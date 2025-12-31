¡Ú1·î1Æü¤Ëº®»¨¤¹¤ë¤Î¤Ï¤É¤³¡©¡Û°½À¥SICÉÕ¶á¡¦ÅÔÉ×ÎÉÌîTNÉÕ¶á¤Ç20¥¥í¡¡ÅìËÌÆ»～´Ø±ÛÆ»～Ãæ±ûÆ»～ÅìÌ¾～Ì¾¿À～Ãæ¹ñÆ»～»³ÍÛÆ»～¶å½£Æ»¡ÚNEXCOÅìÆüËÜ¡¦ÃæÆüËÜ¡¦À¾ÆüËÜ Ç¯ËöÇ¯»Ï ¹âÂ®Æ»Ï© ½ÂÂÚÍ½Â¬2025-2026¡Û
NEXCO³Æ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢Ç¯»Ï¤ÎÆ»Ï©¤Îº®»¨¤Î¥Ôー¥¯¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û1·î1Æü¤Ï¤É¤³¤¬º®¤à¡©NEXCOÅìÆüËÜ¡¦ÃæÆüËÜ¡¦À¾ÆüËÜ¥¨¥ê¥¢
¢¢²¼¤ê¡§1·î2Æü¡¦1·î3Æü
¢¢¾å¤ê¡§1·î2Æü¡¦1·î3Æü
¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª½Ð³Ý¤±¤ÎºÝ¤Ëº®»¨¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î½ÂÂÚ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°Ê²¼¤Ë¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£NEXCO³Æ¼Ò¤Ç¤Ï¡Öº®»¨¤¹¤ëÆü¡¦»þ´ÖÂÓ¤ÎÁ°¸å¤ÎÍøÍÑ¤ò¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤¹(1·î1Æü)¤Ï¤É¤³¤¬º®¤à¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö½ÂÂÚÍ½ÁÛ¡×1·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ï¤É¤³¤¬º®¤à¡©¡ÚÅìÆüËÜ¡Û
¡Ú²èÁü㉙¡Û¤ÏÃÏ¿Þ¤Ç°ìÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë¡¢1Æü¤ÎNEXCOÅìÆüËÜ¡¦ÃæÆüËÜ¥¨¥ê¥¢¤Î½ÂÂÚÍ½Â¬¤Ç¤¹¡£¡Ê²èÁüÄó¶¡¡§NEXCOÅìÆüËÜ¥Ûー¥àー¥Úー¥¸¡Ë
¢¢Ãæ±û¼«Æ°¼ÖÆ»
¡Ò¾å¤ê¡Ó
¡¦Âç·îIC¢ªÈ¬²¦»ÒJCT¡¡¾®Ê©TNÉÕ¶á¡¡15¥¥í
¢¢ÅìµþÏÑ¥¢¥¯¥¢¥é¥¤¥ó
¡Ò²¼¤ê¡Ó
¡¦ÀîºêÉâÅçJCT¢ªÌÚ¹¹ÄÅ¶âÅÄIC¡¡ÌÚ¹¹ÄÅ¶âÅÄICÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¢¢ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©
¡Ò¾å¤ê¡Ó
¡¦°ËÀª¸¶JCT¢ª²£ÉÍÄ®ÅÄIC¡¡°½À¥SICÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¡¦¶ðÌçSIC¢ªÂç°æ¾¾ÅÄIC¡¡ÅÔÉ×ÎÉÌîTNÉÕ¶á¡¡20¥¥í
¡Ò²¼¤ê¡Ó
¡¦ÅìµþIC¢ª°½À¥SIC¡¡°½À¥SICÉÕ¶á¡¡20¥¥í