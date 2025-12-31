É¹Àî¤¤è¤·¡¡¡È±é²Î¡É¤È¤Î±¿Ì¿¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¹ðÇò¡Ö¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤¹¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¾ð¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÉ¹Àî¤¤è¤·¡Ê48¡Ë¤¬30Æü¡¢TBS¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¡Ç¯ËöÆÃÂç¹æ¥²¥¹¥È¡×¡Ê¸å10¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£±é²Î¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡5ºÐ¤Î»þ¤Ë¸«¤¿¾¾ÅÄÀ»»Ò¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¤Æ¡¢²Î¼ê¤ËÆ´¤ì¤¿¤È¤¤¤¦É¹Àî¡£¡Ö²Î¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤±¤ÉÌµÍý¤«¤â¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢Æþ³Ø¤·¤¿¹â¹»¤Ç¡Ö·ÝÇ½¥³¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¶µ¼¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¡¢À¸ÅÌ¤¬100¿Í¤°¤é¤¤¤¤¤Æ¡£¤ß¤ó¤Ê¥Ý¥Ã¥×¥¹²Î¤Ã¤Æ¤ë¡£¤Ç¡¢¼«Ê¬¤â¥Ý¥Ã¥×¥¹²Î¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢²Î¤ÎÀèÀ¸¤¬¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤óÀèÀ¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡È¤ï¤·¤Ï±é²Î¤·¤«¶µ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡É¡È²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ó¤«¤Í¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤½¤³¤Ç½é¤á¤Æ±é²Î¤òÃÎ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£±¿Ì¿¡×¤È±é²Î¤È¤Î±¿Ì¿¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢·ë¶É¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¹¤Î¥³¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö100¿Í¤¤¤¿À¸ÅÌ¤¬¤À¡¼¤Ã¤È¼¤á¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤½¤Ã¤Á¤Ë¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤ÈÉ¹Àî¡£¡Ö1¿Í¥Ý¥Ä¥ó¤È¤·¤Æ¤ë¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤óÀèÀ¸¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤ì¤Ï¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤¹¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¾ð¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤Ç¡¢±é²Î¤Î²Î¤¤Êý¤ò¤½¤³¤Ç¶µ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¹â¹»Â´¶È¤Ç¡ÖÊÒ¤ÃÃ¼¤«¤é¤¤¤í¤ó¤Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÅÒ¤±¤Ç½Ð¤¿NHK¤Î¾¡¤ÁÈ´¤ÈÖÁÈ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¶Ê¤ò¤¿¤¯¤µ¤óºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿²¸»Õ¤Î¿å¿¹¡Ê±ÑÉ×¡ËÀèÀ¸¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£¡Èº£¤Î¤³¤Î»þÂå¤Ë±é²Î¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«Çä¤ì¤ë¤«Çä¤ì¤Ê¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Â´¶È¤ÈÆ±»þ¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤é¾åµþ¤¹¤ë¤«¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£·ë¹½Çº¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦ÅÒ¤±¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£