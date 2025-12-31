Â©»Ò¤¬Ì¯¤Ë¤ª¶â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä!?¡¡²æ¤¬²È¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬¡©¡Úºñ¼è¤µ¤ìÉ×¤¬²ÈÄí¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤¿ÍýÍ³ Vol.7¡Û
¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
¶¦Æ¯¤¤ÎÁï¤Èµ×ÈþÉ×ÉØ¤Ï¡¢²È»ö°é»ù²È·×¤òÀÞÈ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Í¼¿©ÅöÈÖ¤ÎÆü¤ÏÁá¤¯µ¢Âð¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤Ë»Å»ö¤òµÙ¤à¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Áï¤Ï¤½¤Î¤»¤¤¤Ç¼«Ê¬¤Î½ÐÀ¤¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Éô²¼¤Î¥æ¥¤ËÍê¤é¤ì¿¼¤¤´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Áï¤Ï¡¢²ÈÄí¤Ëºñ¼è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤Ë¤Ï¥¬¥¹È´¤¤¬É¬Í×¤À¤È¤Î¤á¤ê¤³¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤·¤«¤·Èà½÷¤È²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÂ©»Ò¤Î¤ª·Þ¤¨¤ò¼ºÇ°¡£¤ª¶â¤òÅÏ¤·¤ÆºÊ¤ÈÌ¼¤Ë¤ÏÆâ½ï¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÂ©»Ò¤Ë¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¢£Á÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡Ä
¢£¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë!?
Â©»Ò¤Î¸ÀÍÕ¤Ë´Å¤¨¡¢¤ª·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤Æü¤ÏÂ©»Ò¤Ë¤ª¶â¤òÅÏ¤·¤Æ¤¤¤¿É×¡£¤·¤«¤·¤¤¤¯¤éÂ©»Ò¤¬Æâ½ï¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤â¡¢Ä¹¤¯Â³¤±¤ÐºÊ¤Î¼ª¤Ë¾ðÊó¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Ç¡Ä¡£
Â©»Ò¤ÎÍ§¤À¤Á¤ÎÊì¿Æ¤«¤éÉ×¤¬·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÂ©»Ò¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê¤ª¶â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤¿ºÊ¤Ï¡¢Â©»Ò¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¡¢É×¤¬¸òÄÌÈñ¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤ª¶â¤ò¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¡Ä¡£
º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿É×¤Î¹ÔÆ°¤Ë°ÛÊÑ¤ò´¶¤¸¤ëºÊ¡£¤µ¤Æ¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¡Ä!?
(¥Í¥®¥Þ¥è)