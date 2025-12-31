¤¢¤Þー¤¯¤È¤í¤±¤ë¤¥¤¥¤¥♡¡Ú¥¹¥¿¥Ð¡Û¼¡¥Þ¥Í¤·¤¿¤¤¡ª¡Ö¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£ー¥«¥¹¥¿¥à¡×
´¨¤¤Æü¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¥É¥ê¥ó¥¯¤¬Îø¤·¤¯¤Ê¤ëµ¨Àá¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤Î¤¬¡¢¡Ú¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Û¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£ー¥«¥¹¥¿¥à¤Ç¤¹¡£¤Û¤ó¤Î¤ê´Å¤¯¡¢¥ß¥ë¥¯¤Î¹á¤ê¤¬¤Õ¤ï¤Ã¤È¹¤¬¤ë1ÇÕ¤Ï¡¢¤´Ë«Èþ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª º£²ó¤Ï¡¢´¨¤¤Æü¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡¢¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¤Î¥Û¥Ã¥È¥«¥¹¥¿¥à¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Á¥ç¥³´¶ºÝÎ©¤Ä¡Ö¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥·¥å¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¹¥È ¥Æ¥£ー¥é¥Æ¡×¥¢¥ì¥ó¥¸
¥Ùー¥¹¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥·¥å¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¹¥È ¥Æ¥£ー¥é¥Æ¡×¡£¡Ö¤Ú¤Á¤¿¤â¡×¤³¤È@stb_____gram¤µ¤ó¤¬¿ä¤¹¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥·¥í¥Ã¥×¤ËÊÑ¹¹¡×¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥â¥«¥·¥í¥Ã¥×¾¯¤Ê¤á¤ËÄÉ²Ã¡×¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê´Å¤µ¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦ìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥½ー¥¹ÄÉ²Ã¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥Á¥ç¥³¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¤Û¤Ã¤ÈÍî¤ÁÃå¤±¤ëÇ»¸ü¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£ー¤Ë¡ª ¥Á¥ç¥³¥½ー¥¹¤¬¤æ¤ë¤Ã¤ÈÎ®¤ì¤Æ¡¢¥«¥Ã¥×¤ÎÃæ¤«¤é´Å¤¤¹á¤ê¤¬Î©¤Á¤Î¤Ü¤ë´¶¤¸¤¬¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥³¥¯¿¼¤¯»Å¾å¤¬¤ë¡ª ¥ß¥ë¥¯¹¥¤¤Ë»î¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ö¥Ö¥ì¤Ù¥ß¥ë¥¯¡×¥«¥¹¥¿¥à
Æ±¤¸¤¯¡Ö¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥·¥å¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¹¥È ¥Æ¥£ー¥é¥Æ¡×¤ò»È¤Ã¤¿¡¢É®¼Ô¤âÂç¹¥¤¤Ê¥ß¥ë¥¯´¶½Å»ë¤ÎÇ»¸ü¥¢¥ì¥ó¥¸¡£¥ß¥ë¥¯¤ò¥Ö¥ì¤Ù¥ß¥ë¥¯¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥¯¤È¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈÁý¤·¤Æ¡¢¹ÈÃã¤Î¹á¤ê¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Ê¤¬¤é¤â¤·¤Ã¤«¤êËþÂ´¶¤Î¤¢¤ë1ÇÕ¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£@stb_____gram¤µ¤ó¤¤¤ï¤¯¡ÖÄ¶´ÅÅÞ¤Î¿Í¤ÏŽ¢¥Û¥ï¥¤¥È¥â¥«¥·¥í¥Ã¥×¤ËÊÑ¹¹Ž£¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î²èÁü¤ÏÅê¹Æ¼çÍÍ¤è¤ê·ÇºÜµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï@stb_____gramÍÍ¤ÎInstagramÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Æâ»³Í§Î¤