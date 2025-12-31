¡Ö£·£²ºÐ¡×¤ò·Þ¤¨¤¿Æ£ÇÈÃ¤¼¤¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡Ö£µ£´Ç¯¡×¤Ç¥ê¥ó¥°¤ËÎ©¤Ä¸¶Æ°ÎÏ¤òÌÀ¤«¤¹¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Î¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡ÉÆ£ÇÈÃ¤¼¤¤¬£³£±Æü¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸£²£°£²£µÇ¯¤ò¡ÖËÁ¸±¤ÎÇ¯¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£·î£²£¸Æü¤Ë£·£²ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¥É¥é¥´¥ó¡££³£°Æü¤Ë¤Ï¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÆâ¤ÎÂçµÜÁí¹ç¿©ÉÊÃÏÊý¸æÇä»Ô¾ìÆâ¡Ö¥Þ¥Ä¥â¥È¥ß¡¼¥È¡×¤ÇÇ¯Ëö¹±Îã¤ÎÌß¤Ä¤¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¸òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼£µ£´Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿º£Ç¯¤Ï¡¢£±£±¡¦£±£´¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¼«¤é¤¬¼çºË¤¹¤ë¡Ö¥É¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¡ÖÌµ²æ¡×¤òÉü³è¡£¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÁ°£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼£Ê£ò¡¥¤ÈÂÐÀï¡£ÇÔ¤ì¤¿¤¬¹¥¾¡Éé¤òÅ¸³«¤·¥Õ¥¡¥ó¤ò¤¦¤Ê¤é¤»¤¿¡£
¡¡¡ÖËÁ¸±¤ÎÇ¯¤À¤Ã¤¿¡£¤¤¤¤Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Í¡×
¡¡ÍèÇ¯¤Ï¡¢£±£¹£·£±Ç¯£µ·î£¹Æü¡¢´ôÉì»ÔÌ±²ñ´Û¤Ç¤ÎËÌÂô´´Ç·Àï¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼£µ£µ¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£º£·î£²£¸Æü¤Ë¤Ï£·£²ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß¤Ê¤¬¤é¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤êÂ³¤±¤ë¤Î¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤âÆ£ÇÈ¤¬Í£°ì¤À¤í¤¦¡£
¡¡¡ÖìÔÂô¤Ç¤¹¡££±Ç¯¤Ç¤âÄ¹¤¯¥ê¥ó¥°¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¤¢¤ì¤ÐÃ¯¤â¤¬´ê¤¦¤³¤È¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¬¥±¥¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¹¬¤¤¼«Ê¬¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏìÔÂô¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¥ê¥ó¥°¤ØÄ©¤à¸¶Æ°ÎÏ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤Þ¤À¤ËË°¤¤Ê¤¤¡£ÆÃ¤ËÃöÌÚ¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÌÜÉ¸¤òÄê¤á¤Æ¥ê¥ó¥°¤ËÄ©¤à¤³¤È¡£¤½¤ì¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¡ÊÊ¡Î±¡¡¿ò¹¡Ë