»³³ÙÁøÆñÁê¼¡¤°ËÌ¥¢¥ë¥×¥¹ Ç¯±Û¤·¤ÎÅÐ»³¼Ô¤ËÃí°Õ¸Æ¤Ó¤«¤± À¾Êæ¹â³Ù¤Ë¤Ï1·î2Æü¤Þ¤Ç»³³Ù·ÙÈ÷Ââ¤ÎÂâ°÷¤é4¿Í¤¬Ãóºß ´ôÉì
¤³¤È¤·»³³ÙÁøÆñ¤¬Áê¼¡¤¤¤ÀËÌ¥¢¥ë¥×¥¹¤Ç¡¢´ôÉì¸©·Ù¤ÏÇ¯±Û¤·¤ÎÅÐ»³¼Ô¤Ë¤âÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û»³³ÙÁøÆñÁê¼¡¤°ËÌ¥¢¥ë¥×¥¹ Ç¯±Û¤·¤ÎÅÐ»³¼Ô¤ËÃí°Õ¸Æ¤Ó¤«¤± À¾Êæ¹â³Ù¤Ë¤Ï1·î2Æü¤Þ¤Ç»³³Ù·ÙÈ÷Ââ¤ÎÂâ°÷¤é4¿Í¤¬Ãóºß ´ôÉì
´ôÉì¸©·Ù¤Ï¡¢¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤Þ¤Ç3Æü´Ö¡¢À¾Êæ¹â³Ù¤Î»³Áñ¤Ë»³³Ù·ÙÈ÷Ââ¤ÎÂâ°÷¤é4¿Í¤òÃóºß¤µ¤»¤Þ¤¹¡£Àè½µÅÚÍËÆü¤Ë¤Ï¡¢´ôÉì¸©·Ù¤ä¸©¤ÎËÉºÒ²Ý¤¬ÅÐ»³¼Ô¤ËÁøÆñ¤Ø¤ÎÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
´ôÉì¸©·Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¤³¤È¤·1·î¤«¤éÀè·îËö¤Þ¤Ç¤Ë´ôÉì¸©Â¦¤ÎËÌ¥¢¥ë¥×¥¹¤Ç»³³ÙÁøÆñ¤Ï48·ïÈ¯À¸¤·¡¢8¿Í¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢ÅÐ»³¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÉþÁõ¤äÁõÈ÷ÉÊ¤Î³ÎÇ§¡¢ÅÐ»³ÆÏ¤ÎÄó½Ð¤Ê¤É¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£