¸µ¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎµþÅÔ¥Ï¥ó¥Ê¥ê¡¼¥º¹Êó¤¬ÌÀ¤«¤¹½ÂÅÄÎç²»¤ÎµÙÆü¡Ö¥ª¥ó¥ª¥Õ¤Î¥á¥ê¥Ï¥ê¡×¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼¥³¥é¥à
¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë£Â£±¥ê¡¼¥°¡¦µþÅÔ¥Ï¥ó¥Ê¥ê¡¼¥º¹Êó¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥à¡Ö¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼¥Ï¥ó¥Ê¥ê¡¼¥º¡×¡£¥¯¥é¥ÖÆâ¤Î°ÛÆ°¤ËÈ¼¤¤¡¢º£²ó¤«¤é¸µ¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤Ä³ÞÀî¿¿°ìÏ¯¹Êó¡Ê£³£±¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£Áª¼ê¤ÎµÙÆü¤Î²á¤´¤·Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡¢½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡£¥Ï¥ó¥Ê¥ê¡¼¥º¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¹Êó¡¦³ÞÀî¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¤Î°¦ÆÉ»æ¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï»ä¤«¤é¸«¤¿¡Ö¥×¥í¥Ð¥¹¥±Áª¼ê¤ÎÉáÃÊ¤Î»Ñ¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏÆü¡¹·ã¤·¤¤Îý½¬¤ËÎå¤àÃæ¡¢¤¢¤ê¤Õ¤ì¤¿Æü¾ïÀ¸³è¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬¡¼¥É¤Î½ÂÅÄÎç²»Áª¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¤ÈÈà¤Ï¶¦ÄÌ¤Î¼ñÌ£¤¬Â¿¤¯¡¢»þ´Ö¤¬¹ç¤¨¤ÐµþÅÔ¤Î³¹¤Ë½Ð¤«¤±¤Þ¤¹¡£ÍÎÉþ¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¡¢½ãµÊÃã¤Ç¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ß¡¢Á¬Åò¤Ç¿´¿È¤òÀ°¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤¬¡ÈÅ´ÈÄ¡É¤Î¥³¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¤ÏÅö½é¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤ÏÇÉ¼ê¤ÊµÙÆü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ³°¤ÈÉáÄÌ¤ÎµÙÆü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ÍÍ¡¹¤Ê½Å°µ¤ÎÃæ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÍÆ°×¤Ê»Å»ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÀèÆü¡¢½ÂÅÄÁª¼ê¤«¤é¡Ö¥ª¥ó¤È¥ª¥Õ¤Î¥á¥ê¥Ï¥ê¤ÏÂçÀÚ¡£µ¤¤ÎÃÎ¤ì¤¿Í§Ã£¤È¥Ü¡¼¥Ã¤È²á¤´¤¹¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÇ®¡¹¤Î¥µ¥¦¥Ê¤Ç´¶¼Õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÈà¤â¥³¡¼¥È¾å¤Ç¤ÏÂçË½¤ì¡£¿ÈÄ¹£±£·£¶¥»¥ó¥Á¤È£Â¥ê¡¼¥°¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¾®ÊÁ¤ÊÁª¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢£²£°£°¥»¥ó¥Á¤òÄ¶¤¨¤ë³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¥´¡¼¥ë²¼¤Ë¤â²Ì´º¤Ë¥¢¥¿¥Ã¥¯¡£¤³¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤ÏÀ§Èó¡¢¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤Ë¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£»î¹ç¤¬½ª¤ï¤ëº¢¤Ë¤Ï¡¢É¬¤º½ÂÅÄÁª¼ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡ª
¡¡£²£°£²£¶Ç¯¤â¥Ï¥ó¥Ê¥ê¡¼¥º¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¡¢¤è¤¤¤ªÇ¯¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊµþÅÔ¥Ï¥ó¥Ê¥ê¡¼¥º¹ÊóÉô¡¦³ÞÀî¿¿°ìÏ¯¡Ë
¡¡¢¡³ÞÀî¡¡¿¿°ìÏ¯¡Ê¤«¤µ¤«¤ï¡¦¤·¤ó¤¤¤Á¤í¤¦¡Ë£±£¹£¹£´Ç¯£³·î£¹Æü¡¢ÆàÎÉ¸©À¸¤Þ¤ì¡££³£±ºÐ¡£Î¶Ã«ÂçÊ¿°Â¹â»þÂå¤ÏÌîµåÉôµÏ¿°÷¤È¤·¤Æ£²£°£±£±Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡£Î©ÀµÂç¤Ç¤âÌîµåÉô¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡£Â´¶È¸å¡¢É´²ßÅ¹¶ÐÌ³¤«¤éÅ¾¿È¤·¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÆÚ¹ü¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡×¤Ç³èÆ°¡£°úÂà¸å¡¢£²£²Ç¯£µ·î¤è¤ê¸½¿¦¡£