¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤¯¤é¤¤¶¯¤¤¡×¡ÖÀäÂÐÅö¤¿¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×ÆüËÜÂåÉ½¤ÈWÇÕ¤ÇÂÐÀï²ÄÇ½À¤Î¥¢¥Õ¥ê¥«ºÇ¶¯·³ÃÄ¡¢£³È¯°µ¾¡¤Ë¥Í¥Ã¥È¿ÌÙþ¡ª¡Ö¾¡¤Æ¤ëµ¤¤·¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë¤è¤ê¶¯¤¤¤ó¤¸¤ã¤Í¡¼¤«¡©¡×
¡¡12·î29Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¡Ê¥¢¥Õ¥ê¥«Áª¼ê¸¢¡Ë¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè£³Àï¤Ç¡¢³«ºÅ¹ñ¤Î¥â¥í¥Ã¥³¤¬¥¶¥ó¥Ó¥¢¤ÈÂÐÀï¡££³¡Ý£°¤Ç°µ¾¡¤·¡¢£²¾¡£±Ê¬¤±¤Ç¼ó°ÌÄÌ²á¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡³«»Ï£¹Ê¬¤Ë¥¢¥æ¡¼¥Ö¡¦¥¨¥ë¡¦¥«¡¼¥Ó¤Î¥Ø¥Ã¥É¤ÇÀèÀ©¤·¤¿¥â¥í¥Ã¥³¤Ï¡¢27Ê¬¤Ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼½êÂ°¤Î¹¥Ä´¥Ö¥é¥Ò¥à¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤Î£³»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤Ç²ÃÅÀ¡£50Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥ë¡¦¥«¡¼¥Ó¤¬½éÀï¤Î¥³¥â¥íÀï¤ËÂ³¤¤¤Æ¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ø¥Ã¥ÉÃÆ¤òÃ¡¤¹þ¤ß¡¢Áá¡¹¤Ë¾¡Éé¤ò·èÄê¤Å¤±¤¿¡£
¡¡FIFA¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¥¢¥Õ¥ê¥«£±°Ì¤Î¥â¥í¥Ã¥³¤Ï¡¢ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥é¥¦¥ó¥É32¤ÇÆüËÜ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤¬FÁÈ¤ò£±°Ì¡Ê£²°Ì¡ËÄÌ²á¤·¡¢¥â¥í¥Ã¥³¤¬CÁÈ¤ò£²°Ì¡Ê£±°Ì¡Ë¤ÇÈ´¤±¤ë¤È¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤È¥¢¥¸¥¢¤ÎºÇ¶¯¥Á¡¼¥à¤¬·ãÆÍ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö¶¯¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨ ÀäÂÐÅö¤¿¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×
¡Ö¶¯²á¤®¤ë¡£¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤è¤ê¶¯¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤¯¤é¤¤¶¯¤¤¡×
¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ø¥Ã¥É¤¦¤Þ¤¹¤®¤Ç¤·¤ç¡£WÇÕÅö¤¿¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤Þ¤¿¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ø¥Ã¥É·è¤á¤¿¤Î¡ª¡©¡¡ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤ä¤Ê¡×
¡Ö¥Ö¥é¥Ò¥à¤¨¤Ã¤°¤¤¡£²¿ÅÀ·è¤á¤ó¤À¡×
¡Ö¤Þ¤¿¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ø¥Ã¥Éµ¬³Ê³°¤¹¤®¤ë¤ï£÷¡×
¡Ö¾¡¤Æ¤ëµ¤¤·¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤³¤ì¤¬¥Ý¥Ã¥È£²¤Ç¤¹¤«¡©¿Ì¤¨¤ë¡×
¡Ö¾éÃÌÈ´¤¤Ç¶¯¤¤ ¥Ö¥é¥¸¥ë¤è¤ê¶¯¤¤¤ó¤¸¤ã¤Í¡¼¤«¡©¡×
¡¡¥¶¥ó¥Ó¥¢¤È¤ÎÎÏ¤Îº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤Î°µÅÝ¤Ö¤ê¤Ë·Ù²ü¿´¤òÌ³¤á¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÚÆ°²è¡Û¤Þ¤¿¤«¡ª¥â¥í¥Ã¥³FW¤¬º£Âç²ñ£²ÅÙÌÜ¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ø¥Ã¥ÉÃÆ
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÚÆ°²è¡Û¤Þ¤¿¤«¡ª¥â¥í¥Ã¥³FW¤¬º£Âç²ñ£²ÅÙÌÜ¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ø¥Ã¥ÉÃÆ