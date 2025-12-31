¡ÖAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡×¤Ï´üÂÔÄÌ¤ê¤ËÉáµÚ¤·¤Ê¤¤¡©AI¤òÌÂ»Ò¤Ë¤µ¤»¤ëÆüËÜ´ë¶È¤Î¹½Â¤Åª²ÝÂê
À¸À®AI¤ÎÉáµÚ¤ËÂ³¤¡¢2026Ç¯¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤ëAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡£¤À¤¬¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤ä¥°¡¼¥°¥ë¤Ç¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢Ê£¿ô¤Î´ë¶È¤Çµ»½Ñ¸ÜÌä¤òÌ³¤á¤ëµÚÀîÂîÌé»á¤Ï¡¢¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤¬ËÜÅö¤Ëµ¡Ç½¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ´ë¶ÈÆÃÍ¤Î¹½Â¤¤ò¸«Ä¾¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ÈÀâ¤¯¡£¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤·¡¢¶¥ÁèÎÏ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë´ë¶È¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤È¤Ï¡£
À¸À®AI¤Ø¤Î¸¸ÌÇ¤È
AI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ø¤Î´üÂÔ
¡¡2025Ç¯¤ÏÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬¶¥¤¦¤è¤¦¤ËÀ¸À®AI¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÆ³Æþ¤·¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶õµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢²ñµÄ¤ÎÊ¸»úµ¯¤³¤·¤äµÄ»öÏ¿ºîÀ®¡¢»ñÎÁ¤Î²¼½ñ¤¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢½Ð¤·¤È¤¤¤Ã¤¿¶ÈÌ³¤Ç¤Î³èÍÑ¤ÏµÞÂ®¤Ë¹¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡Ö´üÂÔ¤·¤¿¤Û¤É¤ÎÀ®²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÉÔËþ¤ÎÀ¼¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Þ¥Ã¥¥ó¥¼¡¼¤Î2025Ç¯ÈÇ¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢AIÆ³Æþ´ë¶È¤ÎÃæ¤Ç ¡ÖÂç¤¤Ê¼ý±×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡ÊEBIT¡Ë¡×¤òÃ£À®¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ï¤º¤«6¡ó¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£Æ³Æþ¤Î¿þÌî¤Ï¹¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼ÂºÝ¤Ë´ë¶È²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ°ìÉô¤Î´ë¶È¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Â¾¤ÎÄ´ºº¤Ç¤â¡Ö³èÍÑ¤Î¼ê±þ¤¨¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö³µÇ°¼Â¾Ú¡ÊPoC¡Ë¤ÇÆÜºÃ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿·¹¸þ¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö»È¤¤Æ»¤Ï¤¢¤ë¤¬·èÄêÅª¤Ê²ÁÃÍ¤Ë¤Ï·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÍÏÇ¤¤¤¬´ë¶ÈÆâ¤ËÌ¢±ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¸½¾õ¤òÂÇÇË¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ÖAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡×¤Ç¤¹¡£¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤È¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ë»Ø¼¨¤òÂÔ¤Ä¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÌÜÅª¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Î§Åª¤ËÆ°¤¡¢¥¿¥¹¥¯¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ëAI¡×¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£RPA¡Ê¥í¥Ü¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥×¥í¥»¥¹¡¦¥ª¡¼¥È¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¼ê½ç¤ò¤Ê¤¾¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾õ¶·¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÈ½ÃÇ¤·¤ÆÆ°¤¯ÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
