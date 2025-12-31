¥±ー¥1¸Ä¤Ç400kcal¤â¡©¤ª²Û»Ò¤Î¥«¥í¥êー²áÂ¿¤òËÉ¤°´ÉÍý½Ñ¤ÈÈîËþ¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à
¤ª²Û»Ò¤ÏÅü¼Á¤ä»é¼Á¤òÂ¿¤¯´Þ¤ß¡¢¾¯ÎÌ¤Ç¤â¹â¥«¥í¥êー¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï¤Î¿©»ö¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤ª²Û»Ò¤ò½¬´·Åª¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¤È¡¢1Æü¤ÎÁíÀÝ¼è¥«¥í¥êー¤¬´ðÁÃÂå¼ÕÎÌ¤ä³èÆ°ÎÌ¤òÄ¶¤¨¡¢Í¾¾ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¬ÂÎ»éËÃ¤È¤·¤ÆÃßÀÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥«¥í¥êー²áÂ¿¤¬Â³¤¯¤ÈÂÎ½Å¤¬Áý²Ã¤·¡¢ÈîËþ¤Ø¤È¿Ê¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£ÈîËþ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¸³è½¬´·ÉÂ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ëÍ×°ø¤Ç¤¢¤ê¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥«¥í¥êー´ÉÍý¤È±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤È¤ì¤¿¿©»öÁªÂò¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
ÂìÂ¼ ±Ñ¹¬¡Ê°å»Õ¡Ë
2006Ç¯4·îÀ»¥Þ¥ê¥¢¥ó¥Ê°å²ÊÂç³ØÉÂ±¡½é´üÎ×¾²¸¦½¤°å
2008Ç¯4·î ºÑÀ¸²ñ²£ÉÍ»ÔÅìÉôÉÂ±¡½Û´Ä´ïÆâ²Ê
2016Ç¯12·î Áí¹çÅìµþÉÂ±¡(ÅìµþÅÔÃæÌî¶è)½Û´Ä´ïÆâ²Ê
2017Ç¯Áí¹çÅìµþÉÂ±¡(ÅìµþÅÔÃæÌî¶è)¿´Â¡·ì´É¥»¥ó¥¿ー
2022Ç¯4·îÁí¹çÅìµþÉÂ±¡(ÅìµþÅÔÃæÌî¶è)¿´Â¡·ì´É¥»¥ó¥¿ー½Û´Ä´ïÆâ²Ê¿´Â¡·ì´É¥¤¥ó¥¿ー¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó²Ê²ÊÄ¹
¡ÚÀìÌç¡¦»ñ³Ê¡¦½êÂ°¡Û
Æâ²Ê¡¦½Û´Ä´ïÆâ²Ê°ìÈÌ
´§Æ°Ì®¥«¥Æー¥Æ¥ë¥¤¥ó¥¿ー¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¼£ÎÅ
Ëö¾¿·ì´É¥«¥Æー¥Æ¥ë¼£ÎÅ
¥Õ¥Ã¥È¥±¥¢
¿´·ì´ÉÄ¶²»ÇÈ¸¡ºº
ÆüËÜÆâ²Ê³Ø²ñÇ§ÄêÆâ²Ê°å
ÆüËÜ½Û´Ä´ï³Ø²ñÇ§Äê½Û´Ä´ïÀìÌç°å
ÆüËÜ¿´·ì´É¥¤¥ó¥¿ー¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¼£ÎÅ³Ø²ñÇ§Äê¿´·ì´É¥«¥Æー¥Æ¥ë¼£ÎÅÀìÌç°å
ÆüËÜ¿´¥¨¥³ー¿Þ³Ø²ñSHD¿´¥¨¥³ー¿ÞÇ§Äê°å
¤ª²Û»Ò¤Î²á¾êÀÝ¼è¤È¥«¥í¥êー²áÂ¿
¤ª²Û»Ò¤ÏÅü¼Á¤ä»é¼Á¤òÂ¿¤¯´Þ¤ß¡¢¾¯ÎÌ¤Ç¤â¹â¥«¥í¥êー¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²á¾ê¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¤È¡¢É¬Í×¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÄ¶¤¨¤¿¥«¥í¥êー¤¬ÂÎÆâ¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¡¢ÈîËþ¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÈîËþ¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¸³è½¬´·ÉÂ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ëÍ×°ø¤Ç¤¢¤ê¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥«¥í¥êー´ÉÍý¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤ª²Û»Ò¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ーÌ©ÅÙ¤ÈÀÝ¼è¥«¥í¥êー
¤ª²Û»Ò¤Ï¡¢Æ±¤¸½ÅÎÌ¤Ç¤âÄÌ¾ï¤Î¿©»ö¤è¤ê¤â¹â¤¤¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò´Þ¤à¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¤³¤ì¤ò¥¨¥Í¥ë¥®ーÌ©ÅÙ¤¬¹â¤¤¤ÈÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥·¥çー¥È¥±ー¥1¸Ä¡ÊÌó100¥°¥é¥à¡Ë¤ÏÌó300～400¥¥í¥«¥í¥êー¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È1Ëç¡ÊÌó50¥°¥é¥à¡Ë¤ÏÌó250～300¥¥í¥«¥í¥êー¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¾¯ÎÌ¤Ç¤âÀÝ¼è¥«¥í¥êー¤¬Áý¤¨¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï¤Î¿©»ö¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤ª²Û»Ò¤ò½¬´·Åª¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¤È¡¢1Æü¤ÎÁíÀÝ¼è¥«¥í¥êー¤¬´ðÁÃÂå¼ÕÎÌ¤ä³èÆ°ÎÌ¤ò¾å²ó¤ê¡¢Í¾¾ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¬ÂÎ»éËÃ¤È¤·¤ÆÃßÀÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£À®¿Í¤Î1Æü¤Î¿ä¾©ÀÝ¼è¥«¥í¥êー¤ÏÀÊÌ¡¢Ç¯Îð¡¢³èÆ°ÎÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³µ¤Í1800～2500¥¥í¥«¥í¥êーÄøÅÙ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª²Û»Ò¤«¤é¤Î¥«¥í¥êー¤¬Á´ÂÎ¤ÎÀÝ¼è¥«¥í¥êー¤ËÀê¤á¤ë³ä¹ç¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢Â¾¤Î±ÉÍÜÁÇ¡Ê¥Ó¥¿¥ß¥ó¡¢¥ß¥Í¥é¥ë¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤Ê¤É¡Ë¤ÎÀÝ¼è¤¬ÉÔÂ¤·¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÊÐ¤ë¤³¤È¤â·üÇ°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥«¥í¥êー²áÂ¿¤Ë¤è¤ëÂÎ½ÅÁý²Ã¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à
ÀÝ¼è¥«¥í¥êー¤¬¾ÃÈñ¥«¥í¥êー¤ò¾å²ó¤ë¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤È¡¢Í¾¾ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÏÂÎÆâ¤ÇÃæÀ»éËÃ¤ËÊÑ´¹¤µ¤ì¡¢»éËÃÁÈ¿¥¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃßÀÑ¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂÎ½Å¤¬Áý²Ã¤·¡¢ÈîËþ¤Ø¤È¿Ê¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£ÈîËþ¤ÎÈ½Äê¤Ë¤Ï¡¢BMI¡ÊÂÎ³Ê»Ø¿ô¡Ë¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¡¢BMI¤¬25°Ê¾å¤Î¾ì¹ç¤ËÈîËþ¤ÈÊ¬Îà¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£BMI¤ÏÂÎ½Å¤ò¿ÈÄ¹¤Î2¾è¤Ç³ä¤Ã¤¿ÃÍ¤Ç¤¹¡£ÈîËþ¤Ï¡¢ÆâÂ¡»éËÃ¤ÎÃßÀÑ¤òÈ¼¤¦¾ì¹ç¤¬Â¿¤¯¡¢ÆâÂ¡»éËÃ¤ÏÂå¼Õ°Û¾ï¤ä±ê¾ÉÈ¿±þ¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¡¢¹â·ì°µ¡¢»é¼Á°Û¾ï¾É¤È¤¤¤Ã¤¿À¸³è½¬´·ÉÂ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÈîËþ¤Ï´ØÀá¤Ø¤ÎÉéÃ´¤òÁý¤ä¤·¡¢É¨¤ä¹ø¤ÎÄË¤ß¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥«¥í¥êー²áÂ¿¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤ª²Û»Ò¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤òÇÄ°®¤·¡¢´Ö¿©¤ÎÉÑÅÙ¤äÆâÍÆ¤ò¸«Ä¾¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
¤ª²Û»Ò¤Ø¤Î°ÍÂ¸·¹¸þ¤Ï¡¢Ç¾¤ÎÊó½··Ï¤ÎÆ¯¤¤ä½¬´·²½¡¢·ìÅüÃÍ¤ÎÊÑÆ°¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£¿ô¤ÎÍ×°ø¤¬Íí¤ß¹ç¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤Þ¤¹¡£ÀÝ¼èÎÌ¤ÎÁý²Ã¤äÍßµá¤Î¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¹ÔÆ°¥Ñ¥¿ー¥ó¤Î¸«Ä¾¤·¤ä´Ä¶Ä´À°¡¢ÀìÌç²È¤Ø¤ÎÁêÃÌ¤¬Í¸ú¤Ç¤¹¡£¤ª²Û»Ò¤Î²á¾êÀÝ¼è¤Ï¡¢·ìÅüÃÍ¤ÎµÞ·ã¤ÊÊÑÆ°¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¹¥ê¥óÄñ¹³À¤äÅüÇ¢ÉÂ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥«¥í¥êー²áÂ¿¤Ë¤è¤ëÈîËþ¤Ï¡¢¥á¥¿¥Ü¥ê¥Ã¥¯¥·¥ó¥É¥íー¥à¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÀ¸³è½¬´·ÉÂ¤Î¥ê¥¹¥¯°ø»Ò¤È¤Ê¤ê¡¢¿´·ì´É¼À´µ¤Ê¤É¤Î½ÅÆÆ¤Ê¹çÊ»¾É¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤ª²Û»Ò¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÅü¼Á¤Ï¡¢¸ý¹ÐÆâºÙ¶Ý¤Ë¤è¤ë»À¤Î»ºÀ¸¤òÂ¥¤·¡¢¤à¤·»õ¤ÎÈ¯À¸¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï¡¢¿©»öÆâÍÆ¤Î¸«Ä¾¤·¡¢µ¬Â§Àµ¤·¤¤À¸³è½¬´·¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¸ý¹Ð¥±¥¢¡¢Äê´üÅª¤Ê·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ä»õ²Ê¼õ¿Ç¤È¤¤¤Ã¤¿Í½ËÉ¹ÔÆ°¤Ë¤è¤ê·Ú¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç·ÑÂ³²ÄÇ½¤ÊÂÐºö¤òÁª¤Ó¡¢¼«¿È¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤òÇÄ°®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª²Û»Ò¤È¤ÎÅ¬ÀÚ¤ÊÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢²þÁ±¤¬Æñ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢°å»Õ¤ä´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢»õ²Ê°å»Õ¤Ê¤É¤ÎÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤·¡¢¸ÄÊÌ¤Î½õ¸À¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»²¹ÍÊ¸¸¥
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡ÖÆüËÜ¿Í¤Î¿©»öÀÝ¼è´ð½à(2020Ç¯ÈÇ)¡×
ÆüËÜÅüÇ¢ÉÂ³Ø²ñ¡ÖÅüÇ¢ÉÂ¿ÇÎÅ¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó2024¡×
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê e-¥Ø¥ë¥¹¥Í¥Ã¥È¡ÖÈîËþ¤È·ò¹¯¡×
ÆüËÜ»õ²Ê°å»Õ²ñ¡Ö¤à¤·»õ¤ÎÍ½ËÉ¡×