¡¡ÆîÊÆ¥Ú¥ë¡¼¤Î´Ñ¸÷Ì¾½êÀ¤³¦°ä»º¤Î¥Þ¥Á¥å¥Ô¥Á¥å¤Ë·Ò¤¬¤ëÅ´Æ»¤ÇÎó¼ÖÆ±»Î¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¡¢1¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡30Æü¸á¸å1»þÈ¾¤´¤í¡¢¥Þ¥Á¥å¥Ô¥Á¥å¤Ë·Ò¤¬¤ëÅ´Æ»¤ÇÎó¼ÖÆ±»Î¤¬¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£CNN¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î»ö¸Î¤Ç±¿Å¾»Î1¿Í¤¬»àË´¤·¡¢Â¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤ò´Þ¤à30¿Í°Ê¾å¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸½ÃÏ¤ÎÆüËÜÂç»È´Û¤Ï¾èµÒ¤ÎÃæ¤ËÆüËÜ¿Í¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤É¤¦¤«¡¢³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Þ¥Á¥å¥Ô¥Á¥å¤ÏÇ¯´Ö¤Ç¤ª¤è¤½150Ëü¿Í¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬Ë¬¤ì¤ë¿Íµ¤¤ÎÌ¾½ê¤Ç¡¢¸¼´Ø¸ý¤ÎÅÔ»Ô¥¯¥¹¥³¤«¤éÅ´Æ»¤È¥Ð¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£
¡¡»ö¸Î¸å¡¢¥Þ¥Á¥å¥Ô¥Á¥å¤È¥¯¥¹¥³¤ò·ë¤ÖÏ©Àþ¤Î±¿¹Ô¤ÏÄä»ß¤µ¤ì¡¢ÃÏ¸µÅö¶É¤¬»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë