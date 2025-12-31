¤â¤Ï¤ä¶³¦Àþ¤Ê¤·¡©¡ÖÆÃÊÌÏÈ¡×ÍðÎ©¤Î¸ùºá¤òÌä¤¦¡Ä¹çÅÄÆ»¿Í¤¬Äó¸À¤¹¤ë¡Ø¹ÈÇò¡ÙÉü¸¢¤Î¡Ö½èÊýäµ¡×
¡ÖÆÃÊÌÏÈ¡×¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ï¾¼ÏÂ48Ç¯
º£Ç¯¤Î¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤â½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢Â³¡¹¤È½Ð±é¼Ô¤¬Áý¤¨¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡ÖÆÃÊÌÏÈ¡×¤ä¡ÖÆÃÊÌ´ë²è¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢Âç¤ß¤½¤«¤Ë¶á¤Å¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤òÁýÂç¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤â28Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¾¾ÅÄÀ»»Ò¤Î¡ÖÆÃÊÌ´ë²è¡×¤ÎÂç¥È¥ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
76²óÌÜ¤Îº£Ç¯¤Î¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÂçÀµ14¡Ê1925¡ËÇ¯¤«¤é100Ç¯ÌÜ¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤ÎÎò»Ë¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¿¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢²Î¼ê¤È¤·¤Æ¡¢»Ê²ñ¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢±þ±çÃÄÄ¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿ºæÀµ¾Ï¤¬¼«¿È¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ê¤É¤ò¥á¥É¥ì¡¼¤Ç¡¢²áµî24²ó½Ð¾ì¤ÎÉ¹Àî¤¤è¤·¤Ï¡¢Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤Î¡Ø°¦»¸»¸¡Ù¤ò²Î¤¦¡£
½Ð¾ì¼Ô¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°´ë²è¤È¤·¤Æ¡ÖÊüÁ÷100Ç¯¡¡¹ÈÇò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡×¤ÈÂê¤·¡¢NHK¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼²ÎÍØ¥·¥ç¡¼¤Î¤Ï¤·¤ê¤À¤Ã¤¿¡ØÌ´¤Ç¤¢¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤ä¡¢¤½¤ÎÈÖÁÈ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ìÀ¤³¦¤Ø¤È±©¤Ð¤¿¤¤¤¿¶Ê¡Ø¥¹¥¥ä¥¡Ù¤³¤È¡Ø¾å¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤³¤¦¡Ù¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î¡Ø¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê¤Ò¤ç¤¦¤¿¤óÅç¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤«¤é¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎÉü¶½»Ù±ç¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø²Ö¤Ïºé¤¯¡Ù¡¢¡Ø¥Ñ¥×¥ê¥«¡Ù¤Ê¤É¤¬²Î¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¶ÌÃÖ¹ÀÆó¡¢¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¡¢À±Ìî¸»¤é¤¬ÆÃÊÌÏÈ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤¬¡¢¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½¤ÎºÝ¤Ë¡ÖÆÃÊÌ½Ð±é¡×¤ÎÌÃµ¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ²Î¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¾¼ÏÂ48¡Ê1973¡ËÇ¯¤ÎÂè24²ó¤¬ºÇ½é¤È¤¤¤¨¤ë¡£¤³¤ÎÇ¯¤«¤éÁ°Ç¯¤Þ¤Ç¹ÈÁÈ¤Î¥È¥ê¤ò±ÊÇ¯¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¿Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤¬½Ð¾ì¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¸½ºß¤â¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Î³«ºÅ¾ì½ê¤Ç¤¢¤ëNHK¥Û¡¼¥ë¤¬´°À®¤·¤¿Ç¯¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²Î¼ê¤È¤·¤Æ¹ñ¤«¤é»ç¼úË«¾Ï¤ò¼õ¾Ï¤·¤¿Æ£»³°ìÏº¡¢ÅÏÊÕ¤Ï¤Þ»Ò¤¬ÆÃÊÌ½Ð±é¤Î·Á¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
Î¾¿Í¤È¤â¤Ë¾¼ÏÂ°ì·å¤Î»þÂå¤«¤é²Î¤Ã¤Æ¤¤¿Âç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ï¥é¥¹¥È¤«¤é£µÈÖÁ°¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢Âè£±²ó¤Î¹ÈÇò¤Ç¤½¤ì¤¾¤ìÎ¾·³¤Î¥È¥ê¤Ç²Î¤Ã¤¿¡ØÄ¹ºê¤Î¾â¡Ù¡ÊÆ£»³¡Ë¤È¡Ø·¬¹Á¡Ê¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡Ë¤Î¥Á¥ã¥¤¥Ê³¹¡Ê¥¿¥¦¥ó¡Ë¡Ù¡ÊÅÏÊÕ¡Ë¤òÏ¯¡¹¤È²Î¤¤¾å¤²Çï¼ê³åºÓ¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¾¼ÏÂ54¡Ê1979¡ËÇ¯¤Î¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Ï30²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¤Õ¤¿¤¿¤Ó¡ÖÆÃÊÌ½Ð±é¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÇòÁÈ¤ÏÁ°²óÆ±ÍÍ¡¢Æ£»³°ìÏº¤¬¡ØµÖ¤ò±Û¤¨¤Æ¡Ù¡ØÄ¹ºê¤Î¾â¡Ù¡ØÀÄ¤¤»³Ì®¡Ù¤Î¥á¥É¥ì¡¼¤ò²Î¤¤¡¢¹ÈÁÈ¤Ï£·Ç¯¤Ö¤ê¤ËÈþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤¬¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤ÎÉñÂæ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½¤ÎÆü¡¢¤Ò¤Ð¤ê¤Ï²ñ¸«¤Ç¡¢¡Öº£²ó¤â¹ÈÇòÂÐ¹³¤Î°ì²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤Ê¤é¼Âà¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âÆÃÊÌ¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÀß¤±¤Æ¥²¥¹¥È½Ð±éÍ×ÀÁ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç²÷¤¯¼õ¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£30²ó¤ÎµÇ°¡£Â´¶ÈÀ¸¤¬¤ª½Ë¤¤¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬ÆÃÊÌ¤ÊÈÖÁÈ¤Ë¾å¤êµÍ¤á¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤È¤¤¤¦ÆüËÜ°ì¤Î²Î¼ê¤¬¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤òÆÃÊÌ»ë¤·¤¿¤«¤é¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£½Ð¾ì¼Âà¤·¤«¤êÂ´¶È¤·¤«¤ê¡¢¥È¥ê¤Î½ÅÍ×À¤·¤«¤êÆÃÊÌÏÈ¤Ç¤Î½Ð±é¤Ê¤É¡¢¤Ò¤Ð¤ê¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤È¤Î´ØÏ¢¤¬¡¢¡Ø¹ÈÇò¡Ù¼«ÂÎ¤ò³Ê¾å¤²¤·¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£
»ëÄ°Î¨70¡óÊø²õ¤ÇÓñ¤«¤ì¤¿¡ÈÂÇ¤ÁÀÚ¤êÀâ¡É¤Î¿¿¼Â
¼¡¤Ë¤Ò¤Ð¤ê¤¬¡ÖÆÃÊÌÏÈ¡×¤Ç½Ð¤ë¤Ê¤é¤ÐÂè40²óµÇ°¡¢¾¼ÏÂ¤Î½ªßá¤Î¤È¤¤À¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¤Ò¤Ð¤ê¤Ï¤½¤ÎÂè40²ó¤ò·Þ¤¨¡¢¾¼ÏÂ¤¬Ê¿À®¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿Ç¯¤Ë52ºÐ¤ÇÅ·¹â¤¯Èô¤ÓÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¼ÂºÝ¡¢Ê¿À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏÆÃÊÌÏÈ¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤Î²Î¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤È¡¢¤¤¤¦¤è¤ê¤½¤Î»þ´ü¤Ï¡¢º£¤Ê¤é¤ÐÆÃÊÌ½Ð±é¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦²Î¼ê¤¿¤Á¤¬¡¢¹ÈÇòÎ¾·³¤Î°ì²Î¼ê¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¾¼ÏÂ60¡Ê1985¡ËÇ¯¤ò¶¤Ë¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î»ëÄ°Î¨70¡ó°Ê¾å¤¬Êø¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼êÄ¾¤·¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç²ÎÍØ¶Ê¤ä¥Ý¥Ã¥×¥¹¤¬Ãæ¿´¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¹¤²¤¿¤Î¤¬¤³¤Î»þ´ü¤«¤é¡£
¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤¸¤ß¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ª¥Ú¥é¤Îº´Æ£¤·¤Î¤Ö¡¢Ì±ÍØ¤Î´ßÀé·Ã»Ò¤ä°ËÆ£Â¿´îÍº¡¢¥·¥ã¥ó¥½¥ó¤«¤é¤Ï¶â»ÒÍ³¹áÍø¤é¤ò½Ð¾ì¤µ¤»¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î³ÈÂç¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£²ÎÍØ¶Ê»þÂå¤«¤é£¹Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð±é¤·¤¿Í³µª¤µ¤ª¤ê¤ÏÆ¸ÍØ¡¢»ÔÂ¼Àµ¿Æ¤Ê¤É¤â¸½ºß¤Î¤è¤¦¤ËÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë°ÊÁ°¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¤·¤«¤·70¡ó¤Ø¤Î»ëÄ°Î¨Éü³è¤¬¤«¤Ê¤ï¤º¡¢¾¼ÏÂ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¡Ö¤³¤ÎÊÕ¤ê¤Ç¹ÈÇò¤ò½ªÎ»¤µ¤»¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£Åö»þ¤ÎNHK²ñÄ¹¤¬¡¢·ÝÇ½Èª¤Î¿Í´Ö¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¹ÈÇò¤ò¾å²ó¤ëÈÖÁÈ´ë²è¤ò½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤ÎÂå°Æ¤È¤·¤Æ¡ÈÀ¤³¦¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡É¤ò½¸·ë¤µ¤»¤¿ÈÖÁÈÀ©ºî¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¡£Ê¿À®¸µ¡Ê1989¡ËÇ¯¤Î40²óµÇ°¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¤Î¥Á¥ç¡¼¡¦¥è¥ó¥Ô¥ë¡¢¥Ñ¥Æ¥£¡¦¥¥à¡¢¤Þ¤ÀÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¸¤ß¤¬Çö¤«¤Ã¤¿Á°Ç¯¤Î¥½¥¦¥ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡ØÄ«¤Î¹ñ¤«¤é¡Ù¤ò²Î¤Ã¤Æ¥¥à¡¦¥è¥ó¥¸¥ã¤¬¥Á¥Þ¥Á¥ç¥´¥ê»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡¢¹á¹Á¤Î¥¢¥é¥ó¡¦¥¿¥à¤â½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÍâ£²¡Ê1990¡ËÇ¯¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ó¥Ç¥£¡¼¡¦¥í¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥Ý¡¼¥ë¡¦¥µ¥¤¥â¥ó¡¢¤µ¤é¤ËÍâ£³¡Ê1991¡ËÇ¯¤Ë¤Ï¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥¦¥¤¥ê¥¢¥à¥¹¤Ë¡Ø¥ª¥Ú¥éºÂ¤Î²ø¿Í¡Ù¤Î¥µ¥é¡¦¥Ö¥é¥¤¥È¥Þ¥ó¡¢±éÁÕ¤À¤±¤Î¥¶¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥º¤Ëµ×¡¹¤Î¥Æ¥ì¥µ¡¦¥Æ¥ó¤â¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Ç¤¢¤ì¤ÐÆÃÊÌÏÈ¤Î»ñ³Ê½¼Ê¬¡£
ÍâÇ¯¤«¤éK-POP¤Î¿Íµ¤¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤Þ¤Ç³°¹ñ¿Í²Î¼ê¤ÎÅÐ¾ì¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡¢È¿ÂÐ¤Ë¡Ö21À¤µª¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤²Î¡×¤È¤·¤Æ¡¢²Î¼ê¤ò°úÂà¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÔ¤Ï¤ë¤ß¤Ï¤¸¤áÆîº»¿¥¤ä¿¹¾»»Ò¤é¤¬ÆÃÊÌÏÈ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ÈÁÈ¤Î²Î¼ê¤Î¤Ò¤È¤ê¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¡£²ò»¶¤·¤Æ¤¤¤¿¥¶¡¦¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ä¥Ô¥ó¥¯¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¤â¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤ÇÉü³è¤µ¤»¤ë¤Î¤À¡£
¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¤ªº×¤ê¡×¤È¤·¤Æ¤½¤ÎÇ¯¤ËÈ¯Çä¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿²Î¤«¤éÁª¶Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢21À¤µª¤ËÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦Ì¾ÌÜ¤Ç¡¢°´¤ß¤Á¤è¡Ø¤³¤ó¤Ë¤Á¤ÏÀÖ¤Á¤ã¤ó¡Ù¡¢º£Ç¯Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¶¶¹¬É×¤Î¡Ø¤¤¤Ä¤Ç¤âÌ´¤ò¡Ù¡¢¤¤¤·¤À¤¢¤æ¤ß¤Î¡Ø¥Ö¥ë¡¼¡¦¥é¥¤¥È¡¦¥è¥³¥Ï¥Þ¡Ù¤ä¡¢ÅÏÅ¯Ìé¡Ø¤¯¤Á¤Ê¤·¤Î²Ö¡Ù¡¢¿¢ÌÚÅù¤Î¡Ø¥¹¡¼¥À¥éÀá¡Ù¤Ê¤É¤Î¥á¥É¥ì¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿²áµî¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ç½½¿ôÇ¯¤Ö¤ê¡¢Æó½½¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤Ë¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä²Î¼ê¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ªº×¤ê²½¡×¤·¤¿Ê¿À®¡¦ÎáÏÂ¤Î¹ÈÇò
µÈÅÄÂóÏº¡¢¾®Ìº²Â¤¬½é½Ð¾ì¤·¤¿¤Î¤ÏÊ¿À®£¶¡Ê1994¡ËÇ¯¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤âÆÃÊÌÏÈ¤Ç¤Î½Ð¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï½©¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢º£Ç¯¤Î¡Ø¹ÈÇò¡Ù½Ð¾ì¼Ô¤ÎÍ½ÁÛÉ½¤Ê¤É¤¬¿·Ê¹¤ä»¨»ï¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°ìÂÎÃ¯¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¡¢Ê¿À®¤Î¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£
¹ÈÇò¤¤¤º¤ì¤Ë¤âÂ°¤µ¤Ê¤¤ÆÃÊÌÏÈ¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÆ±»þ¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Ï¤¸¤á¤ÏÊ¿À®19¡Ê¡Ç07¡ËÇ¯¤ÎÂè58²ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤â¤½¤ÎÇ¯£µ·î¤Ë»ö¸Î¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ZARD¤Îºä°æÀô¿å¤Ø¤ÎÄÉÅé´ë²è¤È¤·¤Æ¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¡¦¥é¥¤¥Ö¡×¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬Á°È¾Àï¡¢Âè£±Éô¤ÎºÇ¸å¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤À¡£NHKÂçºå¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎÃæ·Ñ¤ò¤ª¤â¤Ë¡¢ºä°æ¤ÎÀ¸Á°¤Î±ÇÁü¤¬Î®¤µ¤ì¡¢¤³¤Î²ó¤Ï¹ÈÁÈ¤Î»Ê²ñ¼Ô¤À¤Ã¤¿ÃæµïÀµ¹¤¬¡Ö¹ÈÇò½é½Ð¾ì¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Î¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Ç¤âÉ¹Àî¤¬Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤Î±ÇÁü¤È¤È¤â¤Ë²Î¤¦¡Ø°¦»¸»¸¡Ù¤À¤¬¡¢¤³¤Î58²ó¤Ç¤Ï³Ú¶Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¾®Ìº²Â¤¬¤Ò¤Ð¤êÀ¸ÃÂ70¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¤Ò¤Ð¤ê¤Î±ÇÁü¤È¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤ÆÂè60²óµÇ°¤ò·Þ¤¨¤¿Ê¿À®21¡Ê¡Ç09¡ËÇ¯¤Ë¤Ï¡¢¤È¤¦¤È¤¦ÌðÂô±ÊµÈ¤¬¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Ë½é»²²Ã¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤âÅöÆü¤Þ¤ÇÈ¯É½¤Ï¶ËÈë¤È¤µ¤ì¡¢ËÜÈÖºÇÃæ¤ËÌðÂô¤¬ÆÍÁ³NHK¥Û¡¼¥ë¤Î³Ú²°¸ý¤«¤éÅÐ¾ì¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÉñÂæ¤ËÄ¾¹Ô¤·¤Æ²Î¤¤½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´¶¤¬Ãã¤Î´Ö¤ò¤¯¤®ÉÕ¤±¤Ë¤·¤¿¡££³Ç¯¸å¤Ë¤âÅÐ¾ì¡¢º£Ç¯¤âÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤Æ13Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤¬µ¯¤¤¿Ê¿À®23¡Ê¡Ç11¡ËÇ¯¤Ë¤Ï¡¢ÈïºÒ¸å¤¹¤°¤ËÂ¿³Û¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¶â¤òÆÏ¤±¤¿¥ì¥Ç¥£¡¼¡¦¥¬¥¬¤¬¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤«¤éÆÃÊÌ¤Ë±þ±ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âè69²ó¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Ç¤Ï¡¢£µÇ¯Á°¤¹¤Ç¤Ë50²ó¤Î½Ð¾ì¤Ç¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Î½Ð¾ì¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤¿ËÌÅç»°Ïº¤¬¡¢¡ÖÊ¿À®ºÇ¸å¤Î¹ÈÇò¡×¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤«¤éÆÃÊÌ¤Ë½Ð¾ì¤·¡Ø¤Þ¤Ä¤ê¡Ù¤ò²Î¤¨¤Ð¡¢ÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¤ÈÍò¤Î¹ÈÇòºÇ¸å¤Î²Î¾§¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¡¢¡Öµæ¶Ë¤ÎÂç¥È¥ê¡×¤È¤·¤Æ¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¤¬¡¢35Ç¯¤Ö¤ê¤ËNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç²Î¾§¡£¡Ø¹ÈÇò¡Ù½é²Î¾§¤Î¡Ø¾¡¼ê¤Ë¥·¥ó¥É¥Ð¥Ã¥É¡Ù¤Ç¤Ï¡¢·¬ÅÄ²ÂÍ´¤¬¹ÈÁÈ¤Ç½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¤òÊú¤´ó¤»¤ÆÍÙ¤ê¡¢¥æ¡¼¥ß¥ó¤¬·¬ÅÄ¤ÎËË¤Ë¥¥¹¡£·¬ÅÄ¤¬ÆÃÊÌÏÈ¤Î¤â¤¦°ì¿Í¡¢ËÌÅç»°Ïº¤Ë¥Þ¥¤¥¯¤òº¹¤·½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢½Ð±é¼ÔÁ´°÷¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ÆÊ¿À®30Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬º£²ó¤Î¾¾ÅÄÀ»»Ò¤Ç¤¢¤ë¡£
ÎáÏÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿70²óÌÜ¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÈþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤âAI¤Ë¤è¤ë²áµî¤Î¤Ò¤Ð¤ê¤ÎÀ¼¤Çºî¤Ã¤¿¡Ø¤¢¤ì¤«¤é¡Ù¤È¤¤¤¦¿·¶Ê¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤¬¡ØÀõÁð¥¥Ã¥É¡Ù¤Ç¡¢ÃÝÆâ¤Þ¤ê¤ä¤âÄÉ²ÃÈ¯É½¤µ¤ì¡Ø¤¤¤Î¤Á¤Î²Î¡Ù¤ÇÆÃÊÌÏÈ¡£ÎáÏÂ£²¡Ê¡Ç20¡ËÇ¯¤Ë¤ÏGReeeeN¤¬¡¢NHKÄ«¥É¥é¡Ø¥¨¡¼¥ë¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡¢¡ØÀ±±Æ¤Î¥¨¡¼¥ë¡Ù¤Ç½Ð±é¡¢ÎáÏÂ£¶¡Ê¡Ç24¡ËÇ¯¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¥Û¡¼¥ë¤ËÅÓÃæ¤«¤éÅÐ¾ì¤ÎB¡Çz¤Þ¤ÇºÇ¸å¤Þ¤ÇÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¹½À®¤È±é½Ð¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¤â¤Ï¤ä¡Ö¹çÀï¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡©
¤¿¤ÀºÇ½é¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½¤ËÂÐ¤·¤ÆÄÉ²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿ô¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤ä¡¢¹ÈÁÈ¡¢ÇòÁÈ¡¢ÆÃÊÌ½Ð±é¡¢´ë²è½Ð±é¼Ô¤ÎÀþ°ú¤¤¬Û£Ëæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¡£ÆÃÊÌ´ë²èÏÈ¤Ç½Ð¤¿¼¡¤ÎÇ¯¤Ï¹ÈÇò¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¸½¤ËºòÇ¯¤ÏÆÃÊÌÁÈ¤À¤Ã¤¿ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤Ïº£Ç¯¤ÏÇòÁÈ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£
½Ð¾ì¼Ô¤Ï¤ß¤ÊÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Î²Î¼ê¤¬Â¿¤¤¤Î¤À¤«¤é¡¢¤ä¤Ï¤ê´ë²è¤Ï´ë²è¤È¤·¤Æ¹ÈÇò¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÊ¬¤±¤Æ¡¢¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Î´ðËÜ¤Ç¤¢¤ë¡¢ÃË½÷¤¬²Î¾§¤ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÆ±¿ô¤Ç¾¡Éé¤¹¤ëËÜÍè¤Î»Ñ¤ËÎ©¤ÁÌá¤ë¤Î¤âÊýË¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»ä¤Ï¹Í¤¨¤ë¡£
¤Ò¤Ð¤ê¤ÎAI¤äZARD¤Î¥Õ¥£¥ë¥à½Ð±é¤Ê¤ÉË´¤¿Í¤ò¼Å¤Ö¤Î¤Ç¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¤ä¤Ï¤ê´ë²è¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤Æ¤â»ëÄ°¼Ô¤ÏÃËÀ²Î¼ê¤Ê¤éÇòÁÈ¡¢½÷À²Î¼ê¤Ï¹ÈÁÈ¤È´¶¤¸¤ë¤À¤í¤¦¡£¤¤¤Ã¤½¤Î¤³¤È¡¢¡Ö¹ñÌ±Åª¹Ô»ö¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Î¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¹ÈÇò¤Ç¸«¤¿¤¤²Î¼ê¡¡Ê¹¤¤¿¤¤²Î¼ê¡×¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤«¡£¤½¤Î½ç°Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ÈÇò¾å°Ì¤«¤é¤Î²Î¼ê¤Ë½Ð±é¸ò¾Ä¤·¡¢¼Âà¤â¤·¤¯¤ÏÉÔ½Ð¾ì¤Ê¤é¤Ð½ç·«¤ê¤Ë¤½¤Î²¼¤«¤éÅöÁª¤µ¤»¤Æ¤æ¤¯¡Ä¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿·Á¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡©
¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐºòÇ¯¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¤Ç¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿À¾ÅÄÉÒ¹Ô¤ò¼Å¤Ö¤¿¤á¡Ø¤â¤·¤â¥Ô¥¢¥Î¤¬ÃÆ¤±¤¿¤Ê¤é¡Ù¤òÍ§¿Í¤ÎÉðÅÄÅ´Ìð¡¢ÃÝ²¼·Ê»Ò¡¢ÅÄÃæ·ò¡¢¾¾ºê¤·¤²¤ë¤¬²Î¤¦¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤³¤½¤¬¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
Ê¸¡§¹çÅÄÆ»¿Í
ºî²È¡¦¡Ê°ì¼Ò¡ËÆüËÜ²Î¼ê¶¨²ñÍý»öÄ¹¡£1979Ç¯¡¢¹â¹»ºß³ØÃæ¤ËÅÏÊÕ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¡¢ÉñÂæ¤äÊüÁ÷¤Î¹½À®±é½Ð»Ê²ñ¡¢ºî»íºî¶Ê¡¢ºî²È¤Ê¤É³ÆÊýÌÌ¤Ç°ÛºÍ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¤Ï¡ØÆ¸ÍØ¤ÎÆæ¡Ù¡Ø¿À¼Ò¤ÎÆæ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î¿¿¼Â¡Ù¡Ø²Î¤ÏÀ¤¤Ë¤Ä¤ì¢ö¡¡Î®¹Ô²Î¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡¡¾¼ÏÂ100Ç¯¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£¶áÃø¤ÏÀï¸å80Ç¯¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡Ø¤¢¤Î±´¤â¡¢¤³¤Î¶Ê¤â¼Â¤ÏÀïÁè¤Î²Î¤À¤Ã¤¿¡¡Æ¸ÍØ¡¦°¦¾§²Î¤ÎÆæ¡Ù¡Ê³Þ´Ö½ñ±¡¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£¡Ç24Ç¯¡¢¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¤Ë¡Ø¤³¤·¤ÎÅÔ¡Ù¤òÄó¶¡¡¢¡ØÆüËÜºî»íÂç¾Þ¡Ù¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¸½ºß¡¢BS¥Æ¥ìÅì¤Î¡Ø¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯²ÎÍØº×¡Ù¡Ø²ÎÍØº×¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ù¤Ë¹½À®»Ê²ñ¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±éÃæ¡¢¡Ç25Ç¯£±·î£²Æü¤Ë¤ÏÃë12»þ¤«¤éÌë12»þ¤Þ¤Ç¤Î¡ØÆüËÜ²Î¼ê¶¨²ñ¡¡ ¿·½Õ12»þ´Ö²ÎÍØº×¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£