¡Ö¤ª»¨¼Ñ¡×¤ÎÃÏ°èÀÄ´ºº - ´ÝÌß? ³ÑÌß? ¾®Æ¦¤¼¤ó¤¶¤¤¤È¤¤¤¦²óÅú¤â
¤°¤ë¤Ê¤Ó¤Ï12·î18Æü¡¢¡Ö¤ªÀµ·î¥°¥ë¥á¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï2025Ç¯12·î5Æü¡Á12·î6Æü¡¢20Âå¡Á60Âå¤Î¤°¤ë¤Ê¤Ó²ñ°÷1,300Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡ûÂç³¢Æü¤Ë¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤Ï?
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¡Ö¿©¡×¤Î²á¤´¤·Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀÊÌ¤äÇ¯Âå¤Ë¤è¤ë·¹¸þ¤Î°ã¤¤¤¬Á¯ÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Âç³¢Æü¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¶¾Çþ¡×¡¢¡Ö¼÷»Ê¡×¡¢¡Ö»É¿È¡×¤¬¥È¥Ã¥×3¤òÀê¤á¡¢Ç¯±Û¤·¶¾Çþ¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÅÁÅý¤¬º¬¶¯¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¶¾Çþ¡×¤Ï¡¢20Âå(32.1%)¤È60Âå(54.0%)¤Ç20¥Ý¥¤¥ó¥È°Ê¾å¤Îº¹¤¬¤¢¤ê¡¢¹âÎðÁØ¤Û¤ÉÅÁÅý¤ò½Å¤ó¤¸¤ë·¹¸þ¤¬ÌÀ³Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£Ç¯¤ÎÂç³¢Æü¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤ëÍ½Äê¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«
º£Ç¯¤ÎÂç³¢Æü¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤ëÍ½Äê¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«(À¤ÂåÊÌ)
¡û¤ª¤»¤Á¤ò¿©¤Ù¤ë¿Í¤ÏÌóÈ¾¿ô
¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤ò¡Ö¿©¤Ù¤ëÍ½Äê¤¬¤¢¤ë¡×¿Í¤ÏÁ´ÂÎ¤Ç51.3%¤ÈÌóÈ¾¿ô¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£»ñÎÁ¤Ë¤ÏºÜ¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢20Âå¡¢30Âå¤Ç¤ÏÁ´ÂÎ¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÄã¤¤·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£20Âå¡¢30Âå¤Î¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤ªÀµ·î¤Î¿©Âî¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ÍèÇ¯¤Î¤ªÀµ·î¤Ë¡Ö¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¡×¤ò¿©¤Ù¤ëÍ½Äê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«
¡ûÀµ·î»°¤¬Æü¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï?
Àµ·î»°¤¬Æü¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼÷»Ê¡×¡¢¡ÖÌß¡×¡¢¡Ö»É¿È¡×¤¬TOP3¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£4°Ì¤Î¡ÖÆéÎÁÍý¡×¤Ï¡¢Ç¯Âå¤¬¾å¤¬¤ë¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤ë¡£¡ÖÌß¡×¤â¡¢20Âå¡¢30Âå¤È50Âå¡¢60Âå¤Ç¤Ï15¥Ý¥¤¥ó¥È°Ê¾å¤Îº¹¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¡£
Àµ·î¤Î»°¤¬Æü¤Ë¡¢¤ª¤»¤Á°Ê³°¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤ëÍ½Äê¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«
Àµ·î¤Î»°¤¬Æü¤Ë¡¢¤ª¤»¤Á°Ê³°¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤ëÍ½Äê¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«(À¤ÂåÊÌ)
¡ûÀµ·îÂÀ¤ê¡¢¡Ö¤è¤¯¤¢¤ë¡×¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤¢¤ë¡×¤¬7³ä
Àµ·îÂÀ¤ê¤Ï¡Ö¤è¤¯¤¢¤ë¡×(33.9%)¡¢¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤¢¤ë¡×(36.1%)¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬¹ç¤ï¤»¤Æ7³ä¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ï¢µÙÃæ¤Î¿©¤Ù²á¤®¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤è¤¯¤¢¤ë¡×¤Ï¡¢ÃËÀ¤Î28¡ó¤ËÂÐ¤·¤Æ½÷À¤Ï40¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
Àµ·î¤Ë¿©¤Ù²á¤®¤Æ¡ÖÀµ·îÂÀ¤ê¡×¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«
Àµ·î¤Ë¿©¤Ù²á¤®¤Æ¡ÖÀµ·îÂÀ¤ê¡×¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«(ÃË½÷ÊÌ)
¡ûÀµ·î¤Î¥ê¥»¥Ã¥È¥°¥ë¥á
¡Ö¥ê¥»¥Ã¥È¥°¥ë¥á¡×¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö»¨¿æ¡×¡¢¡ÖÌîºÚ¥¹¡¼¥×¡×¡¢¡Ö¥µ¥é¥À¡×¡¢¡ÖÆ¦Éå¡×¤¬¶Ïº¹¤ÇÊÂ¤ó¤À¤¬¡¢¡ÖÌîºÚ¥¹¡¼¥×¡×¤ÏÃËÀ(8.2%)¤È½÷À(19.0%)¤Ç10¥Ý¥¤¥ó¥È°Ê¾å¤ÎÂçº¹¤¬¤Ä¤¡¢¿©¸å¤ÎÄ´À°Ë¡¤Ë¤âÃË½÷¤Ç°Õ¼±º¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
Àµ·î¤Ë¿©¤Ù²á¤®¤¿¤È¤¤Î¡Ö¥ê¥»¥Ã¥È¥°¥ë¥á¡×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«
¡û¡Ö¤ª»¨¼Ñ¡×ÃÏ°è¤´¤È¤ÎÆÃÄ§¤Ï
Ìß¤ò»È¤Ã¤¿ÅÁÅýÎÁÍý¤Ç¤¢¤ë»¨¼Ñ¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ½Ð½Á¤ä¶ñºà¡¢Ìß¤Î·Á¤Ê¤É¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬ÍÌ¾¤À¤¬¡¢¼«Í³²óÅú¤Ç¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¹âµé¿©ºàÆþ¤ê¤ä¡¢¶ñÂô»³¡¢½Ð½Á¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¾®¾¾ºÚ¤Î¤ß¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤â¤Î¤Þ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê°Õ¸«¤¬¤¢¤¬¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¿©Ê¸²½¤Î±ü¿¼¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î¤´²ÈÄí¤ä¤ª½»¤¤¤ÎÃÏ°è¤Î¡¢¤ª»¨¼Ñ¤ÎÆÃÄ§¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
