¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ÃÝÞ¼·Ä¡¢Âè1»Ò½÷»ù½Ð»º¤òÈ¯É½¡Ö¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¹¬¤»¡×º£Ç¯·ëº§¤òÊó¹ð
¡¡¡ÖGoose house¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÃÝÞ¼·Ä¡Ê34¡Ë¤¬31Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢Âè1»Ò½÷»ù½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÃÝÞ¼¤ÏÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÀèÆü¡¢12·î¤Î´¨¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤¤À²¤ì¤¿Æü¤Ë¡¢¸µµ¤¤Ê½÷¤Î»Ò¤ò½Ð»º¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ç¤¹¡£º£¤Ï²ÈÂ²¤Ç²º¤ä¤«¤ÊÇ¯Ëö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¡ÖÆþÀÒ¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¥Ä¥¢¡¼¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥ê¡¼¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¿·¤·¤¤Ì¿¤ò·Þ¤¨¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿2025Ç¯¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¹¬¤»¤ÊÊÑ²½¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊÑ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¤ò²þ¤á¤ÆºÆÇ§¼±¤¹¤ëÇ¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÍèÇ¯¤Ï¿·¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ØBack to the Holiday¡Ù¤¬»ÏÆ°¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥½¥í¤Ç¤Î¥Ð¥ó¥ÉÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃÝÞ¼·Ä¤Ï¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê´¶¾ð¤òÃÎ¤ê²Î¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÃÝÞ¼¤Ïº£Ç¯3·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£