Ê¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô¤Ç31Æü¡¢²ñ¼Ò¤Î»öÌ³½ê¤òÁ´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²Ð»ö¤Ë¤è¤ë¥±¥¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È31Æü¸áÁ°7»þÈ¾¤´¤í¡¢Ê¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô°ÂÉðÄ®½»µÈ¤Ç¡ÖÊ¿²°·ú¤Æ¤Î·úÊª¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶á¤¯¤Ë½»¤à½÷À¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¼Ö5Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¤Æ¾Ã²Ð³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢²Ð¤ÏÌó1»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´ÇÈÄ¤òÀ©ºî¤¹¤ë²ñ¼Ò¤ÎÊ¿²°·ú¤Æ¤Î»öÌ³½ê1ÅïÌó200Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½Ð²ÐÅö»þ¡¢·úÊªÆâ¤Ë¿Í¤Ï¤ª¤é¤º¡¢¥±¥¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬½Ð²Ð¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£