º£Ç¯¤ÎÅß¤ÏÄí¤ò¥¤¡¼¥¹¥¿¡¼Åç¤Ë¤·¤è¤¦¡ªÀãÍ·¤Ó´á¶ñ¡ÖÌµ¸Â¥â¥¢¥¤À½Â¤µ¡¡×¤¬³Ú¤·¤½¤¦
¡¡Ææ¤¬Â¿¤¤¥Á¥ê¡¦¥¤¡¼¥¹¥¿¡¼Åç¤Î¥â¥¢¥¤Áü¡£¿ô¥á¡¼¥È¥ëµé¤ÎµðÂç¤ÊÁü¤ò¡¢Åö»þ¤Îµ»½Ñ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±¿¤ó¤À¤Î¤«¡£¤¤¤Þ¤À¤Ë¤½¤ÎÀµ³Î¤Ê¼êË¡¤Ï²òÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥â¥¢¥¤Áü¤Î¿ÀÈë¤Î°ìÃ¼¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¡Ä¡Ä¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢ÆàÎÉ¸©¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯´á¶ñ¥á¡¼¥«¡¼¡ÖÃÓÅÄ¹©¶È¼Ò¡×¤¬ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÌ¾¤â¡ÖÌµ¸Â¥â¥¢¥¤À½Â¤µ¡¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Î¸ø¼°X¤¬¤³¤Î¤Û¤ÉÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Àã¤ÎÃÏÌÌ¤Ç¡ÖÌµ¸Â¥â¥¢¥¤À½Â¤µ¡¡×¤ò¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ëÆ°²è¡£
¡¡Àã¤Î¾å¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿³¥¿§¤Î¥â¥¢¥¤·¿¤ò¿µ½Å¤Ë³°¤¹¤È¡¢Ãæ¤«¤é¸«»ö¤Ê¡ÈÀã¤Î¥â¥¢¥¤Áü¡É¤¬¸½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡É¡¤È³Ü¤òÑÛ¡¹¤·¤¯ÆÍ¤½Ð¤·¡¢¤ä¤ä¼Ð¤á¾åÊý¤ò¸«¤ë¥â¥¢¥¤ÀãÁü¡£ËÜ²È¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ì¤Ð¤«¤Ê¤ê¾®¤µ¤á¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜ²È¤Ë¤Ï½Ð¤»¤Ê¤¤Àã¤ÎÇò¤µ¤¬¡¢É¤Å¨¤¹¤ë¿ÀÈë¤µ¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸ø¼°X¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï1ÂÎ¤À¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¾¦ÉÊÌ¾¤ÎÄÌ¤êÌµ¿ô¤Î¥â¥¢¥¤ÀãÁü¤òºî¤ê½Ð¤·¡¢¶á½ê¤ò¥¤¡¼¥¹¥¿¡¼Åç¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤Á¤é¤Û¤é¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âÀã¤¦¤ó¤Á¤¬ºî¤ì¤ë¡ÖÌµ¸Â¤¦¤ó¤ÁÀ½Â¤µ¡¡×¤äÀã¥ª¥Ð¥±¤¬ºî¤ì¤ë¡ÖÌµ¸Â¥ª¥Ð¥±À½Â¤µ¡¡×¤Ê¤É¡¢¡ÖÌµ¸ÂXXÀ½Â¤µ¡¡×¤òÂ¿¿ô¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿ÃÓÅÄ¹©¶È¼Ò¡£
¡¡Ã´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£²ó¤Î´ë²è¤Ï¡ÖÀã¤Ç¥â¥¢¥¤¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¤Î¤âÌÌÇò¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡¡¡ÖÄíÀè¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¤¡¼¥¹¥¿¡¼Åç¤Î¤è¤¦¤ÊÆÈÆÃ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò±é½Ð¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤ËÈóÆü¾ï¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ÈµðÁü¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥â¥¢¥¤Áü¤Ï¡¢·Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤½¤ÎÂç¤¤µ¤â½ÅÍ×¤ÊÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ±¼Ò¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿Ìµ¸ÂXXÀ½Â¤µ¡¤Çºî¤ì¤ëÀãÁü¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·º£²ó¤Î¥â¥¢¥¤ÀãÁü¤ÏÂç¤¤µ¤â¤·¤Ã¤«¤êºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢À½Â¤µ¡¼«ÂÎ¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¹â¤µÌó21.5cm¡¢²£ÉýÌó16.5cm¡¢±ü¹Ô¤Ìó13cm¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë°ÂÄê¤·¤Æ¼è¤ê½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¡¢¼è¤Ã¼êÉÕ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä¾ÀÜ¼ê¤Ç·¿¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¥¿¥¤¥×¤Ë¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿ÃÓÅÄ¹©¶È¼Ò¤Î»×¤¤¤È¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿Ìµ¸Â¥â¥¢¥¤À½Â¤µ¡¡£Ã´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÅß¤Ë¤ÏÍ«Ýµ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤ÊÀã·Ê¿§¤â¡¢¥â¥¢¥¤¤¬ÊÂ¤Ö¤³¤È¤Ç³Ú¤·¤µ¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Áë¤Î³°¤ò¸«¤Æ¤º¤é¤ê¤È¥â¥¢¥¤¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ì¤Ð¡¢¤«¤Ê¤ê¥·¥å¡¼¥ë¤Ç¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ê¸÷·Ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¿·¤·¤¤Ê¸ÌÀ¤òÃÛ¤¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¶Ã¤¤ÈÍ·¤Ó¿´¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢»×¤ï¤º¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÃ´Åö¼Ô¡Ë
¡¡Ìµ¸Â¥â¥¢¥¤À½Â¤µ¡¤Î²Á³Ê¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¡¢ÌÜ°Â¤Î²Á³Ê¤È¤·¤Æ¤ÏÀÇÈ´¤750±ßÁ°¸å¤È¤Î¤³¤È¡£Á´¹ñ¤Î´á¶ñÀìÌçÅ¹¤Ê¤É¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ìµ¸Â¥â¥¢¥¤À½Â¤µ¡
Àã¤Çµð¿À¤¬¤Ç¤¤ë½Ö´Ö🗿❄️ pic.twitter.com/aPD2vVcYBZ
— ÃÓÅÄ¹©¶È¼Ò¡Ú¸ø¼°¡Û¤ª¤â¤Á¤ã¤Î²ñ¼Ò🧸 (@ikedakogyosha) December 23, 2025
