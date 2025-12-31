Ç¤Ë¤Ï¡ØÈïÌÓ¤Î¥¿¥¤¥×¡Ù¤¬4¼ïÎà¤¢¤ë¡©°Õ³°¤Ê¥ëー¥Ä¤«¤é¥±¥¢ÊýË¡¤Þ¤Ç²òÀâ
1.Ã»ÌÓÇ
Ã»ÌÓÇ¤Ë¤Ï¡¢½ë¤¤ÃÏ°è½Ð¿È¤Î¡Ø¥·¥ó¥°¥ë¥³ー¥È¡Ù¤È¡¢´¨¤¤ÃÏ°è½Ð¿È¤Î¡Ø¥À¥Ö¥ë¥³ー¥È¡Ù¤Î2¥¿¥¤¥×¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¿Íµ¤¤Î¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥·¥çー¥È¥Ø¥¢¡×¡Ö¥í¥·¥¢¥ó¥Ö¥ëー¡×¡Ö¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥·¥çー¥È¥Ø¥¢¡×¡Ö¥Þ¥ó¥Á¥«¥ó¡×¤Ê¤É¤Ï¡¢¼Â¤Ï´¨¤µ¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¥¢¥ó¥Àー¥³ー¥È¤¬Ì©½¸¤·¤¿¡Ø¥À¥Ö¥ë¥³ー¥È¡Ù¤ÎÇ¼ï¤Ç¤¹¡£
Ã»ÌÓ¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Ó¤Ã¤·¤ê¤ÈÀ¸¤¨¤¿ÌÓ¤¬ÂÎ²¹¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸«¤¿ÌÜ°Ê¾å¤Î¥Ü¥ê¥åー¥à¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ã¤È¤·¤¿¼ê¿¨¤ê¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¶ÚÆù¤ÎÆ°¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¡¢Ã»ÌÓ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶á¤¤µ÷Î¥´¶¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Ã»ÌÓ¤Ç¤¹¤¬ÌÓ¤ÎÌ©ÅÙ¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¤¿¤á¡¢È´¤±ÌÓ¤ÎÎÌ¤ÏÂ¿¤á¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë½Õ¤È½©¤Î´¹ÌÓ´ü¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Àー¥³ー¥È¤¬¤´¤Ã¤½¤ê¤ÈÈ´¤±¤ë¤¿¤á¡¢¥é¥Ðー¥Ö¥é¥·¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤¿Äê´üÅª¤ÊÈ´¤±ÌÓ¥±¥¢¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£ ¤Þ¤¿¡¢ÌÓ¤¬Ì©À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÃÏÈ©¤¬¾ø¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢ÈéÉæ¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤ÇÄÌµ¤À¤òÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬¡¢·ò¹¯¤ÊÈéÉæ¤òÊÝ¤Ä¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
2.Ä¹ÌÓÇ
Ä¹ÌÓÇ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï´¨¤¤ÃÏ°è¤ò¥ëー¥Ä¤Ë»ý¤Á¡¢¥¢¥ó¥Àー¥³ー¥È¤¬ËÉÙ¤Ê¥À¥Ö¥ë¥³ー¥È¤ÇÂÎ²¹¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Î¥ë¥¦¥§ー¥¸¥ã¥ó¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥¥ã¥Ã¥È¡¢¥Ú¥ë¥·¥ã¡¢¥á¥¤¥ó¥¯ー¥ó¡¢¥é¥°¥Éー¥ë¤Ê¤É¤¬ÂåÉ½Åª¤Ç¡¢¤Õ¤ï¤ê¤È¶õµ¤¤ò´Þ¤àÌÓÊÂ¤ß¤ÏÈþ¤·¤¯ËÉ´¨À¤âÈ´·²¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÈ¿ÌÌÍí¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢ÌÓ¶Ì¤òËÉ¤°¤³¤Þ¤á¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£È´¤±ÌÓ¤Ïµ¨Àá¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁý¤¨¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÍÉ¤ì¤ëÄ¹ÌÓ¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤µ¤ÏÍ£°ìÌµÆó¤Ç¤¹¡£
Ä¹ÌÓÇ¤Ï´¹ÌÓ´ü¤ÎÈ´¤±ÌÓ¤¬¤È¤Ë¤«¤¯Â¿¤á¤Ç¡¢¥±¥¢¤ÎÉÑÅÙ¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥³ー¥à¤È¥¹¥ê¥Ã¥«ー¤ò»È¤¤Ê¬¤±¡¢ÌÓ¶Ì¤¬¤Ç¤¤ä¤¹¤¤ÏÆÊ¢¤ä¤ª¤·¤ê¼þ¤ê¤òÃúÇ«¤Ë¤Û¤°¤¹¤ÈÇ¤¬²÷Å¬¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¶õµ¤¤ò´Þ¤ó¤À¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÎÌÓÊÂ¤ß¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æü¾ïÅª¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤¬Èþ¤·¤¯ÊÝ¤Ä¥³¥Ä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
3.´¬¤ÌÓ¤Î¥«ー¥êー¥³ー¥È
´¬¤ÌÓ¤ÎÇ¼ï¤Ï¡¢°äÅÁÅª¤ÊÆÍÁ³ÊÑ°Û¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿Èó¾ï¤Ë¥æ¥Ëー¥¯¤Ç¸ÄÀÅª¤ÊÌÓ¼Á¤Ç¤¹¡£
ÂåÉ½Åª¤ÊÇ¼ï¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥»¥ë¥«ー¥¯¥ì¥Ã¥¯¥¹¡×¡Ö¥Ç¥Ü¥ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¡×¡Ö¥é¥Ñー¥Þ¡×¤Ê¤É¤¬¤ª¤ê¡¢ÇÈÂÇ¤Ä¤è¤¦¤Ê¥«ー¥ë¤Ï·Ú¤ä¤«¤Ç¡¢¿¨¤ë¤È¤ä¤ï¤é¤«¤¤¼Á´¶¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥«ー¥ë¤Î·Á¤òÊÝ¤Ä¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥é¥·¤è¤ê¤â¥³ー¥à¤Î¤Û¤¦¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¯¤¯°ú¤ÃÄ¥¤ë¤È¥«ー¥ë¤¬¿¤Ó¤¿¤êÀÚ¤ìÌÓ¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢Í¥¤·¤¯À°¤¨¤ë¤Î¤¬¥³¥Ä¤Ç¤¹¡£
Èé»é¤¬ÌÓÀè¤Þ¤ÇÆÏ¤¤Ë¤¯¤¤ÂÎ¼Á¤Î»Ò¤â¤¤¤ë¤¿¤á¡¢´¥Áç¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ð½Ã°å¤ËÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤éÊÝ¼¾¥±¥¢¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£ÌÓÊÂ¤ß¤¬·Ú¤¤Ê¬¡¢½ë¤µ¤Ë¤âÈæ³ÓÅª¶¯¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
4.ÌµÌÓ¤Î¥Ø¥¢¥ì¥¹·Ï
¥¹¥Õ¥£¥ó¥¯¥¹¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¥Ø¥¢¥ì¥¹·Ï¤Ï¡¢ÈïÌÓ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤ÆÃ¼ì¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤â°äÅÁ»Ò¤ÎÆÍÁ³ÊÑ°Û¤¬¥ëー¥Ä¤Ç¡¢ÈïÌÓ¤¬¤Ê¤¤¤¿¤áÂÎ²¹¤¬³°¤ËÆ¨¤²¤ä¤¹¤¯¡¢¿¨¤ì¤ë¤È¤¸¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿²¹¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÓ¤¬¤Ê¤¤¤Ö¤ó¡¢Èé»é¤¬Ä¾ÀÜÈéÉæ¤ËÎ¯¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢Äê´üÅª¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¹¡£Ç¨¤ì¥¿¥ª¥ë¤Ç¤Î¿¡¤¼è¤ê¤ä¡¢ÇÍÑ¥·¥ã¥ó¥×ー¤Ç¤ÎÍ¥¤·¤¤Àö¾ô¤¬À¶·é¤µ¤òÊÝ¤Ä¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´¨¤µ¤Ë¼å¤¤ÂÎ¼Á¤Ç¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¼¼²¹´ÉÍý¤äÉþ¤ÎÃåÍÑ¤ò¤¦¤Þ¤¯¼è¤êÆþ¤ì¡¢ÉéÃ´¤Î¤Ê¤¤´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¹©É×¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»ç³°Àþ¤Ë¤è¤ë²Ð½ý¤äÈéÉæ¥¬¥ó¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¹â¤¯¡¢Æü¾Æ¤±ÂÐºö¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
Ç¤ÎÈïÌÓ¤Ë¤Ï4¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÎò»Ë¤äÆÀ°Õ¤Ê´Ä¶¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¬¤«¤ë¤È¡¢ËèÆü¤Î¥±¥¢¤¬¤°¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌÓ¤Î¸ü¤µ¤ä¼Á´¶¤Ï¡¢±ó¤¤ÀÎ¤Ë¤½¤ÎÇ¤¿¤Á¤¬¤É¤ó¤Ê¾ì½ê¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤òÀÅ¤«¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÆÃÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤ä²¹ÅÙ´ÉÍý¤ò¾¯¤·°Õ¼±¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢°¦Ç¤¬¤â¤Ã¤È¿´ÃÏ¤è¤¯²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌÓ¼Á¤Î°ã¤¤¤òÃÎ¤ê¡¢°¦Ç¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤ª¼êÆþ¤ì¤È´Ä¶¤Ç²÷Å¬¤ÊÊë¤é¤·¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
(½Ã°å»Õ´Æ½¤¡§³ëÌî½¡)