡×¤ò´Õ¾Þ¤·¤Ê¤¬¤é
ÅÏÊÕ¡§¥ì¥¿¥¹¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¥Ï¥ó¥Ñ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤ºÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤ÏÅ°ÄìÅª¤Ê²¹ÅÙ´ÉÍý¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£
ÀÐ¸¶¡§¤Ï¤¢¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É¡£²Ã¹©¡¦Ä´Íý¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤âÎä¿å¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡Ö¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤¬¥¡¼¥×¤Ç¤¤ë¡×¤È¡£
ÅÏÊÕ¡§¤¢¤È´ûÀ½ÉÊ¤Î¥Õ¥ì¥ó¥Á¥½¡¼¥¹¤ò»ÅÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ±¤¸¹©¾ì¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¤Í¡£
ÀÐ¸¶¡§¤Õ¤ó¤Õ¤ó¡£
ÅÏÊÕ¡§ºÇ¸å¤Î¤³¤³¡£¡Ö¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡×¤â¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤µ¤«¤Î¼êºî¶È¡£
ÀÐ¸¶¡§¡Ö¿Í´Ö¤Î¼ê¤Ç¥ì¥¿¥¹¤ÎÍÕ¤òÊ¿¤é¤ÊÁØ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ä¡Ä¤Ã¤Æ±ü¤¬¿¼¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¤«¡©ËÜÅö¤Ë¿¦¿Íµ»¤Ç¤¹¤è¡£
ÅÏÊÕ¡§¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¾¦ÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¤â¥ì¥¿¥¹¥µ¥ó¥É¤¬ºÇ¤â±ü¿¼¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤Ö¤ó¡¢¥Ä¥Ê¤È¤«ÅÉ¤ë¤À¤±¤Ê¤é¤«¤Ê¤êµ¡³£²½¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¥ì¥¿¥¹¥µ¥ó¥É¤Ã¤Æ¡¢¼Â¤Ï¤«¤Ê¤êÂ°¿ÍÅª¤Ê¿¦¿Í¤ÎÀ¤³¦¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¡£
ÀÐ¸¶¡§¤¤¤ä¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤ÎÆ°²è¤Ï¾×·â¤À¤Ê¡£¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤Ç¥»¥Ö¥ó¤Î¥ì¥¿¥¹¥µ¥ó¥É¤Ð¤«¤ê¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¤Ç¤âÉÔ»×µÄ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÅÏÊÕ¡§¤¢¤È¤ÇURL¶¦Í¤·¤È¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤â¤³¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤Æ¡¢¤³¤ì¤³¤½¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¶¯¤µ¤À¤Ê¤ÈºÆÇ§¼±¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¼Â¤ËÆüËÜÅª¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»Å»ö¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç¡¢¤¢¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÇä¤ê¾ì¤ÏÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¡£
ÀÐ¸¶²È¤È¥³¥ó¥Ó¥Ë¤È¤ÎÀÜÅÀ
ÀÐ¸¶¡§È¾Ê¬¤ËÀÚ¤Ã¤¿¡Ö¥·¥ã¥¥·¥ã¥¥ì¥¿¥¹¥µ¥ó¥É¡×¤ò»®¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¡¢¥Ô¥¯¥ë¥¹¤È¤«Åº¤¨¤¿Æü¤Ë¤Ï¡¢³¹¤Î¥«¥Õ¥§¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢¹âµé´¶¤¹¤é´¶¤¸¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÅÏÊÕ¡§¤·¤«¤â¡¢¥»¥Ö¥ó¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Ï¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Çµ¨Àá¤´¤È¤Ë¥½¡¼¥¹¤òÊÑ¤¨¤ÆË°¤¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥í¡¼¥½¥ó¤Ï¥í¡¼¥½¥ó¤Ç´Ý¿Ï¥¹¥é¥¤¥µ¡¼¤È¤¤¤¦µ¡³£¤Ç¥Ñ¥ó¤ò¥¹¥é¥¤¥¹¤·¤Æ¡¢³ê¤é¤«¤ÊÀÚ¤ê¸ý¤ä½À¤é¤«¤Ê¿©´¶¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤ê¡£
ÀÐ¸¶¡§¤Ê¤ó¤«300±ßÂæ¤ÇÇã¤Ã¤Á¤ã¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÏÊÕ¡§¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Þ¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¡Ö¤¿¤Þ¤´¥µ¥ó¥É¡×¤¬Âç¿Íµ¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¤Ï³¤³°¤Ç¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤¬¼Â¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤Ë¤Ï¡Ö¥ì¥¿¥¹¥µ¥ó¥É¡×¤ä¡Ö¤¿¤Þ¤´¥µ¥ó¥É¡×¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ã¤ÆÈ¾¤ÐÅö¤¿¤êÁ°¤À¤·¡¢¤½¤Î¥¹¥´¤µ¤Ëµ¤¤Å¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£
ÀÐ¸¶¡§¤Ç¤â¡¢Âç¼ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ï³¤³°¤Ë¤â½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡©
ÅÏÊÕ¡§´ÇÈÄ¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤âÃæ¿È¤ÏÁ´¤¯ÊÌÊª¤Ç¤¹¤Í¡£ÆüËÜ¿Í¤¬Ãæ¹ñ¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ø¹Ô¤Ã¤ÆÇã¤¤Êª¤·¤¿¤é¡¢ÅÜ¤ë¤°¤é¤¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐ¸¶¡§¤½¤ó¤Ê¤Ë°ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
ÅÏÊÕ¡§¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤Î¥Ñ¥ó¤â¥Ñ¥Ã¥µ¥Ñ¥µ¤Ç¤¹¤è¡£ÆüËÜ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÃæ¿©¤Ï¡¢¡Ö¥·¥ã¥¥·¥ã¥¥ì¥¿¥¹¥µ¥ó¥É¡×¤¬¾ÝÄ§Åª¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¾¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯°û¿©Å¹¤È¤â¾¡Éé¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ï¿Í¸ý¸º¾¯¼Ò²ñ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢³°¿©¶È³¦¤Ç¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤ä¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤¬ÉáµÚ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¡È°ßÂÞ¤ÎÁèÃ¥Àï¡É¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£
ÀÐ¸¶¡§ºÇ¶á¤Ï¥»¥Ö¥ó¤Î¡Ö¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¡×¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÌ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¦¤Á¤Ï¥«¥ß¤µ¤ó¤ÈÆó¿Í¤Ç¤¹¤·¡¢¿©¥Ñ¥ó¤Ë¶´¤ó¤Ç¾Æ¤¯¤ÈÄ«¿©¤Ë¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥»¥Ö¥ó¤Ð¤«¤ê°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹âµé¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÁÚºÚ¤Î¥Ý¥Æ¥µ¥é¤è¤ê¤âÈþÌ£¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ÅÏÊÕ¡§¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤ªÉãÍÍ¡Ê¿µÂÀÏº»á¡Ë¤â¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ï¤è¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÀÐ¸¶¡§Ä«Áá¤¯¤«¤é¤è¤¯¥è¥Ã¥È¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Î»ÅÆþ¤ì¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤·¤¿¤è¡£¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤È¤«¡¢Á¥¤Î¾å¤À¤ÈÄ´ÍýÀßÈ÷¤â¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½ÐÍè¹ç¤¤¤Î¤â¤Î¤¬ÊØÍø¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¡Ö¥·¥ã¥¥·¥ã¥¥ì¥¿¥¹¥µ¥ó¥É¡×¤Ï¤¦¤Á¤Î¿ÆÉã¤â¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¦¤Þ¤¤¤Ê¡×¤È¤«¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬»Ò¤É¤â¤Îº¢¤â¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀÎ¤Ï¥ì¥¿¥¹¤¬¤¢¤Þ¤ê¥Ý¥Ô¥å¥é¡¼¤ÊÌîºÚ¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
ÅÏÊÕ¡§¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤ÎÀ®¿Í»ï¤Î¼è¤ê°·¤¤¤òµ¬À©¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¤ªÉãÍÍ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡Ä¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÀÐ¸¶¡§²¶¤Ë¤Ï¤ï¤ê¤È¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤â¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤·¤¿¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡¡µ»ö¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢Â¾¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÍ×ÅÀ¤È¤¢¤ï¤»¡¢¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤ò¤á¤°¤ë¤Á¤ç¤Ã¤È¥Þ¥¸¥á¤ÊµÄÏÀ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÏÊÕ¹ÌÀ¡Ê¤ï¤¿¤Ê¤Ù¡¦¤Ò¤í¤¢¤¡Ë
¾ÃÈñ·ÐºÑ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢Î®ÄÌ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡£1967Ç¯ÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥í¡¼¥½¥ó¤Ë22Ç¯´Ö¶ÐÌ³¤·¡¢Å¹Ä¹¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¢¥Ð¥¤¥ä¡¼¤Ê¤É¤ò·Ð¸³¡£¸½ºß¤Ï¾¦ÉÊ³«È¯¡¦±Ä¶È¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¸ÜÌä¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¶ÈÌ³¤Ê¤É¤Î³èÆ°¤ÎËµ¤é¡¢Á´¹ñ¤Ç¹Ö±é³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê°ÍÍê¤Ï¤ä¤é¤Þ¤¤¤«¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Þ¤Ç¡Ë¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖFNN Live News ¦Á¡×¥ì¥®¥å¥é¡¼¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡¢TOKYO FM¡ÖÇÏÞ¼¡¦ÅÏÊÕ¤Î#¥Ó¥¸¥È¥Ô¡×¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡£¶áÃø¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥ó·ÐºÑ¤ÎÌäÂê¤ò¾ÃÈñ¼ÔÌÜÀþ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¡Ù¡Ê¥Õ¥©¥ì¥¹¥È½ÐÈÇ¡Ë¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô
