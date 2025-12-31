¥¤¥á¡¼¥¸°ìÊÑ¡¢¥Ð¥ì¡¼ÆüËÜ½÷»Ò¥¨¡¼¥¹¤ËÈ¿¶Á¡Ö»äÉþ¥«¥ï¥¤¥¤¡×¡Ö¤¨¡ª¤Þ¤µ¤«¤Î¡×¡¡¡È¿ä¤·³è¡ÉÊó¹ð
¡áLOVE¤Î¥é¥¤¥ÖË¬¤ì¤ë¡Ö»ä¤Î´èÄ¥¤ë¸»¡×
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Îº´Æ£½ÊÇµ¡ÊNECÀîºê¡Ë¤¬30Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡È¿ä¤·³è¡É¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥é¥¤¥Ö¤òË¬¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤âÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º´Æ£¤Ï¡Ö¡áLOVE¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£È±¤ò¤ª¤í¤·¤¿»äÉþ»Ñ¤Ç¡¢º´¡¹ÌÚÉñ¹á¡¢Ìî¸ý°á¿¥¤Î¥¿¥ª¥ë¤ä¤¦¤Á¤ï¤Ê¤É¤Î¥°¥Ã¥º¤â¸ø³«¤·¤¿¡£¥³¡¼¥È¾å¤È¤Ï°ìÊÑ¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤À¡£
¡¡Ê¸ÌÌ¤Ç¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤Æ¤Ò¤¿¤¹¤é¹¬¤»´¶¤¸¤ì¤¿¡¡»ä¤Î´èÄ¥¤ë¸»¡Ä¡×¤È¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤¿ÍÍ»Ò¡£¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þºî»í¾Þ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡°áÁõ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤âµ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¿ä¤·³è¤Ç¤¹¤Ê¡×¡Ö»äÉþ¥«¥ï¥¤¥¤¡×¡Ö¸µµ¤¤Î¸»¤Ã¤ÆÂç»ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡ÖÈ±²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤¨¡ª¤Þ¤µ¤«¤Î¥¤¥³¥é¥Ö¤Ë¶Ã¤¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡º´Æ£¤Ï¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤äÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¥²¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÌöÆ°¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Õ¥§¥ë¥Ï¥È¡¦¥¢¥¯¥Ð¥·¥å´ÆÆÄ¤â9·î¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñ¸«¤Ç¡ÖÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤Î1¿Í¡×¡Ö¸Å²ì¤Î¸å¤ò¤·¤Ã¤«¤ê°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤ê¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¸½Ìò°úÂà¤·¤¿¸Å²ì¼ÓÍýÆá¤µ¤ó¤Î¸å·Ñ¼Ô¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
