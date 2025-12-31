¥ä¥¯¥ë¥È¡¢¥Á¡¼¥àËÉ¸æÎ¨¤ÏºÇ²¼°Ì¤â¡Ä40»î¹çÅÐÈÄ°Ê¾å¤ÇËÉ¸æÎ¨1ÅÀÂæ¤¬4¿Í¡£¿¿Ãæ»á¡Ö½ªÈ×¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¿¡×
¡¡16Æü¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹Ç¯ËöÂçÈ¿¾Ê²ñSP¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¿¿ÃæËþ»á¤¬¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¿¿Ãæ»á¤Ï¡Ö½øÈ×ÀÐ»³¤Ï¸Î¾ã¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀÐ»³¤¬Î¥Ã¦¤·¤Æ¤«¤éÀ±¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ý¤Á¾ì¡¢»ý¤Á¾ì¤Ç¤ª¸ß¤¤¤·¤Ã¤«¤ê¥²¡¼¥à¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Ãæ·Ñ¤®¤Ï½ªÈ×¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¿¿Ãæ»á¤¬ÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤Ï¡¢40»î¹ç°Ê¾åÅÐÈÄ¤·¤¿Åê¼ê¤¬6¿Í¤¤¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î50»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿ÂçÀ¾¹¼ù¤¬ËÉ¸æÎ¨1.17¡¢¼¡¤¤¤Ç45»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¿·¿Í²¦¤Ëµ±¤¤¤¿Áñ»Ê¹¨ÂÀ¤¬ËÉ¸æÎ¨1.05¡¢Æ±¤¸¤¯45»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿ÌðºêÂóÌé¤¬ËÉ¸æÎ¨1.93¡¢½ªÈ×ÍÞ¤¨¤òÌ³¤á¤¿À±ÃÎÌï¤â44»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤ÆËÉ¸æÎ¨1.67¡¢42»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿ÀÐ»³ÂÙÃÕ¤âËÉ¸æÎ¨2.21¤À¤Ã¤¿¡£
