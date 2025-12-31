½çÅ·Æ²Âç¡¦¶ÌÌÜÎ¦¡Ö£²Ç¯ÌÜ¤Î¥¸¥ó¥¯¥¹¡×È¢º¬Ï©¤ÇÊ§¿¡¤Ø¡Ä¸å²¡¤·¤·¤¿¸µÈ¢º¬¥é¥ó¥Ê¡¼Éã¤È¡¢Æ±Éô²°¤ÎÀèÇÚ
¡¡¥×¥íÌîµå¤Ç£±Ç¯ÌÜ¤ËÂç³èÌö¤·¤¿Áª¼ê¤¬¡¢ÍâÇ¯¤Ï°ìÅ¾¤·¤ÆÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤ë¸½¾Ý¤ò¡Ö£²Ç¯ÌÜ¤Î¥¸¥ó¥¯¥¹¡×¤È¸Æ¤Ö¡£
¡¡ÍèÇ¯£±·î£²¡¢£³Æü¤ÎÂè£±£°£²²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ë½ÐÁö¤ò¸«¿ø¤¨¤ë½çÅ·Æ²Âç¤Î¶ÌÌÜÎ¦¡Ê£²Ç¯¡Ë¤âÆ±ÍÍ¤Î¾õ¶·¤Ë´Ù¤ê¤«¤±¤¿¤¬¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤Î¸å²¡¤·¤ÇÉüÄ´¤ÎÃû¤·¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢º£µ¨¤ÎÁí·è»»¤È¤Ê¤ëÈ¢º¬Ï©¤Ç¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤ËÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±£±·îËö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜÂÎ°éÂçÄ¹µ÷Î¥¶¥µ»²ñ¤ÎÃË»Ò£±Ëü¥á¡¼¥È¥ë¡£¼þ²ó¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤ËÉ½¾ð¤¬¸±¤·¤µ¤òÁý¤¹¼þ°Ï¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¶ÌÌÜ¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤Ï¾ï¤Ë¾Ð´é¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¼«¿È¤Î¥»¥«¥ó¥É¥Ù¥¹¥È¤È¤Ê¤ë£²£¸Ê¬£±£¶ÉÃ£´£±¤Î¹¥Áö¤ò¸«¤»¡¢¡Ö£²Ç¯À¸¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼«Ê¬¤é¤·¤¤Áö¤ê¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£Æü¤Ï¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¼¯»ùÅç¡¦½Ð¿åÃæ±û¹â¤«¤é½çÅ·Æ²Âç¤Ë¿Ê¤ó¤Àºòµ¨¤Ï¡¢£µ·î¤Î´ØÅì³ØÀ¸ÂÐ¹»Áª¼ê¸¢£±Éô£±Ëü¥á¡¼¥È¥ë¤Ç£²£¸Ê¬£±£³ÉÃ£¶£·¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢³Æ¹»¤Î¥¨¡¼¥¹µé¤Ë³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ë·Á¤Ç£¸°ÌÆþ¾Þ¡££±£²·î¤Î·§ËÜ¹Ãº´£±£°¥Þ¥¤¥ë¤Ç¤Ï¼Â¶ÈÃÄ¤Î¶¯¹ëÁª¼ê¤é¤òÍÞ¤¨¤ÆÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢Íâ·î¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç¥ë¡¼¥¡¼¤Ê¤¬¤é¥¨¡¼¥¹¶è´Ö¤Î¡Ö²Ö¤Î£²¶è¡×¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¡£·ë²Ì¤Ï¶è´Ö£±£µ°Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä¹Ìç½Ó²ð´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÂçÉñÂæ¤Ç¤â¹Å¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶¯¿´Â¡¤Ö¤ê¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Àª¤¤¤ò²ÃÂ®¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿£²Ç¯ÌÜ¤Ï¡¢¸Î¾ã¤äÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤â¤Ê¤¯½çÄ´¤ËÎý½¬¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Ê¤¬¤é¡¢Á°´ü¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¶ìÀï¤¬Â³¤¯¡£¡Öºòµ¨¤Ïº£¤Þ¤Ç¤è¤ê¤¹¤´¤¯¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÇÁö¤ì¤¿¡£¤½¤³¤òËè²ó½Ð¤·Â³¤±¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢·ë²Ì¤òµá¤á¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¡¢ÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ËÇº¤ó¤ÀÅö»þ¤Î¾õ¶·¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡¡£±£°·î¤ÎÈ¢º¬Í½Áª²ñ¤Ç¤â¼çÎÏ¤ÎÌò³ä¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¥Á¡¼¥à£±£°ÈÖ¼ê¤Î¸Ä¿Í£±£±£³°Ì¤ÈÄãÌÂ¡£¼º°Õ¤ËÊë¤ì¤ë¶»Ãæ¤Ë°ì¶Ú¤Î¸÷¤òº¹¤·¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢´ÑÀï¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿Éã¡¦Î´Çî¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¶ì¤·¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤è¡£¤â¤¦Çº¤ó¤Ç¤â¶ì¤·¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¡¢Äü¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¡×¡£ÆüÂÎÂç£Ï£Â¤Ç¼«¿È¤âÈ¢º¬¤ò£³ÅÙÁö¤Ã¤¿Éã¤Î·ãÎå¤Ë¡ÖËÜÅö¤ËÄü¤á¤º¡¢¤¿¤À´èÄ¥¤í¤¦¡×¤ÈÌÂ¤¤¤¬À²¤ì¤¿¡£
¡¡¤â¤¦£±¿Í¡¢Éü³è¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤ò¾È¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¼ç¼´¤òÃ´¤¦µÈ²¬ÂçæÆ¡Ê¤Ò¤í¤È¡Ë¡Ê£³Ç¯¡Ë¤À¡£Ä¹Ìî¡¦º´µ×Ä¹À»¹â»þÂå¤Ë£µ£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÆüËÜ¹â¹»µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤ÆÌÄ¤êÊªÆþ¤ê¤Ç½çÂç¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¸å¡¢£²Ç¯ÌÜ¤ÎÅÓÃæ¤Þ¤Ç¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤¬»Ä¤»¤º¤Ë¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤ë»Ñ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¤¬¡¢£³Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¶ÌÌÜ¤¤¤ï¤¯¡Ö¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¸µµ¤¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡µÈ²¬ËÜ¿Í¤â¶ÌÌÜ¤ÈÆ±¤¸¶ì¤·¤ß¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢»ØÆ³¿Ø¤äÃç´Ö¤È¿§¡¹¤ÊÏÃ¤ò½Å¤Í¤ëÃæ¤Ç¡¢¡Ö°ìÈÖËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢Áö¤ë¤³¤È¤Î³Ú¤·¤µ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡×¡£¤É¤ó¤Ê¥ì¡¼¥¹·ë²Ì¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òÁ°¸þ¤¤ËÇ§¤á¤ë¤³¤È¤Çµ¤»ý¤Á¤ÎÉâ¤ÄÀ¤ß¤¬¸º¤ê¡¢Áö¤ê¤Î°ÂÄê´¶¤â¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÀèÇÚ¤ÎÊÑ²½¤ò¡¢º£Ç¯¤«¤éÎÀ¤ÎÆ±Éô²°¤Ç´Ö¶á¤Ë¸«¤Æ¤¤¿¶ÌÌÜ¤â¸«½¬¤¤¡¢¡Ö³Ú¤·¤ó¤ÇÁö¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸¶ÅÀ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÆüÂÎÂçÄ¹µ÷Î¥¶¥µ»²ñ¤Ç¤Î¹¥Áö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¶ì¤·¤ó¤À»þ¤â¡ØÈ¢º¬±ØÅÁ¤µ¤¨¤¦¤Þ¤¯¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¡Ù¡¢¡Ø£±Ç¯¤Ë£±²ó¤Ç¤â¤¤¤¤Áö¤ê¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¼«Ê¬¤Î»ý¤Æ¤ëÁ´¤Æ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¡×¤È¶ÌÌÜ¡£Çº¤ó¤Ç¡¢¤â¤¬¤¤¤¿£²Ç¯ÌÜ¤ò¡Ö½ª¤ï¤ê¤è¤±¤ì¤ÐÁ´¤Æ¤è¤·¡×¤È¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢È¢º¬Ï©¤Ç¤Î²÷Áö¤òÀÀ¤¦¡£¡ÊÀ¾¸ýÂçÃÏ¡Ë