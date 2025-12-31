¡Ö¿ÀÏÃ¤Ï·è¤·¤Æ²áµî¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×Èæ³Ó¿ÀÏÃ³Ø¼Ô¡¦¾¾Â¼°ìÃË¤Ë¿Ö¤¯¿ÍÎà¤¬¡ÖÀ¤³¦¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡×¤ò¸ì¤êÂ³¤±¤ëÍýÍ³
¡¡À¤³¦¤Ï¤¤¤«¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡£À¸Ì¿¤Ï¤É¤³¤«¤éÍè¤Æ¡¢¤É¤³¤Ø¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿Í´Ö¤Ï¤Ê¤¼¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤³¤¦¤·¤¿º¬¸»Åª¤ÊÌä¤¤¤Ë¡¢¿ÍÎà¤ÏÂÀ¸Å¤ÎÀÎ¤«¤é¡Ö¿ÀÏÃ¡×¤È¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡ØÀ¤³¦¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Î¿ÀÏÃ³Ø¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¡¢¥®¥ê¥·¥¢¡¢ËÌ²¤¡¢¥¤¥ó¥É¡¢¥¨¥¸¥×¥È¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥í¥·¥¢¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥á¥¥·¥³¤Ê¤É¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤ËÅÁ¤ï¤ëÁÏÀ¤¿ÀÏÃ¤òÆÉ¤ßÈæ¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢¿ÍÎà¤¬¶¦Í¤·¤Æ¤¤¿ÁÛÁüÎÏ¤Î¹½Â¤¤È¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤´¤È¤ÎÎò»Ë¤äÊ¸²½¤¬¹ï¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿º¹°Û¤òÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤ë°ìºý¤À¡£
¡¡Ãø¼Ô¤Ï¡¢Èæ³Ó¿ÀÏÃ³Ø¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤¢¤ë¾¾Â¼°ìÃË»á¡£À¤³¦¤Î¿ÀÏÃ¤ò¡ÖÀ¤³¦¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡×¡Ö¿Í´Ö¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡×¡ÖÊ¸²½¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤«¤éÀ°Íý¤·¡¢±ó¤¯Î¥¤ì¤¿ÃÏ°è¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¥â¥Áー¥Õ¤ä¡¢¤Ê¤¼»÷ÄÌ¤Ã¤¿¿ÀÏÃ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¡¢¿µ½Å¤«¤ÄÀ¿¼Â¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¿ÀÏÃ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë´ðÁÃÃÎ¼±¤ò²¡¤µ¤¨¤Ä¤Ä¡¢ÀìÌçÅª¤Ê¸¦µæÀ®²Ì¤ò°ìÈÌÆÉ¼Ô¤Ë¤â³«¤«¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤âËÜ½ñ¤ÎÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤À¡£
¡¡ËÜ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¡¢Èæ³Ó¿ÀÏÃ³Ø¤È¤Ï²¿¤«¡¢½¡¶µ¤È¤Î°ã¤¤¡¢¿ÀÏÃ¤¬¸¢ÎÏ¤ä»×ÁÛ¤È·ë¤Ó¤Ä¤¯´í¤¦¤µ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¸½Âå¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿ÀÏÃ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Þ¤Ç¡¢¾¾Â¼»á¤¬½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë¸ì¤ë¡£¿ÀÏÃ¤Ï²áµî¤ÎÊª¸ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿Í¤¬À¸¤¤ë¤«¤®¤ê¡¢Ìä¤¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¡ÖÀ¤³¦¤Î¸¶ÅÀ¡×¤Ê¤Î¤À¡£¢£¡ÖÀ¤³¦¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡×¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¿ÀÏÃ¤òÈæ³Ó¤¹¤ë
――¤¤¤Ë¤·¤¨¤è¤êÀ¤³¦³ÆÃÏ¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÀÏÃ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¿ÀÏÃ¤ò½¸¤á¡¢Èæ³Ó¤¹¤ëËÜ½ñ¡£Èæ³Ó¿ÀÏÃ³Ø¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÇùÁ³¤È¡Ö¿ÀÏÃ¡×¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¿Í¤Ë¤âÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¤°ìºý¤Ç¤·¤¿¡£
¾¾Â¼¡§ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¥¤¥¶¥Ê¥ß¤È¥¤¥¶¥Ê¥®¤Î¹ñÀ¸¤ß¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢À¤³¦¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤ËÁÏÀ¤¤Î¿ÀÏÃ¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ï¤¤Ã¤È¡¢¤½¤â¤½¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤¤¤Þ¤Ò¤È¤Ä¼Â´¶¤È¤·¤Æ¤Ä¤«¤á¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤½¤ì¤ò¡¢¿ÀÏÃ¤ò°ì¤Ä¤Î¼ê¤¬¤«¤ê¤È¤·¤Æ¡¢ÆÉ¤ß²ò¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢Æ±¤¸ÁÏÀ¤¤Î¿ÀÏÃ¤Ç¤â¡ÖÀ¤³¦¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡×¡Ö¿Í´Ö¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡×¡ÖÊ¸²½¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡×¤ò¸ì¤ë¤â¤Î¤Î»°¼ï¤ËÂçÊÌ¤Ç¤¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢³ÆÃÏ¤Î¿ÀÏÃ¤òÈæ³Ó¤·¤ÆÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤òÃµ¤ë¤Î¤¬¡¢ËÜ½ñ¤ÎÌÜÅª¤Ç¤¹¡£
――ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¶¦ÄÌ¹à¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤È¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢º¹°Û¤¬¤¢¤ëÉôÊ¬¤Ë¤½¤ÎÅÚÃÏ¤ÎÎò»Ë¤äÊ¸²½¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¶½Ì£¿¼¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¾¾Â¼¡§¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥¤¥ó¥É¿ÀÏÃ¤Ç¤ÏÀ¤³¦¤Ï¸¶½é¤Îµð¿Í¥×¥ë¥·¥ã¤Î¿ÈÂÎ¤«¤éÁÏ¤é¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥ë¥·¥ã¤ÏÀé¤ÎÆ¬¤ÈÌÜ¤ÈÂ¤ò¤â¤Á¡¢ÆâÂ¡¤ò´Þ¤á¤¿¤½¤Î°ìÉô¤«¤éÅ·¤ÈÃÏ¡¢ÂÀÍÛ¤È·î¡¢¤½¤·¤Æ¿Í¡¹¤È¤¤¤¦À¤³¦¤ò¹½À®¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤À¤È¡£ËÌ²¤¤Ë¤â¡¢¸¶¿Í¥æ¥ß¥ë¤È¤¤¤¦µð¿Í¤«¤éÀ¤³¦¤ÏÁÏ¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¿ÀÏÃ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤ï¤æ¤ëÀ¤³¦µð¿Í·¿¤Î¿ÀÏÃ¤Ï¡¢¿ô¤ÏÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤ÇÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¥¤¥ó¥É¤À¤±¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤ËºÇ½é¤«¤é³¬µé¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¶½Ì£¿¼¤¤¡£Ãæ¹ñ¤äËÌ²¤¤Î¿ÀÏÃ¤Ë¤½¤¦¤·¤¿¤â¤Î¤Ï¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¢£¿ÀÏÃ¤Ï¡Ö´í¤¦¤¤¡×¤«¤é¤³¤½¡¢¿µ½Å¤ËÆÉ¤ß²ò¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤
――¥¤¥ó¥É¤Ï¡¢¥«ー¥¹¥ÈÀ©ÅÙ¤¬º¬¶¯¤¤¤³¤È¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¾¾Â¼¡§¤½¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯¿ÈÊ¬À©ÅÙ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Á¡¢¥Ò¥¨¥é¥ë¥ー¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë¤¢¤¿¤ë¥Ð¥é¥â¥ó¡Êº×»Ê³¬µé¡Ë¤ÎÃ¯¤«¤¬¡¢´ûÂ¸¤Î¿ÀÏÃ¤ËÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÆÃ¸¢¤ò±ÊÂ³Åª¤ËÀµÅö²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Í¡£¿ÀÏÃ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ãí°Õ¤·¤ÆÆÉ¤ß²ò¤«¤Ê¤¤¤È¡¢À¯¼£Åª¡¦½¡¶µÅª¤Ê»×ÏÇ¤¬Æþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¸¶½é¤Î¤â¤Î¤¬ºî¤êÊÑ¤¨¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£Ãí°Õ¿¼¤¯¤½¤Îº¯À×¤ò¸«¤¤¤À¤¹¤Î¤âÈæ³Ó¿ÀÏÃ³Ø¤Î¤ª¤â¤·¤í¤µ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤ò¿¼¤¯·¡¤ë¤È¤É¤ó¤É¤óËÜ¤¬¸ü¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¤ä¤á¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
――¤½¤â¤½¤âÈæ³Ó¿ÀÏÃ³Ø¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Èæ³Ó½¡¶µ³Ø¤È¤É¤¦°ã¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¾¾Â¼¡§¿ÀÏÃ³Ø¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ß¥å¥éー¤È¤¤¤¦³Ø¼Ô¤¬¥¤¥ó¥ÉºÇ¸Å¤Î¿ÀÏÃ½¸¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥ê¥°¡¦¥ô¥§ー¥À¡Ù¤ò±ÑÌõ¡¦ÊÔ»¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¡Ê¢¨1849Ç¯¤è¤ê´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¡Ë¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø¥ê¥°¡¦¥ô¥§ー¥À¡Ù¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤Î¿À¡¹¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤±¤ì¤É¡¢¼Â¤Ï¿¿¼Â¤Î¿À¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÍ£°ì¤Ê¤Î¤À¤ÈÈ¯¸«¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥¥ê¥¹¥È¶µ¤ä¥æ¥À¥ä¶µ¡¢¥¤¥¹¥é¥à¶µ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤À¤È¡¢¿ÀÏÃ¤«¤é½¡¶µ¤Ë°Ü¹Ô¤·¤¿Î®¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈà¤Ï¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ß¥å¥éー¤ÏÈæ³Ó¿ÀÏÃ³Ø¤ÎÁÄ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤ËÈæ³Ó½¡¶µ³Ø¤ÎÁÄ¤È¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÎ¾Êý¤ò¤Ò¤È¤ê¤Î¿Í´Ö¤¬ÄÉµæ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¡¢ÊªÍýÅª¤ËÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤òÁª¤Ö¤«¡£¤É¤Á¤é¤Î¤Û¤¦¤¬¤è¤ê»ñ¶âÎÏ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¸å¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¡£°ì¿À¶µ¤äÊ©¶µ¤Ë¤ÏÂçÀª¤Î¿®¼Ô¤¬¤¤¤Æ¡¢ÀìÌç¤ÎÂç³Ø¤È¹ÖºÂ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢19À¤µª¤´¤í¤«¤éº£¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¡¢°ÂÄê¤·¤Æ¸¦µæ¼Ô¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――½¡¶µ¤Ï¸¢ÎÏ¤È¤â·ë¤Ó¤Ä¤¤Þ¤¹¤·¡¢»ñ¶â¸»¤Ë¤Ï»ö·ç¤«¤Ê¤µ¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
¾¾Â¼¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¿ÀÏÃ¤Ï¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÀìÌçÅª¤Ë¸¦µæ¤·¤Æ²¿¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡¢¤È¤â»×¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤¡£¤Þ¤¢¡¢ºòº£¤Ç¤Ï¤½¤â¤½¤â¿ÍÊ¸·Ï¤Î³ØÌä¼«ÂÎ¡¢¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤Ç²¿¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¤Î¤À¡×¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ë¤·¤¨¤Î»þÂå¤«¤éÀ¤³¦³ÆÃÏ¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢¿Í´Ö¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤ÇÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÊª¸ì¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢Îò»Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤±¤ì¤É¡¢Ìµ°Õ¼±¤Ë¤Ç¤â¿´¤ÎÎÈ¤È¤·¤ÆÊú¤«¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤²¿¤«¤¬¤¢¤ë¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Ê¸»ú¤Î¤Ê¤¤»þÂå¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Êª¸ì¤¬¸åÀ¤¤Þ¤ÇÅÁ¤ï¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢½¸ÃÄ¤Ç¶¦Í¤·¡¢¸ýÅÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£Ã¯¤«¤¬µº¤ì¤Ëºî¤Ã¤¿Êª¸ì¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î½¸ÃÄ¤Î¿Í¡¹¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¡¢·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤»¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢º£¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
――½¡¶µ¤ÈÉÔ²ÄÊ¬¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢Ã¯¤«¤Î»×ÏÇ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¤Þ¤ë¤Ç°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¾¾Â¼¡¡¤¿¤À¡¢Àè¤Û¤É¥¤¥ó¥É¤ÎÎã¤òµó¤²¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¸¢ÎÏ¤Ë²ðÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤«¤é¡¢ÈùÌ¯¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£¼Â¤ò¸À¤¦¤È¡¢¡Ö¿ÀÏÃ¤È¤Ï²¿¤«¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¤â¡¢¡Ö¤¢¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¿ÀÀ»¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÏÃ¡×¤ÈÂç»¨ÇÄ¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡¢Îà¤¹¤ë½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ÏÃ¯¤âÃÎ¤ê¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ÎÏÃ¤Ë¿ÀÀ»À¤ò´¶¤¸¤ÆÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¤³¤È¤òÇ§¤á¤ÆÂº½Å¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¤É¤³¤Ë¿ÀÀ»À¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡¢¤½¤ì¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¤½¤ÎÅÚÃÏÆÃÍ¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡¢²¿¤«¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¤È¡¢¾¯¿ô¤Î¸¦µæ¼Ô¤¬¼êÃµ¤ê¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¤Î¤¬Èæ³Ó¿ÀÏÃ³Ø¤Ç¤¹¤Í¡£
――¤½¤â¤½¤â¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¿ÀÏÃ³Ø¤È¤¤¤¦¥«¥Æ¥´¥êー¼«ÂÎ¡¢¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£³¤³°¤Ç¤Ï mythology¡Ê¿ÀÏÃ³Ø¡Ë¤òÀìÌçÅª¤Ë³Ø¤Ù¤ëÂç³Ø¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤À¤È¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¹ñÊ¸³Ø²Ê¤Ç¡Ø¸Å»öµ¡Ù¤ò¸¦µæ¤·¤¿¤ê¡¢½¡¶µ³Ø¤äÊ¸²½¿ÍÎà³Ø¤Î°ìÉô¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢ÀìÌçÅª¤Ë¡¢¤·¤«¤â³ÆÃÏ¤òÈæ³Ó¤·¤Æ³Ø¤Ù¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¾¾Â¼¡¡À¤³¦¤Î¿ÀÏÃ¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡¢¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤ë»ä¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê¸¦µæ¼Ô¤È¤·¤ÆÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤ë¤Ë¤Ï¡¢²¿¤«°ì¤Ä¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÆÍ½Ð¤·¤¿ÀìÌçÀ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£Èæ³Ó¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹¤µ¤ò¼è¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¿¼ÅÙ¤ÏÀõ¤¯¤Ê¤ë¡£¤À¤±¤É¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤Ã¤Æ¡¢Èæ³Ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¡¢»ä¤Ï»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ËÜ½ñ¤Ë¤â½ñ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Âç¹¿¿å¤ÇÀ¤³¦¤¬ÌÇ¤ó¤Ç¤«¤éºÆÀ¸¤¹¤ë¡Ö¹¿¿å¿ÀÏÃ¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤âÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤è¤¯¤è¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¥¤¥¶¥Ê¥®¡¦¥¤¥¶¥Ê¥ß¤Î¿ÀÏÃ¤Îº¬Äì¤Ë¤â¡¢¹¿¿å¿ÀÏÃ¤ÎÃÇÊÒ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
――¡Ò¥¤¥¶¥Ê¥®¡¦¥¤¥¶¥Ê¥ß¤Ë¤è¤ë¹ñÀ¸¤ß¤Î¿ÀÏÃ¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¹¿¿å¿ÀÏÃ¤ÎÀ¸¤»Ä¤ê¤Î·»Ëå¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤¬ºÆÁÏÂ¤¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â½½Ê¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡Ó¤È¤¤¤¦µ½Ò¤Ë¤Ï¡¢Ä»È©¤¬Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ËÜÅö¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤³¤½¸¦µæ¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤È¡£
¾¾Â¼¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ï¡¢¤¿¤Ö¤óµµª¿ÀÏÃ¤À¤±¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¸«¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤»ëÅÀ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢µµª¿ÀÏÃ¤òÀìÌçÅª¤Ë¿¼¤¯¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¿Êý¡¹¤Î¸ùÀÓ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢»ä¤Î¸¦µæ¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¤½¤ÎÀìÌçÀ¤âÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÈæ³Ó¤¬¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
――¤½¤¦¤·¤¿¶¦ÄÌ¹à¤«¤éºÆ²ò¼á¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¡¢¾¾Â¼¤µ¤ó¤Ï¤«¤Ê¤ê¿µ½Å¤Ê¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£»÷¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢°Â°×¤ËÅÀ¤ÈÅÀ¤ò·ë¤Ü¤¦¤È¤Ï¤»¤º¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÃ¸¡¹¤ÈÈæ³ÓÊ¬ÀÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾Â¼¡¡½¡¶µ¤ÈÉÔ²ÄÊ¬¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ËÄÌ¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢¿ÀÏÃ¤Ë¥¤¥Ç¥ª¥í¥®ーÀ¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Î´í¸±À¤Ï¡¢¤È¤¯¤ËÎò»Ë³Ø¼Ô¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å·¹Ä¤ò¸½¿Í¿À¤È¤¹¤ëÆüËÜ¤ÎÀïÁ°¶µ°é¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¿ÀÏÃ¤Ë¤è¤ë»ÙÇÛ¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¤«¤é¡£ÆüËÜ¤Ç¿ÀÏÃ³Ø¤¬¿»Æ©¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀïÁ°¤ËÌá¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤·Ù²ü¿´¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÆÃÄê¤ÎÊ¸²½¤ä»þÂå¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¡¢º¬¸»Åª¤Ê¿ÀÏÃ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Î¤ª¤â¤·¤í¤µ¤òÄÉµæ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤À¡¢¤È»ä¤Ï»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡¢º£¤Î¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤ËËÜ½ñ¤ò½ñ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡ÄÃ¸¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã±¤Ë»ä¤¬ÌöÆ°Åª¤ÊÊ¸¾Ï¤ò½ñ¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
――½ñ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡©
¾¾Â¼¡¡¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¡Ö¿ÀÏÃ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢º²¤ÎÊª¸ì¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤¤ì¤¤¤´¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡¢¤¢¤Þ¤ê¤½¤¦¤¤¤¦Ê¸¾Ï¤¬¾å¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢»ä¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢ÂÎ·ÏÅª¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤À¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£¤¿¤À¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¡¢ÅÀ¤ÈÅÀ¤ò°Â°×¤Ë·ë¤Ö¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â´í¸±¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Àè¤Û¤É¤â¸À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¿ÀÏÃ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡ÖËÜÅö¤«¤É¤¦¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¿ÀÀ»¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡×¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¤½¤ì¤òÀµ¤·¤¤¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢ÂçÂ¿¿ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÏÄ¤ó¤À»×ÁÛ¤À¤È´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡£¿ÀÏÃ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÆâÍÆ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤«¤¿¤Á¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤«¤¬¿®¤¸¤ÆÅÁ¾µ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¿ÀÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¢£±¢ËÅÏÀ¤â¤Þ¤¿¡Ö¸½Âå¤Î¿ÀÏÃ¡×
――¤Ê¤ó¤À¤«¡¢±¢ËÅÏÀ¤Ë¤â»÷¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
¾¾Â¼¡¡¤Þ¤µ¤Ë¡¢±¢ËÅÏÀ¤Ï¸½Âå¤Î¿ÀÏÃ¤À¤Ê¤È»ä¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¡Ö¤ª¤«¤·¤¤¡×¡Ö´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¤½¤³¤Ë¿ÀÀ»À¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¿ÀÏÃ¤ËÄÌ¤¸¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¡Ö¿ÀÏÃ¤Ïº²¤ÎÊª¸ì¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë¤¤ì¤¤¤Ê¤Þ¤È¤áÊý¤ò¤·¤Ê¤¤¤Î¤â¡¢¿ÀÏÃ¤Ï´í¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡¢Ã¯¤«¤Ë¤È¤Ã¤Æº²¤ò»Ù¤¨¤ëÊª¸ì¤Ç¤¢¤ê¡¢Ã¯¤«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿ÀÀ»¤ÊÊª¸ì¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ë¤·¤¨¤Î¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤À¤È·Ú¤ó¤¸¤ÆÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤ë¤Î¤â¡¢Èþ²½¤·¤ÆÂº¤Ó¤¹¤®¤ë¤Î¤â¡¢¤É¤Á¤é¤â°ã¤¦¤È»×¤¦¤«¤é¤³¤½¡¢³Ø¤Ö¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÅÁ¤¨¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤³ØÌä¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
――µÕ¤Ë¡¢¤³¤ì¤À¤±À¤³¦³ÆÃÏ¤Ë»÷¤¿¿ÀÏÃ¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤È¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¿ÀÏÃ¤À¤±¤òÆÃÊÌ»ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤µÒ´ÑÀ¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¯¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢Èæ³Ó¤Ã¤ÆÂç»ö¤Ê¤Î¤À¤Ê¤¢¤È¡£
¾¾Â¼¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜ¤ÎÀïÁ°¶µ°é¤Ï¡¢ÆüËÜ¤òÆÃÊÌ¤Ê¹ñ¤À¤È¿®¤¸¤ë¤¿¤á¤Ë¿ÀÏÃ¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤¤Ã¤È¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¿´¤Î¤Ê¤«¤Ë¤âÉúÎ®¿å¤Î¤è¤¦¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¼«ÂÎ¤Ï¤ª¤«¤·¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ðíâ×¤ÇÈæ³Ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µÒ´ÑÅª¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¤³¤ÎÀ¤¤¬³Ú±à¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¤Ê¤é¤Ð¡¢¿ÀÏÃ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤à¤·¤í¡¢À¸¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï³Ú¤·¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤¤¤Ä¤«¤ÏÏ·¤¤¤Æ»à¤Ê¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢Ã¯¤â¤¬¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¿ÀÏÃ¤Ëµß¤¤¤òµá¤á¤¿¡£¤½¤Î»×¤¤¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¡¢¤É¤ó¤Ê¹ñ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤è¤¦¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡¢À¤³¦Á´ÂÎ¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢¤³¤ÎËÜ¤ò½ñ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç»ä¤âµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
――¤¢¤È¤¬¤¤Ç¡¢¡Ö¼¡¤ÏÉÔ»à¤ò¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÀ¤³¦¤Î¤ª¤ï¤ê¤Î¿ÀÏÃ³Ø¡×¤¬¤¤¤Ä¤«´©¹Ô¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È»×¤¦¤È¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Þ¤¹¡£
¾¾Â¼¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤º¤ì¡Ä¡Ä¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤º¤¤¤Ö¤óÀè¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£¤Ï¡¢¹âÌÚÉÒÍº¤È¤¤¤¦ÌÀ¼£¤Î¿ÀÏÃ³Ø¼Ô¤òÈ¯·¡¡¦ºÆÉ¾²Á¤¹¤ëËÜ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ß¥å¥éー¤ÈÆ±»þÂå¤òÀ¸¤¤¿¿Í¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÏÀ¾ÍÎ¤ò¼êËÜ¤Ë¤·¤¿¶áÂå²½¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢Èæ³Ó¿ÀÏÃ³Ø¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤ëÍ¾Íµ¤â¤Ê¤¤»þÂå¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¿å½à¤Þ¤ÇÅþÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤È¡¢Èà¤ÎÃø½ñ¤òÆÉ¤à¤È¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤¤¤«¤ó¤»¤óÌÀ¼£¤Î¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ê¸ÂÎ¤¬Æñ²ò¡£¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤ÏÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Á´Éô¸½Âå¸ì¤ËÌõ¤·¤Æ¤·¤Þ¤ª¤¦¤È¡¢º£¤ÏÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
――¤½¤ì¤â¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡ª
¾¾Â¼¡¡¤É¤³¤Þ¤Ç³ú¤ßºÕ¤¯¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»×°Æ¤Î¤·¤É¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¡¢¤è¤ê¹¤¯ÆÉ¤Þ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¿ÔÎÏ¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤Ï¡¢°ì¿À¶µ¤ËÇû¤é¤ì¤Ê¤¤Ê¸²½¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤«¡¢¿ÀÏÃ¤ò¥Ùー¥¹¤ËÊª¸ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤ËÈó¾ï¤ËÄ¹¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿ÀÏÃ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
――¤ªÏÃ¤Î¤¢¤Ã¤¿¸¶¿Í¥æ¥ß¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëËÌ²¤¿ÀÏÃ¤â¡¢¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤«¤¿¤Á¤Å¤¯¤ë°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¤Í¡£
¾¾Â¼¡¡¸¦µæ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¿ÀÏÃ¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿ÀÏÃ¤¬´Ö°ã¤Ã¤¿¤«¤¿¤Á¤ÇÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦·üÇ°¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÊÝ¼éÅª¤ÊÏ·¿Í¤¬¡Ö¼ã¤¤¤â¤ó¤Ï¤Ê¤Ã¤È¤é¤ó¡ª¡×¤È¤Ö¤Ä¤¯¤µ¸À¤¦¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£·Á¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤âÀ¸¤Â³¤±¤ë¤À¤í¤¦²¿¤«¤¬¤¢¤ë¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ã¤¤Êý¡¹¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ¤Ë¤Ï´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤Ò¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿ÀÏÃ³Ø¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È¡£
――¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºîÉÊ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Àµ¤·¤¯¿ÀÏÃ¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤¤È»×¤¦¿Í¤Ï¡¢º£¸å¡¢¤â¤Ã¤ÈÁý¤¨¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¾¾Â¼¡¡¤½¤â¤½¤â¿ÀÏÃ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸ÀÍÕ¤À¤±¤ÇÂ¸ºß¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¡¢²Î¤¦¤³¤È¡¢ÍÙ¤ë¤³¤È¡¢¸ÅÍèÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿·ÝÇ½¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢Æ±¤¸¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢À¸¤¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤ò¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤«¤¿¤Á¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ï¤¸¤á¤Ë¿À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤È¤«¤é¿À¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£À¤³¦¤â¿Í´Ö¤â¡¢¤È¤â¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤È¤ª¤ï¤ê¤ò¤â¤ÄÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¡ÖÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÇ§¼±¤Î¤¦¤¨¤Ë¡¢À¤³¦¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿ÀÏÃ¤ÏÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤Á¤é¤âËÜ½ñ¤Ë½ñ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¿ÀÏÃ¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤â¡¢º£¸åÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£