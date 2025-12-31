¡Ú2025Ç¯ÆÉ¤Þ¤ì¤¿µ»ö¡Û¡ÖÃæ¹ñ¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¹â»Ô¤ËÆüËÜÇ®¶¸¡×¡Ö¡È¶¯¤¤¼óÁê¡É¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë»Ù»ýÎ¨¹â»ß¤Þ¤ê¡×´Ú¹ñ·ÐºÑ»ï¤¬ÆÉ¤ß²ò¤¯¡Èº£¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡É
2025Ç¯¤âÀ¤³¦¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£´Ú¹ñ¤Ç¤âÀ¯¼£¤ä¼Ò²ñ¡¢¹ñºÝ¾ðÀª¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬ÆüËÜ¤Ë¤âÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î1Ç¯´Ö¤Ç¤È¤ê¤ï¤±¿Í¡¹¤Î°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤í¤¦¤«¡£
¡ÚÃíÌÜ¡ÛÆüËÜ¿Í¤ÎÌó9³ä¤¬¡ÖÃæ¹ñ·ù¤¤¡×¤Ë¡ÈÂç¶¦´¶¡É¤Î´Ú¹ñ
¤½¤³¤Çº£²ó¡¢¥µ¡¼¥Á¥³¥ê¥¢¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¸ø³«¤·¤¿µ»ö¤ÎÃæ¤«¤é¡ÈÆÃ¤ËÆÉ¤Þ¤ì¤¿µ»ö¡É¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£ËÜ¹Æ¤¬¡ÖÅö»þ¡¢´Ú¹ñ¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡×¡Ö¤Ê¤¼¤³¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤«¡×¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÊÆâÍÆ¤Ï½é½Ð»þ¤Î¤Þ¤Þ¡Ë
10·î21Æü¤ÎÆâ³ÕÈ¯Â°Ê¹ß¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¡Ö¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÄê¿ôºï¸º¡×¡Ö°ÂÁ´ÊÝ¾ã3Ê¸½ñ¤Î²þÄê¡×¤Ê¤É¤ò·Ç¤²¡¢Æâ³°¤ËÀÑ¶ËÅª¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¼óÁê½¢Ç¤Ä¾¸å¤Ë¤ÏASEAN¼óÇ¾²ñµÄ¡¢¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ÎË¬Æü¡¢·Ä½£¤Ç³«¤«¤ì¤¿APEC¼óÇ¾²ñµÄ¤Ê¤É³°¸òÉñÂæ¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¡¢¹â»ÔÆâ³Õ¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬¡È¤¦¤Ê¤®¾å¤ê¡É¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØËèÆü¿·Ê¹¡Ù¤¬11·î22Æü¤«¤é2Æü´Ö¼Â»Ü¤·¤¿À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¹â»ÔÆâ³Õ¤ò¡Ö»Ù»ý¤¹¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤Ï65¡ó¡¢¡Ö»Ù»ý¤·¤Ê¤¤¡×¤Ï23¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
ÆÃ¤ËÌÜÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼ãÇ¯ÁØ¤Î»Ù»ý¡£18¡Á29ºÐ¡¢30¡Á39ºÐ¡¢40¡Á49ºÐ¤Î²óÅú¼Ô¤Î70¡ó°Ê¾å¤¬¹â»ÔÆâ³Õ¤ò»Ù»ý¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢10·î¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎË¬Æü¤ËÈ¼¤¦ÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢²óÅú¼Ô¤Î77¡ó¤¬¡Ö¡Ê¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¡ËÉ¾²Á¤¹¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
FNN¤¬Æ±Æü¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¤Ç¤â¡¢¹â»ÔÆâ³Õ¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï75.2¡ó¤À¤Ã¤¿¡£11·î7Æü¤Î½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢²¬ÅÄ¹îÌé¸µ³°Áê¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¹â»Ô¼óÁê¤¬¡ÖÂæÏÑÍ»ö¡×¤ÏÆüËÜ¤¬½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤ò¹Ô»È¤Ç¤¤ë¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×¤Ë³ºÅö¤·ÆÀ¤ë¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÆüÃæÂÐÎ©¤¬·ã²½¤·Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬¡ÖË¬Æü¼«½Í¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¾õ¶·¤Ç¤â¤Ê¤ª¡¢¹â¤¤»Ù»ýÎ¨¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë·Á¤À¡£
FNNÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Î¡ÖÂæÏÑÍ»ö²ðÆþ¡×È¯¸À¤ò»Ù»ý¤¹¤ë²óÅú¤Ï61¡ó¤ËÃ£¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¹â»Ô¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ¸å¡¢é·õ¡¦ºßÂçºåÃæ¹ñÁíÎÎ»ö¤¬SNS¤Ç¹â»Ô¼óÁê¤Î¡Ö±ø¤¤¼ó¤Ï»Â¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡È»Â¼óÈ¯¸À¡É¤ò¹Ô¤¤¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿G20¼óÇ¾²ñµÄ¤Ç¹â»Ô¼óÁê¤ÈÃæ¹ñ¤ÎÍû¶¯¼óÁê¤Î²ñÃÌ¤¬¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤É¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤Î¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤ë¾õ¶·¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï49.3¡ó¤¬·üÇ°¤ò¼¨¤·¤¿¡£
ÅìµþÂç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¤ÎÆ£¸¶µ¢°ìÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤â¡¢11·î19ÆüÉÕ¤Î¡ØÄ«Æü¿·Ê¹¡ÙÆâ¤Î´ó¹Æ¤Ç¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ¤ÏÂæÏÑÍ»ö¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀïÎ¬ÅªÛ£ËæÀ¡×¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¿ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÎÊý¿Ë¤òÊÑ¤¨¡¢¡ÖÆüËÜ³°¸ò¤ÎÁªÂò»è¤ò¶¹¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ãæ¹ñ¤È¹ç°Õ¤µ¤ì¤¿¸½¾õ¤òÆüËÜ¤¬ÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤¬¡È¸½¾õÊÑ¹¹ÀªÎÏ¡É¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ëµ¡²ñ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡ÖÃæ¹ñ¤Ç¤â¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤âÂæÏÑ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤¬ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¶ÛÄ¥¤ò³ÈÂç¤·¡¢Åì¥¢¥¸¥¢¹ñºÝ´Ø·¸¤ËÉÔ°ÂÄê¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È·üÇ°¤ò¼¨¤·¤¿¡£
11·î21Æü¤Ë¤Ï»ÔÌ±Ìó1700¿Í¤¬¼óÁê´±Å¡Á°¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Î¡ÖÂæÏÑÍ»ö²ðÆþ¡×È¯¸À¤Î´í¸±À¤ò»ØÅ¦¤·¡¢¡ÖÀïÁè¤ò¤¢¤ª¤ëÈ¯¸À¤òÅ±²ó¤»¤è¡×¤È¹³µÄ¥Ç¥â¤ò¼Â»Ü¡£25Æü¤È26Æü¤Ë¤âÈ¯¸ÀÅ±²ó¤òµá¤á¤ë½¸²ñ¤¬Â³¤¤¤¿¡£
11·î26Æü¸á¸å¤Ë¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê½¢Ç¤¸å½é¤ÎÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤º¡ÈºÇ¤âÉÒ´¶¤ÊÁèÅÀ¡É¤Ç¤¢¤ë¡ÖÂæÏÑÍ»ö²ðÆþ¡×È¯¸À¤ò¤á¤°¤ëÆüÃæ´Ø·¸ÎäµÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤¬È¯¸À¤Î·Ð°Þ¤ò¼ÁÌä¡£¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤Î½¾Íè¤ÎÅúÊÛ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤À¤±¤Ç¤ÏÍ½»»°Ñ°÷²ñ¤¬»ß¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¡ÊÂæÏÑÍ»ö¡Ë¤Ø¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡Ö²ÄÇ½¤ÊÈÏ°Ï¤ÇÀ¿¼Â¤ËÅúÊÛ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×¤ÎÈ½ÃÇ´ð½à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¾õ¶·¤òÁí¹ç¤·¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦½¾Íè¤ÎÀ¯ÉÜ¸«²ò¤ò°Ý»ý¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£Æâ³ÕÈ¯Â¸å¤Î¡ÖÀÑ¶ËºâÀ¯¡×À¯ºö¤¬±ß°Â¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö·ÐºÑÀ®Ä¹¤Ê¤¯¤·¤ÆºâÀ¯·òÁ´²½¤Ï¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÀÑ¶ËºâÀ¯¤Ç·ÐºÑÀ®Ä¹¤ò°ú¤½Ð¤¹¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
ÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤Ç¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¸å¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤È¤ÎÏ¢Î©¤Ë¤ª¤±¤ë¾ò·ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¹ñ²ñµÄ°÷Äê¿ôºï¸º¡×ÌäÂê¤Ë¿¨¤ì¡¢ÌîÅÞ¤Ë¶¨ÎÏ¤òµá¤á¤¿¡£¹â»ÔÆâ³Õ¤ÎÄê¿ôºï¸º°Æ¤Ï¡¢¸½ºß465µÄÀÊ¤Î½°µÄ±¡¡Ê²¼±¡¡ËµÄÀÊ¤òºÇÄã45µÄÀÊ°Ê¾åºï¸º¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤êÇ¯´Ö45²¯±ß¤ÎÍ½»»ºï¸º¤¬²ÄÇ½¤À¤È»î»»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æâ³ÕÈ¯Â¸å¡¢À¯ÉÜ»Ù½Ð¤Î¸úÎ¨²½¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¡ÖÁÅÀÇÆÃÊÌÁ¼ÃÖ¡¦Êä½õ¶â¸«Ä¾¤·Ã´Åö¼¼¡×¡Ê²¾¾Î¡Ë¤ÎÀßÃÖ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢°Ý¿·¤È¤ÎÏ¢Î©¤ò°Ý»ý¤·¤Ä¤Ä¡¢ÁýÀÇ¤ò¹Ô¤ï¤ºÀÇ¼ý³ÈÂç¤Ë´ð¤Å¤¯ÀÑ¶ËºâÀ¯¤Îºâ¸»¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢µÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤ÈºÐ½Ð¸úÎ¨²½¤òÁÀ¤¦°Õ¿Þ¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·Äê¿ôºï¸º¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ë¡Ö°Ý¿·¤È¤ÎÏ¢Î©¤òµÞ¤°¤¢¤Þ¤ê¡¢ÅÞÆâ¹ç°Õ¤Ê¤·¤Ë¼óÁê¤¬µÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ÎÉÔËþ¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤¬¼«Ì±ÅÞ¤È°Ý¿·¤ÎÏ¢Î©¤Î²Ð¼ï¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÈæÎãÂåÉ½µÄÀÊ¤Îºï¸º¤Ç¹ñ²ñÆâ¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÌîÅÞÂ¦¤«¤é¤ÎÈ¿È¯¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¹â»ÔÆâ³Õ¤Î¹â»Ù»ýÎ¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¼çÄ¥¤¹¤ë¼óÁê¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¹ñÌ±¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦É¾²Á¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤º¡¢Âè2ÌîÅÞ¡¦¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤Ï¡¢¹â»ÔÆâ³Õ¤Î¹â¤¤»Ù»ýÎ¨°Ý»ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Öµ£Á³¤È¤·¤¿ÂÖÅÙ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤Þ¤¿À¯¼£É¾ÏÀ²È¤ÎÅÄ粼»ËÏº¤Ï¡¢´Ú¹ñ¡¦Ãæ¹ñ¤Ë¶¯¹Å»ÑÀª¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤ÇÀ¤ÏÀ¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤¿°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤òÆ§½±¤·¡¢¹â»Ô¤¬¡ÖÂæÏÑÍ»ö²ðÆþ¡×È¯¸À¤òÅ±²ó¤·¤Ê¤¤¤Î¤À¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¤·¡¢11·î25Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüÊÆ¼óÇ¾¤ÎÅÅÏÃ²ñÃÌ¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¹â»Ô¼óÁê¤ËÂÐ¤·¡ÖÆüÃæ´Ø·¸¤Î°²½¤ÏË¾¤Þ¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤È¤µ¤ì¡¢º£¸å¤ÎÆüËÜ¤ÎÂÐ±þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸µÃóÃæ¹ñÂç»È¤Î¿â½¨É×¤Ï¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬¹â»Ô¼óÁê¤Ë¡ÖÂæÏÑÍ»ö²ðÆþ¡×È¯¸À¤ÎÅ±²ó¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ë´ØÏ¢¤·¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤«¤é¤Î°µÎÏ¤¬¤¢¤ë¤ÈÆüËÜ¤¬¶þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¹â»Ô¤ÏÆ±È¯¸À¤ò¡ÖÅ±²ó¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÎ©¾ì¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤Þ¤¿º£²ó¤ÎÆüÃæÂÐÎ©¤òµ¡¤Ë¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬ÂÐÃæÀïÎ¬¤òºÆ¹½ÃÛ¤¹¤Ù¤¤À¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡á»þ»ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡Ë