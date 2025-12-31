¥ß¥»¥¹¡¢¿ô¡¹¤ÎµÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿2025Ç¯¤Î³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë±ÇÁü¸ø³«
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
Mrs. GREEN APPLE¤¬¡¢¿ô¡¹¤ÎµÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤Æ¤¤¿¥Ç¥Ó¥åー10¼þÇ¯¥¤¥äー¡á2025Ç¯¤Î³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë±ÇÁü¡ÖPlay Back 2025¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¢£Mrs. GREEN APPLE¤Îµ±¤«¤·¤¤¥Ç¥Ó¥åー10¼þÇ¯¥¤¥äー
¡ØÆüËÜ¥ì¥³ー¥ÉÂç¾Þ¡Ù¤Î3Ï¢ÇÆ¡¢¤½¤·¤Æ12·î31ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤ÇÂç¥È¥ê¤òÌ³¤á¤ÆÄù¤á³ç¤ë¡¢¥Ç¥Ó¥åー10¼þÇ¯¥¤¥äー¤Î2025Ç¯¡£1·î¤ÎNHKÁí¹ç¡ØMrs. GREEN APPLE 18º×¡Ù¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¡Ö¥Àー¥ê¥ó¡×¤òÈéÀÚ¤ê¤È¤·¤Æ¡¢4·î¤«¤é9·î¤Þ¤Ç¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡ÙÂè2´üÂè2¥¯ー¥ë¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¡Ö¥¯¥¹¥·¥¡×¡¢±Ç²è¡Ø#¿¿Áê¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡Ù¼çÂê²Î¡ÖÅ·¹ñ¡×¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡Ù¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¡Öbreakfast¡×¡¢¥µ¥Þー¡¦¥¯ー¥ë¥ª¥Õat Tokyo Disney Resort(R)¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¡ÖCarrying Happiness¡×¡¢¡È¥¥ê¥ó ¸á¸å¤Î¹ÈÃã¡ÉCM¥½¥ó¥°¡Ö²Æ¤Î±Æ¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡È¥¥ê¥ó¥°¥Ã¥É¥¨ー¥ë¡ÉCM¥½¥ó¥°¡ÖGOOD DAY¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿·¶Ê·²¤ò¡¢¶¼°Ò¤Î6¥õ·îÏ¢Â³¤Ç¥ê¥êー¥¹¤ò½Å¤Í¤¿¡£
7·î8Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø10¡Ù¤Ï¡¢2025Ç¯12·î22ÆüÉÕ¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó¥Ç¥¤¥êー¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ë¤ª¤¤¤ÆÎßÀÑÇä¾å100ËüËç¤òÆÍÇË¤·¡¢¥í¥Ã¥¯¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤Ï13Ç¯6¥õ·î¤Ö¤ê¡¢ÎáÏÂ¤ËÆþ¤Ã¤Æ½é¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ë¼«¿È½é¤Î¥ß¥ê¥ª¥ó¥»ー¥ë¥¹¤òµÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Á´³Ú¶Ê¤Ç¤Î¹ñÆâÎß·×¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¿ô¤¬¡¢»Ë¾å½é¤á¤Æ110²¯²ó¤òÆÍÇË¡Ê¥ª¥ê¥³¥ó¡¢Billboard JAPAN¡Ë¡¢¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°1²¯²óºÆÀ¸ÆÍÇË¶Ê¿ô¤Ï¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÊÌ¤ÇÃ±ÆÈ1°Ì¤ÎÄÌ»»31¶Ê¡ÊBillboard JAPAN¡Ë¤Ë¾º¤Ã¤¿¡£¿ô¡¹¤Î¶â»úÅã¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤Æ¡¢µ±¤«¤·¤¤¥Ç¥Ó¥åー10¼þÇ¯¥¤¥äー¤ò¼«¤éÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤Ï12·î31ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤ÇÂç¥È¥ê¤òÌ³¤á¡¢10¼þÇ¯¥¤¥äー¤È¥Õ¥§ー¥º2¤ò¤¤¤è¤¤¤èÄù¤á³ç¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ´ÖÈ±Æþ¤ì¤º¤Ë¡¢¥Õ¥§ー¥º3¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤ë2026Ç¯1·î1Æü¸µÆü¤Î15»þ¤«¤é¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖMrs. GREEN APPLE 2026Ç¯ ¸µÆüÀ¸ÇÛ¿®¡×¤òYouTubeÀ¸ÇÛ¿®¤¹¤ë¡£
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE
https://mrsgreenapple.com