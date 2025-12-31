ÆüËÜ¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¿å¤ÏÂç¤¤¤¤Û¤É°Â¤¤¡¢ÍýÍ³¤Ï¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¤«¤é¡©¡½ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢
ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¡¦ETtoday¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢ÆüËÜ¤ÇÂç¤¤Ê¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¿å¤¬¾®¤µ¤Ê¥Ü¥È¥ë¿å¤è¤ê°Â¤¤¡ÖµÕÅ¾¸½¾Ý¡×¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂæÏÑ¤Î¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇµÄÏÀ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂæÏÑ¤Î¤¢¤ë¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¤³¤Î¤Û¤ÉThreads¡Ê¥¹¥ì¥Ã¥º¡Ë¾å¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç2¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î¿å¤¬120±ß¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Ìó1¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î¿å¤¬150±ß¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¡¢¡Ö¤Ê¤¼Âç¤¤¤Êý¤¬°Â¤¤¤Î¤«¡©ÉÔ»×µÄ¤À¡×¤Èµ¿Ìä¤òÅê¤²³Ý¤±¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï1Ëü·ï°Ê¾å¤ÎÈ¿±þ¤¬¤¢¤ê¡¢ÆüËÜºß½»·Ð¸³¼Ô¤ä¥¬¥¤¥É¤Ê¤É¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿ä»¡¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ï¿ÍÁ°¤ÇÊâ¤¤Ê¤¬¤é°û¤ßÊª¤ò°û¤à½¬´·¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡£ÆÃ¤ËÂç¤¤Ê¥Ü¥È¥ë¤òÊú¤¨¤Æ³¹Ãæ¤òÊâ¤¯¤Î¤Ï¡ØÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡Ù¡ØÉÏË³¤¯¤µ¤¤¡Ù¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢¼ûÍ×¤¬Äã¤¤¤¿¤á¤Ë²Á³Ê¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¿Í¤ÎÀ¤´ÖÂÎ¤¬´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¡ÖÌ¾¸Å²°¤Ç¤Î¤É¤¬³é¤¤¹¤®¤Æ2¥ê¥Ã¥È¥ë¥Ü¥È¥ë¤òÏ©¾å¤Ç°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢ÄÌ¹Ô¿Í¤«¤é´ñ°Û¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤¿¡£ÂæÏÑ¤Ç¤ÏÉáÄÌ¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ë¡×¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³ÃÌ¤â½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢²Á³ÊÀßÄê¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ä´Ä¶ÌÌ¤Ç¤ÎÍýÍ³¤òµó¤²¤ëÀ¼¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç2¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î¿å¤òÇã¤¦¿Í¤Ï¼«ÂðÍÑ¤ä¼ÖÆâ¤Ç¤ÎµÍ¤áÂØ¤¨ÍÑ¤È¤·¤ÆÇã¤¦¤¿¤á¡¢½¸µÒ¤ÎÌÜ¶Ì¤È¤·¤Æ°Â¤¯ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ºï¸º¤ò¿ä¾©¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¾®¤µ¤Ê¥Ü¥È¥ë¤ò²¿ËÜ¤âÇã¤¦¤è¤êÂç¤¤Ê¥Ü¥È¥ë1ËÜ¤òÇã¤¦¤è¤¦Í¶Æ³¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
µ»ö¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÆüËÜ¿Í¤ÎÃÎ¿Í¤¬¡¢ÂæÏÑ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¶Ë¾®¥µ¥¤¥º¤Î¥Ü¥È¥ë¤ò°Õ¸ÇÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤«¤Ð¤ó¤Ë¼ý¤Þ¤ë¥µ¥¤¥º¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡×¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¡Ö»ý¤Á±¿¤Ó¤ÎÈþ³Ø¡×¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤éÊ¬ÀÏ¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î°Õ¸«¤âÊ»¤»¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊÔ½¸¡¦ËÝÌõ/Àî¿¬¡Ë