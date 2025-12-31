¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡Û¶ðß·Âç³Ø¡¡³Æ¶è´Ö¤ÎÂç³ØµÏ¿¡¡¡ÈÉüÏ©¿·¡É¤ÎÁ°²ó¤Ï7¶è¡¦º´Æ£·½ÂÁ¤é3¿Í¤¬Âç³ØºÇ¹âµÏ¿¤ò¥Þ¡¼¥¯
¡þÂè102²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö(2026Ç¯1·î2Æü±ýÏ©¡¢3ÆüÉüÏ©)
Á°²óÂç²ñ¤ÏÀË¤·¤¯¤â2°Ì¤ËÄÀ¤à¤â¡¢ÉüÏ©¤Ç5»þ´Ö20Ê¬50ÉÃ¤Î¿·µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤¿¶ðß·Âç³Ø¡£ÄÌ»»8ÅÙ¤ÎÁí¹çÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ë¶¯¹ë¤Ï¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤Î²¦ºÂÃ¥´Ô¤òÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡£
1967Ç¯¤ÎÂè43²óÂç²ñ¤Ë½é½Ð¾ì¤·¤Æ°ÊÍè¡¢60Ç¯Ï¢Â³60²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¡£ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬Æ£¿§¤Îë§¤ò¤Ä¤Ê¤®Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
³Æ¶è´Ö¤ÎÂç³ØµÏ¿¤Ë¤Ï¡¢1¶è¼Ä¸¶¸öÂÀÏ¯Áª¼ê¤ä2¶èÅÄß·Î÷Áª¼ê¡¢4¶èÎëÌÚ²ê¿áÁª¼ê¤Ê¤É¡¢2023Ç¯¤Ë3´§¤ò·Ð¸³¤·¤¿ÎòÂå¤Î¥¨¡¼¥¹¤¬¥º¥é¥ê¡£3¶è¤Ë¤Ïº´Æ£·½ÂÁÁª¼ê¤¬2Ç¯»þ¤Ë½Ð¤·¤¿µÏ¿¤¬Âç³ØµÏ¿¡£¸½¥³¡¼¥¹Á°¤Î60¡Á81²óÂç²ñ¤Þ¤Ç¤Î4¶è¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß»Ø´ø¤ò¼¹¤ëÆ£ÅÄÆØ»Ë´ÆÆÄ¤¬Âè75²óÂç²ñ¤Ç1»þ´Ö00Ê¬56ÉÃ¤òµÏ¿¤·¡¢¶è´ÖµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°²óÂè101²óÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢6¶è¤Î°ËÆ£ÁóÍ£Áª¼ê(Åö»þ3Ç¯À¸)¤â¶è´Ö2°Ì¤ÎÎÏÁö¤ò¤ß¤»¤ë¤È¡¢7¶è¤òÁö¤Ã¤¿º´Æ£Áª¼ê(Åö»þ3Ç¯À¸)¤¬°µ´¬¤ÎµÏ¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥±¥¬¤Î±Æ¶Á¤Ç½Ð±À¡¢Á´ÆüËÜ¤ò·ç¾ì¤·¤¿º´Æ£Áª¼ê¤¬¡¢Éüµ¢¥ì¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿È¢º¬Ï©¤Î7¶è¤ò1»þ´Ö00Ê¬43ÉÃ¤ÇÁöÇË¤·¡¢½¾Íè¤Î¶è´ÖµÏ¿¤ò57ÉÃ¹¹¿·¡£¶è´Ö¿·µÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º´Æ£Áª¼ê¤Î¹¥¥¿¥¤¥à¤ÇÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤¿¶ðß·Âç¤Ï¡¢8¶è°Â¸¶³¤À²Áª¼ê(Åö»þ2Ç¯À¸)¡¢10¶è¾®»³æÆÌéÁª¼ê(Åö»þ2Ç¯À¸)¤âÂç³ØµÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë²÷Áö¡£ÉüÏ©¿·µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Âç²ñ¤âº´Æ£Áª¼ê¡¢°Â¸¶Áª¼ê¡¢¾®»³Áª¼ê¤ÎÂç³ØµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Ë°ËÆ£Áª¼ê¡¢Á°²ó9¶è¤ÎÂ¼¾å¶ÁÁª¼ê¤ÎÁ°²óÉüÏ©5¿Í¤ò´Þ¤á¡¢È¢º¬·Ð¸³¼Ô9¿Í¤¬ÅÐÏ¿¡£Á´ÆüËÜ¤ËÂ³¤¯2´§¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³Æ¶è´Ö¤Î¶ðß·Âç³ØµÏ¿¡Û
¢¨4¡¢5¶è¤Ï¸½¥³¡¼¥¹
2¶è ÅÄß·Î÷¡ÊÂè98²ó¡Ë 1»þ´Ö06Ê¬13ÉÃ
3¶è º´Æ£·½ÂÁ¡ÊÂè100²ó¡Ë 1»þ´Ö00Ê¬13ÉÃ
4¶è ÎëÌÚ²ê¿á¡ÊÂè99²ó¡Ë 1»þ´Ö01Ê¬00ÉÃ
5¶è ¶â»Ò°Ë¿á¡ÊÂè100²ó¡Ë 1»þ´Ö10Ê¬44ÉÃ
6¶è ²ÖºêÍªµª¡ÊÂè97²ó¡Ë 57Ê¬36ÉÃ
7¶è º´Æ£·½ÂÁ¡ÊÂè101²ó¡Ë 1»þ´Ö00Ê¬43ÉÃ
8¶è °Â¸¶³¤À²¡ÊÂè101²ó¡Ë 1»þ´Ö04Ê¬31ÉÃ
9¶è »³ÌîÎÏ¡ÊÂè99²ó¡Ë 1»þ´Ö08Ê¬26ÉÃ
10¶è ¾®»³æÆÌé¡ÊÂè101²ó¡Ë 1»þ´Ö08Ê¬54ÉÃ