ÎÓ²ê°¡Î¤¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡ØSDGs¿ä¿Ê TGC ¤·¤º¤ª¤« 2026¡Ù¡ÊÍèÇ¯£±·î10Æü¡¢¥Ä¥¤¥ó¥á¥Ã¥»ÀÅ²¬ ËÌ´ÛÂçÅ¸¼¨¾ì¡Ë¤Ë¸þ¤±¤¿¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÎ×¤ß¡¢¤½¤Î¸å¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£20ºÐ¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿º£Ç¯¤Ï¡ØËÍ¤Î¤¢¤¶¤È¤¤¸µ¥«¥Î¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡Ø¿ä¤·¤Î»¦¿Í¡Ù¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤ÉÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤âÂç³èÌö¤Î£±Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Ë¡ÖTGC¤·¤º¤ª¤«¡×ËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤¿°Õµ¤¹þ¤ß¤È¤È¤â¤Ëº£Ç¯¡¢¤½¤·¤ÆÍèÇ¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡Ê»£±Æ¡¦Â¼¾å½ç°ì¡Ë
¥â¥Á¥Ù¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡½¡½¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
º£²ó¤Ï£²Ãå¤òÃå¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÁ´Á³°ã¤¦¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ç¤¹¡££±ÃåÌÜ¤Ï¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ã¤Ý¤¤´Å¤¤´¶¤¸¤Ç¡¢¤â¤¦£±Ãå¤Ï»ä¤¬º£¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤êÃå¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¤Ò¤È¤Ò¤Í¤ê¤¢¤ë¤ªÍÎÉþ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡½¡½¤¤¤ÞÃåÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»äÉþ¤Ç¤¹¤«¡©
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¡£
»äÉþ¤Ç¤¹¡ª
¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ç¤¹¤¬ºÇ¶á¤Ï¹õÂ¿¤á¤Ç¡¢º¿¹ü¤Ê¤É¤ò¾¯¤·È©¸«¤»¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÈ´¤±´¶¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡½¡½¤³¤ÎÅß¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤Ï¡©
¤ªÍÎÉþ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ï¥´¡¼¥ë¥É¤À¤Ã¤¿¤é¥´¡¼¥ë¥É¤Ç¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥´¡¼¥ë¥É¤È¥·¥ë¥Ð¡¼¤ò½Å¤Í¤¿¤ê¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡½¡½¤´¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤Ï¡©
À¸¤¤Æ¤¤¤¯¾å¤ÇÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤è¤ê¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î°ì¤Ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¿ä¤·¤Î»¦¿Í¡Ù´°Áö¡½¡½¤µ¤Æ¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡Ø¿ä¤·¤Î»¦¿Í¡Ù¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
Á´13ÏÃ¤ÇÄ¹´ü´Ö¤Î»£±Æ¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»Ï¤Þ¤ëÅö½é¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê´¶¾ð¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¤Î³Ú¤·¤ß¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç»£±Æ¤¬¿Ê¤à¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ØÀ¾ÊÛ¤ä¥À¥ó¥¹¡¢²Î¤Ê¤É½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÅÄÊÕÅí»Ò¤µ¤ó¤ä²£ÅÄ¿¿Íª¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Ç¾è¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£²þ¤á¤Æ»²²Ã¤µ¤»¤ÆÄº¤±¤Æ´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ÈÆ±»þ¤Ë¾¯¤·¥À¥ó¥¹¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤¦¤·¤Æ½ª¤¨¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤Ç¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¡ÊÂôËÌ¡Ë¥¤¥º¥ß¤Á¤ã¤ó¤ò±é¤¸¤é¤ì¤Æ¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡½¡½ÀèÆü¤ÏÀ®¿Íµ§´ê¤Ë¤âÎ×¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÀ¸¤Ë°ìÅÙ¤Î¹Ô»ö¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¤Î¶ÛÄ¥´¶¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢20ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤ì¤«¤éÀè¤É¤¦²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡½¡½À¤³¦¤Ë°ìÃå¤Î¿¶¤êÂµ¤Ç¡£
¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤ª²Ö¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¿¶¤êÂµ¤Ï¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë·ÃÍø¤µ¤ó¤¬¡¢»ä¤ÎÀ®¿Í¼°¤ËÀ¤³¦¤Ë°ìÃå¤À¤±¤Î¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Âç¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤ÇÁÛÁü°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ²¼¤µ¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡½¡½¿¶¤êÂµ¤Ë»É½«¤µ¤ì¤¿¥¬¡¼¥Ù¥é¤Ë¤Ï¡ÖÁ°¿Ê¡×¤ä¡Ö´õË¾¡×¤Î²Ö¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£20Âå¡¢¤½¤·¤ÆÍèÇ¯¤Ï¥¬¡¼¥Ù¥é¤Î¤´¤È¤¯ºé¤¸Ø¤ë³èÌö¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¹¤Í¡£
Èþ¤·¤¯ºé¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢µîÇ¯¤Î¼«Ê¬¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢º£Ç¯¤Î¼«Ê¬¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò·Ð¸³¤Ç¤¤¿¼Â´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤Ïº£Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ëµ¤»ý¤Á¤ÇÆü¡¹¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥±¡¼¥¿¥ê¥ó¥°¤¬³Ú¤·¤ß¡½¡½TGC¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
TGC¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê½ê¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»ä¤Ï¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¥±¡¼¥¿¥ê¥ó¥°¤Ç¤¹¡£¤É¤Î¾ì½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤¹¤´¤¯ÈþÌ£¤·¤¯¤Æ¡£¤¢¤È¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Î³Ú¤·¤µ¤òËè²ó´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¼¡¤ÎÀÅ²¬¤â¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ëº£¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿©¤ÙÊª¤Ï¡©
¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î»þ¤Ï¡Ö¤â¤º¤¯¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¹õ¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤ÏÂ¾¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¹õ¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¥¹¥¿¥ß¥Ê¤¬¤Ä¤¯¤è¤È¤ªÊì¤µ¤ó¤¬Çã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£·ë¹½Êì¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡½¡½²þ¤á¤Æ¡ØTGC¤·¤º¤ª¤«¡Ù¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¡£
¡ØTGC¤·¤º¤ª¤«¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï£²²óÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»þ¤È¤Ï°ã¤¦Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤É½¾ð¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Íè¤Æ²¼¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤ÈÁ´ÎÏ¤Ç¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¤ª¤ï¤ê¡Ë