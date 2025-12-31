Íñ¤Î²«¿È¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤¿Çò¤¤¤Ò¤â¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¥¢¥ì¡×¡£Àµ¼°Ì¾¾Î¡¢¸À¤¨¤Þ¤¹¤«¡©¡¿Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï»¨³Ø»°Ëæ
Íñ¤ÎÇò¤¤¡Ö¥¢¥ì¡×¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡©Æù¤Þ¤ó¤Ê¤É¤ÎÄì¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ëÇö¤¤»æ¤Ï²¿¤È¸Æ¤Ö¡©¸ÀÍÕ¤Î»¨³Ø¤ò¥¯¥¤¥º´¶³Ð¤Ç³Ø¤Ù¤ë¤È¹¥É¾¤Î½ñÀÒ¡Ö¤±¤ó¤¿¤í¼°¡È¸«¤ë¤À¤±¡É¤³¤È¤Ð»¨³Ø¼Åµ ¿Þ²ò¤È¥¯¥¤¥º¤Ç¹¤¬¤ë¶µÍÜ¡×¤«¤é¡¢Ãø¼Ô¤Î¤±¤ó¤¿¤í¤µ¤ó¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú°ìÍ÷É½¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¤ß¤ó¤ÊÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ø¥¢¥ì¡Ù¤ÎÌ¾Á°¡×
¢£¡Ö¤ß¤ó¤ÊÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ø¥¢¥ì¡Ù¤ÎÌ¾Á°¡×
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£¤±¤ó¤¿¤í(@kenlife202010)¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£¥¯¥¤¥º¹¥¤¤¬¹â¤¸¤ÆÆüËÜ¸ì¤ä»¨³Ø¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢X¤äVoicy¤Ç¥¯¥¤¥º¤òÃæ¿´¤Ë¸ÀÍÕ¤ÎÃÎ¼±¤ä»¨³Ø¥Í¥¿¤òÈ¯¿®Ãæ¡£ ¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡Ö¤ß¤ó¤ÊÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ø¥¢¥ì¡Ù¤ÎÌ¾Á°¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Æü¾ï²ñÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ì¾Á°¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ÀâÌÀ¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¥¢¥ì¡×¤ÇºÑ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ã¤Æ¤±¤Ã¤³¤¦¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¥â¥Î¼«ÂÎ¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤ÉÌ¾Á°¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö¥¢¥ì¡×¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¸åÊÔ¤Ç¤¹¡£
¥«¥é¥¶¡¡
Ä»Îà¤ÎÍñ¤Î²«¿È¤Î°ÌÃÖ¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢²«¿È¤ÎÎ¾Ã¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ò¤â¾õ¤Î¡Ö¥¢¥ì¡×¡£´Á»ú¤Ç¡Ö³ÌºÂ¡×¤È½ñ¤¯»þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÆüËÜ¸ì¤«¤È¸í²ò¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¥é¥Æ¥ó¸ì¤Î¡Öchalaza¡×¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥é¥·¥ó»æ¡¡
Æù¤Þ¤ó¤Ê¤É¤ÎÄì¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ëÇö¤¤»æ¡£²½³Ø¥Ñ¥ë¥×¤òÊ¬²ò¤·¹â°µ²Ã¹©¤µ¤ì¤¿»æ¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ÂÑÌýÀ¡¦ÂÑ¿åÀ¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£Â¾¤Ë¤â¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥·¡¼¥È¡¦¥È¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¡¦Ê´Ìô¤ÎÊñ¤ß»æ¤Ë¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¡¡
¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¤¹¤¯¤¤¼è¤ëÆ»¶ñ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¤ä¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ý¥Æ¥È¤ò´Ý¤¯åºÎï¤Ë¼è¤ëºÝ¤Ë¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¼è¤ëºÝ¤Î¤â¤Î¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¥Ç¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ô¥ó¡¡
ËÜ¤Ê¤É¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤·¤ª¤ê¤ÎÌò³ä¤ò¤¹¤ë¤Ò¤â¾õ¤Î¤â¤Î¡£ÊÌÌ¾¡ÖÛÙÉ³(¤·¤ª¤ê¤Ò¤â)¡×¡Ö¥ê¥Ü¥ó¡×¤Ê¤É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±Ñ¸ì¤Ç¤Ï¡Ö¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥¯¡×¤È°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥¹¥Ô¥ó¡×¤È¤¤¤¦¸Æ¤ÓÊý¤ÏÆüËÜÆÈ¼«¤Î¤â¤Î¤Ç¸ì¸»¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¡£
ÎµÆ¬(¤ê¤å¤¦¤º)¡¡
ÏÓ»þ·×¤Ç¡¢»þ´Ö¤ò¹ç¤ï¤»¤ëºÝ¤Ê¤É¤Ë¤Ò¤Í¤ë¾®¤µ¤Ê¤Ä¤Þ¤ß¡£¤â¤È¤â¤È¤Ï¡¢¤ª»û¤ÎÄà¾â¤ò¤Ä¤ê²¼¤²¤ë¤¿¤á¤Î¹Ë¤òÄÌ¤¹ÉôÊ¬¤Ç¤¢¤ë¡Öîæ(¤Á¤å¤¦)¡×¤Î¤³¤È¤òÆüËÜ¤Ç¤Ï¡ÖÎµÆ¬¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤¬¤ÆÆüËÜ¤ËÀ¾ÍÎ¤«¤é²ûÃæ»þ·×¤¬»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¡¢²ûÃæ»þ·×¤ËÉ³¤äº¿¤òÄÌ¤·¤Æ¤Ä¤ë¤¹ÉôÊ¬¤ò¡¢¾âÆ±ÍÍ(Æ±¤¸¤¯»þ¤ò¹ð¤²¤ë¤â¤Î)¤Ä¤ê²¼¤²¤ëÉôÊ¬¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÎµÆ¬¡×¤È¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥ó¥Ý¡¼¥ë¡¡
¾¼ÏÂ»þÂå¤Ë¤ÏÍýÈ±Å¹¤ÎÁ°¤ËÉ¬¤ºÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤ë»°¿§¤Î²óÅ¾Åô¡£¤³¤ì¤ÏÀ¤³¦¶¦ÄÌ¤Î¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥µ¥¤¥ó¥Ý¡¼¥ë¡×¤ÏÏÂÀ½±Ñ¸ì¤Ç¡¢±Ñ¸ì¤Ç¤Ï¡Ö¥Ð¡¼¥Ð¡¼¥Ý¡¼¥ë¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÇÀßÃÖ¤µ¤ì»Ï¤á¤¿ÌÀ¼£»þÂå¤Ë¤Ï¡ÖÍÊ¿ËÀ(¤¢¤ë¤Ø¤¤¤Ü¤¦)¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£3¿§¤ÎÍýÍ³¤Ï¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©ÃæÀ¤¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤ÏÍýÈ±»Õ¤¬³°²Ê°å¤â·ó¤Í¤Æ¤ª¤ê¡¢ßÃ·ì(¤·¤ã¤±¤Ä)¤È¤¤¤¦ÂÎ¤«¤é·ì¤òÈ´¤¯³°²Ê¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤¦ºÝ¤Ë¡¢ËÀ¤òÅÁ¤Ã¤Æ·ì¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀÖ¤¤ËÀ¤ËÇò¤¤ÊñÂÓ¤¬¤é¤»¤ó¾õ¤Ë´¬¤ÉÕ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¥µ¥¤¥ó¥Ý¡¼¥ë¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸åÍýÈ±»Õ¤È³°²Ê°å¤ò¶èÊÌ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÀÄ¤Î¿§¤¬Â¤µ¤ì¡¢º£¤Î3¿§¤Î¥µ¥¤¥ó¥Ý¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÀâ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú°ìÍ÷É½¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¤ß¤ó¤ÊÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ø¥¢¥ì¡Ù¤ÎÌ¾Á°¡×
¢£¡Ö¤ß¤ó¤ÊÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ø¥¢¥ì¡Ù¤ÎÌ¾Á°¡×
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£¤±¤ó¤¿¤í(@kenlife202010)¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£¥¯¥¤¥º¹¥¤¤¬¹â¤¸¤ÆÆüËÜ¸ì¤ä»¨³Ø¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢X¤äVoicy¤Ç¥¯¥¤¥º¤òÃæ¿´¤Ë¸ÀÍÕ¤ÎÃÎ¼±¤ä»¨³Ø¥Í¥¿¤òÈ¯¿®Ãæ¡£ ¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡Ö¤ß¤ó¤ÊÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ø¥¢¥ì¡Ù¤ÎÌ¾Á°¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¥é¥¶¡¡
Ä»Îà¤ÎÍñ¤Î²«¿È¤Î°ÌÃÖ¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢²«¿È¤ÎÎ¾Ã¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ò¤â¾õ¤Î¡Ö¥¢¥ì¡×¡£´Á»ú¤Ç¡Ö³ÌºÂ¡×¤È½ñ¤¯»þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÆüËÜ¸ì¤«¤È¸í²ò¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¥é¥Æ¥ó¸ì¤Î¡Öchalaza¡×¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥é¥·¥ó»æ¡¡
Æù¤Þ¤ó¤Ê¤É¤ÎÄì¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ëÇö¤¤»æ¡£²½³Ø¥Ñ¥ë¥×¤òÊ¬²ò¤·¹â°µ²Ã¹©¤µ¤ì¤¿»æ¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ÂÑÌýÀ¡¦ÂÑ¿åÀ¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£Â¾¤Ë¤â¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥·¡¼¥È¡¦¥È¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¡¦Ê´Ìô¤ÎÊñ¤ß»æ¤Ë¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¡¡
¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¤¹¤¯¤¤¼è¤ëÆ»¶ñ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¤ä¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ý¥Æ¥È¤ò´Ý¤¯åºÎï¤Ë¼è¤ëºÝ¤Ë¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¼è¤ëºÝ¤Î¤â¤Î¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¥Ç¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ô¥ó¡¡
ËÜ¤Ê¤É¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤·¤ª¤ê¤ÎÌò³ä¤ò¤¹¤ë¤Ò¤â¾õ¤Î¤â¤Î¡£ÊÌÌ¾¡ÖÛÙÉ³(¤·¤ª¤ê¤Ò¤â)¡×¡Ö¥ê¥Ü¥ó¡×¤Ê¤É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±Ñ¸ì¤Ç¤Ï¡Ö¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥¯¡×¤È°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥¹¥Ô¥ó¡×¤È¤¤¤¦¸Æ¤ÓÊý¤ÏÆüËÜÆÈ¼«¤Î¤â¤Î¤Ç¸ì¸»¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¡£
ÎµÆ¬(¤ê¤å¤¦¤º)¡¡
ÏÓ»þ·×¤Ç¡¢»þ´Ö¤ò¹ç¤ï¤»¤ëºÝ¤Ê¤É¤Ë¤Ò¤Í¤ë¾®¤µ¤Ê¤Ä¤Þ¤ß¡£¤â¤È¤â¤È¤Ï¡¢¤ª»û¤ÎÄà¾â¤ò¤Ä¤ê²¼¤²¤ë¤¿¤á¤Î¹Ë¤òÄÌ¤¹ÉôÊ¬¤Ç¤¢¤ë¡Öîæ(¤Á¤å¤¦)¡×¤Î¤³¤È¤òÆüËÜ¤Ç¤Ï¡ÖÎµÆ¬¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤¬¤ÆÆüËÜ¤ËÀ¾ÍÎ¤«¤é²ûÃæ»þ·×¤¬»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¡¢²ûÃæ»þ·×¤ËÉ³¤äº¿¤òÄÌ¤·¤Æ¤Ä¤ë¤¹ÉôÊ¬¤ò¡¢¾âÆ±ÍÍ(Æ±¤¸¤¯»þ¤ò¹ð¤²¤ë¤â¤Î)¤Ä¤ê²¼¤²¤ëÉôÊ¬¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÎµÆ¬¡×¤È¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥ó¥Ý¡¼¥ë¡¡
¾¼ÏÂ»þÂå¤Ë¤ÏÍýÈ±Å¹¤ÎÁ°¤ËÉ¬¤ºÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤ë»°¿§¤Î²óÅ¾Åô¡£¤³¤ì¤ÏÀ¤³¦¶¦ÄÌ¤Î¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥µ¥¤¥ó¥Ý¡¼¥ë¡×¤ÏÏÂÀ½±Ñ¸ì¤Ç¡¢±Ñ¸ì¤Ç¤Ï¡Ö¥Ð¡¼¥Ð¡¼¥Ý¡¼¥ë¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÇÀßÃÖ¤µ¤ì»Ï¤á¤¿ÌÀ¼£»þÂå¤Ë¤Ï¡ÖÍÊ¿ËÀ(¤¢¤ë¤Ø¤¤¤Ü¤¦)¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£3¿§¤ÎÍýÍ³¤Ï¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©ÃæÀ¤¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤ÏÍýÈ±»Õ¤¬³°²Ê°å¤â·ó¤Í¤Æ¤ª¤ê¡¢ßÃ·ì(¤·¤ã¤±¤Ä)¤È¤¤¤¦ÂÎ¤«¤é·ì¤òÈ´¤¯³°²Ê¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤¦ºÝ¤Ë¡¢ËÀ¤òÅÁ¤Ã¤Æ·ì¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀÖ¤¤ËÀ¤ËÇò¤¤ÊñÂÓ¤¬¤é¤»¤ó¾õ¤Ë´¬¤ÉÕ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¥µ¥¤¥ó¥Ý¡¼¥ë¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸åÍýÈ±»Õ¤È³°²Ê°å¤ò¶èÊÌ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÀÄ¤Î¿§¤¬Â¤µ¤ì¡¢º£¤Î3¿§¤Î¥µ¥¤¥ó¥Ý¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÀâ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£