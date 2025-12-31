·ë²ÌÈ¯É½¡ª¡Ö¥Ç¥¸¥«¥á Watch ¥¢¥ïー¥É 2025¡× - ¥È¥Ã¥×3¤Ï¶Ïº¹¤Ç¤ÎÀÜÀï¤Ë
º£Ç¯È¯Çä¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é¤«¤éÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ËÅêÉ¼¤¤¤¿¤À¤¯¡Ö¥Ç¥¸¥«¥á Watch ¥¢¥ïー¥É 2025¡×¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÁíÅêÉ¼¿ô¤Ï839·ï¡¦2,513É¼¤Ç¤·¤¿¡Ê¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î11Æü～12·î25Æü¡Ë¡£¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§ÍÍ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¾ì¤ò¤«¤ê¤Æ¸ü¤¯¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
1°Ì¡§¥½¥Ëー ¦Á7 V¡Ê245É¼¡Ë
12·î¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡Ö¦Á7 V¡×¤¬¡¢ËÜ¥¢¥ïー¥É¤ÎÄºÅÀ¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¥ß¥éー¥ì¥¹¥«¥á¥é¤Î¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤òºÆÄêµÁ¤¹¤ë¡ÊRedefine basic¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢Á°¥â¥Ç¥ë¤Î¡Ö¦Á7 IV¡×¤«¤é4Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥«¥á¥é¤Ç¤¹¡£
¶áÇ¯¥½¥Ëー¤¬Ç®ÎÌ¤ò¹þ¤á¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÈAI¡É¤Ë´Ø¤¹¤ë¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¡¢¦Á7 V¤Ç¤ÏÂç¤¤Êºþ¿·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2022Ç¯È¯Çä¤Î¡Ö¦Á7R V¡×¤«¤é¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¼ç¤ËÈï¼ÌÂÎÇ§¼±¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿AFÀÇ½¤ËÍø¤¹¤ëAI¥×¥í¥»¥Ã¥·¥ó¥°¥æ¥Ë¥Ã¥È¤È¤¤¤¦¸ÄÊÌ¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¦Á7 V¤Ç¤Ï¤½¤ì¤ò²èÁü½èÍý¥¨¥ó¥¸¥ó¤ËÅý¹ç¤¹¤ë·Á¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¹âÀÇ½¤ÊAF¤È¡¢¾ÊÅÅÎÏ¡¦¹â±é»»¡¦¹âÂ®ÀÇ½¤ÎÎ¾Î©¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥£ー¥×¥éー¥Ë¥ó¥°¤Ë¤è¤êAWB¤âÂçÉý¤Ë¶¯²½¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
»×¤¤ÊÖ¤¹¤ÈºòÇ¯¤Î¡Ö¥Ç¥¸¥«¥á Watch ¥¢¥ïー¥É 2024¡×¤Ç¤â¦Á9 III¤Ç1°Ì¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤¿¥½¥Ëー¡£2Ï¢ÇÆ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÈºÆÄêµÁ¤·¤¿¥Ùー¥·¥Ã¥¯¡É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥½¥Ëー¤¬ÍèÇ¯¤Ï¤É¤ó¤ÊÅ¸³«¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡£V3¤Î¤«¤«¤ëÆ±¼Ò¤ÎÆ°¸þ¤«¤é2026Ç¯¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡£
2°Ì¡§¥ê¥³ー¥¤¥áー¥¸¥ó¥° RICOH GR IV¡Ê237É¼¡Ë
1°Ì¤Î¦Á7 V¤¬4Ç¯¤Ö¤ê¤Ê¤é¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¡È6Ç¯¤Ö¤ê¡É¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ¶¯¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥×¥·¥åー¥¿ー¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¥·¥êー¥º¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¡¢¥ê¥³ー¥¤¥áー¥¸¥ó¥°¤ÎRICOH GR IV¤¬2°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥ì¥ó¥º°ìÂÎ·¿¥«¥á¥é¤È¤·¤Æ¤¹¤Ç¤Ë´°À®ÅÙ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿Á°¥â¥Ç¥ë¤ÎGR III¤«¤é¡¢¥¤¥áー¥¸¥»¥ó¥µー¤ä²èÁü½èÍý¥¨¥ó¥¸¥ó¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥ì¥ó¥º¤Ê¤É¤âºþ¿·¤·¤Æ¡ÈÀµÅý¿Ê²½¡É¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â®¼Ì¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼õ¤±·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤ê¹â²è¼Á¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥³ー¥¤¥áー¥¸¥ó¥°¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ÎPENTAX 17¤ËÂ³¤¡È2Ç¯Ï¢Â³2°Ì¡É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âç·¿¥â¥Ç¥ëÅêÆþ¤ÎÆ°¤¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÏÃÂêÀ¤Î¤¢¤ë¥«¥á¥é¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯¤ÏGR IV¤Î¡ÈMonochrome¡É¤È¡ÈHDF¡É¤¬ÅÐ¾ìÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
3°Ì¡§¥Ë¥³¥ó Z5II¡Ê233É¼¡Ë
¥Ë¥³¥óZ¥·¥êー¥º¤Î¡È¥íー¥¨¥ó¥É¡É¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ëZ5II¤¬¡¢3°Ì¤ÎºÂ¤òÆÀ¤ÆÉ½¾´Âæ¤Ë¾å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥íー¥¨¥ó¥É¤È¾Î¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤ÏZ¥·¥êー¥º¤Î¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï²¼°Ì¥â¥Ç¥ë¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤«¤é¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¡¢Á°¥â¥Ç¥ë¤ÎZ5¤«¤éÂç¤¤¯ÀÇ½¸þ¾å¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÅÀ¤Ï°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Ë¤½¤Î»£±ÆÀÇ½¤ÏÉ¬Í×½½Ê¬°Ê¾å¤Ë¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿²Á³Ê¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤«¤é¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÎÌÌ¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥á¥é¤Î¹âÀÇ½²½¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¡¢¹â²Á³Ê²½¤·¤¬¤Á¤Ê¥ß¥éー¥ì¥¹¥«¥á¥é»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥æー¥¶ー¤Ë´õË¾¤òÍ¿¤¨¤¿1Âæ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
2025Ç¯¿¶¤êÊÖ¤ê¡§³Æ¼Ò¤¬¹Í¤¨¤ë¡ÈÉ¸½à¡É¤È¤Ï¡©
¤´Í÷¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¾å°Ì3µ¡¼ï¤Ï¶Ïº¹¤Ç¤Î·èÃå¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¤ÏÈô¤Ó¤Ì¤±¤Æ»Ù»ý¤òÆÀ¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬¤Ê¤¯¡¢ÎÉ¤¤¶¥Áè¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬º£²ó¤ÎÅêÉ¼·ë²Ì¤«¤é³À´Ö¸«¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤¯¤Ë¡Ö¥Ùー¥·¥Ã¥¯¡×¤ä¡Ö¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥ー¥ïー¥É¤ò¡¢¤³¤Î1Ç¯´Ö¤Ç³Æ¼Ò¤«¤é¤è¤¯¼ª¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¦Á7 V¤ä¡¢3°Ì¤ÎZ5II¡¢ÀË¤·¤¯¤âÉ½¾´Âæ¤òÆ¨¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¥¥ä¥Î¥ó¤ÎEOS R6 Mark III¤È¤¤¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬¼¡¡¹¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£¥áー¥«ー¤¬ÄêµÁ¤¹¤ë¡ÈÉ¸½à¡É¤Ë²þ¤á¤ÆÌÜ¤ò¸þ¤±Èæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¶È³¦¤Î¥¤¥Þ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤ÆÌÌÇò¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
2°Ì¤ÎGR IV¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¹âÀÇ½¤Ê¥ì¥ó¥º°ìÂÎ·¿¥«¥á¥é¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç»Ô¾ì¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¤Î¤âº£Ç¯¤ÎÆÃÄ§Åª¤ÊÆ°¤¤Ç¤·¤¿¡£¥½¥Ëー¤ÎRX1R III¤äÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¤ÎGFX100RF¤Ï¡¢¤È¤¯¤Ë¹âµé¤Ê¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¤³¤È¤Ïµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¥Ïー¥Õ¥Õ¥£¥ë¥à¥«¥á¥é¤Î¤è¤¦¤Ë»£±Æ¤Ç¤¤ëX half¤â¡¢¤½¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î»Â¿·¤µ¤«¤éÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
Sigma BF¤ÎÅÐ¾ì¤âÌÜ¤ò°ú¤¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê³°´Ñ¤Ç¥â¥Î¤È¤·¤Æ¤ÎÈþ¤·¤µ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤¿¤³¤Î¥«¥á¥é¤Ï¡¢CP¡Ü2025¤ÇºÇ¤âÄ¹¤¤¹ÔÎó¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿Èþ¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡É¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤·¤¿OM¥Ç¥¸¥¿¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¤ÎOM SYSTEM OM-3¤â¡¢¥Õ¥£¥ë¥à°ì´ã¥ì¥Õ¥«¥á¥é»þÂå¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÊÀß·×»×ÁÛ¤ò·Ñ¾µ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶áÇ¯¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¡ÈÆ°²è¤ÎÏÃ¡É¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£ÀË¤·¤¯¤âÉ½¾´Âæ¤ÏÆ¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ë¥³¥ó ZR¤ÎÅÐ¾ì¤Ï¤È¤Æ¤âÂç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤¬6·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿LUMIX S1RII¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÆ°²èÀÇ½¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¥«¥á¥é¤ÎÂ¸ºß¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£S1RII¤Ï¥ªー¥×¥ó¥²ー¥ÈÊý¼°¤Î6.4K»£±Æ¤ò²ÄÇ½¤È¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÅÅ»Ò¼ê¥Ö¥ìÊäÀµµ¡Ç½¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ë¥¯¥í¥Ã¥×¥ì¥¹¥âー¥É¤Ê¤É¡¢Æ°²è»£±Æ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÆÃÄ§Åª¤Êµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÅ»ß²è¡ÜÆ°²è¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤ò¤É¤¦¹Í¤¨¤ë¤Î¤«¡¢2026Ç¯¤â³Æ¼Ò¤ÎÆ°¸þ¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤È¡¢¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç2025Ç¯¤â½ª¤ï¤ê¤ò¹ð¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤Î¿´¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥«¥á¥é¤Ï²¿¤Ç¤·¤¿¤«¡© ÍèÇ¯¤â¤Þ¤¿¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤Ë´üÂÔ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÅêÉ¼·ë²Ì