¡Ú¥³¥é¥àÄÉÅé¡¦¥ê¥Ð¥Æ¥£¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡Û¹á¹Á¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿Èá·à¡¡£³´§ÌÆÇÏ¤Îµ¤ÉÊ¤¢¤ë»Ñ¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤
¡¡£´·î£²£·Æü¤Î¥·¥ã¥Æ¥£¥ó¶¥ÇÏ¾ì¡£ÆÞÅ·¤Î¤â¤È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¯¥¤¡¼¥ó¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹£²À¤£Ã¤Ï¥¿¥¹¥Æ¥£¥¨¡¼¥é¡Ê²´£µºÐ¡¢Èþ±º¡¦ËÙÀë¹Ô±¹¼Ë¡¢Éã¥µ¥È¥Î¥¯¥é¥¦¥ó¡Ë¤Î¾¡Íø¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢µ¼Ô¤ò´Þ¤áÊóÆ»¿Ø¤Ï´Ø·¸¼Ô¤ò´¿·Þ¥à¡¼¥É¤Ç½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÏ¯¤é¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ï°ì½Ö¤ÇÂÇ¤ÁºÕ¤«¤ì¤ë¡£¶¥ÁöÃæ»ß¤·¤¿¥ê¥Ð¥Æ¥£¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡ÊÌÆ£µºÐ¡¢·ªÅì¡¦ÃæÆâÅÄ½¼Àµ±¹¼Ë¡¢Éã¥É¥¥¥é¥á¥ó¥Æ¡Ë¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤³¤º¡¢²þ¤á¤Æ¥³¡¼¥¹¤ò¸«ÅÏ¤¹¤ÈÌÜ±£¤·¤Î¹õ¤¤Ëë¡¢ÇÏ±¿¼Ö¡£¶¥ÇÏ¤òÄ¹¤¯¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢Èá·à¤ò¸ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Î¥¿¥¹¥Æ¥£¥¨¡¼¥é¤Î¾¡Íø¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÏÀµÄ¾¡¢¾å¤Î¶õ¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Ù¤¤«¡¢Èà½÷¤Î¾ðÊó¤¬²¿¤âÆþ¤Ã¤Æ¤³¤º¡¢¤½¤ì¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸½ÃÏ¤Î±¹¼ËÃÏ¶è¤ÏÊóÆ»¿Ø¤¬Î©¤ÁÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢·Ð²á¤ÏÃÎ¤ë¤¹¤Ù¤¬¤Ê¤¤¡£¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡Ä¡×¤È¤¤¤¦´õË¾¤â¤è¤®¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢£±»þ´Ö¤Û¤É¤¿¤Ã¤¿¤Î¤Á¤Ëµ¼Ô¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿ÃæÆâÅÄÄ´¶µ»Õ¤Ï¤Ò¤È¸À¡Ö°Â³Ú»à¤Ç¤¹¡×¡£¤½¤ÎÄ¥¤êµÍ¤á¤¿É½¾ð¤Ë¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡·ªÅì¤ÎÇÏ¤Î¤¿¤á¡¢Èþ±ºÃ´Åö¤Îµ¼Ô¤Ï¥ì¡¼¥¹°Ê³°¤Î¥ê¥Ð¥Æ¥£¥¢¥¤¥é¥ó¥É¤ò¹á¹Á¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Áö¤ê¤ÎÎÏ¶¯¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¶Ú¹üÎ´¡¹¤ÎÇÏÂÎ¤«¤éÃË¾¡¤ê¤ÎÁÇ´é¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÄ´¶µ¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤â¥¹¥Þ¡¼¥È¡£¤Þ¤µ¤Ëµ¤ÉÊ¤¢¤ë»Ñ¤Ç¡¢Â¾¤ÎÆüËÜÇÏ¤¬´·¤ì¤Ê¤¤³¤³°¤Ë¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢ÇÏ¾ì¤ÇÀÅ¤«¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ¾¡¤Æ¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÌ¾ÇÏ¤À¤Ê¤ÈÄ¾´ÑÅª¤Ë´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÆÃÊÌ¤ÊÇÏ¤À¤Ã¤¿¡£¤Ä¤¯¤Å¤¯»ÄÇ°¤Ç¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡£¸·î¤Ë¤ÏËÌ³¤Æ»¡¦¥Î¡¼¥¶¥ó¥Û¡¼¥¹¥Ñ¡¼¥¯¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ÊèÈê¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤â¼èºà¡£¤½¤Î¾ì¤Ç¼çÀï¤ÎÀîÅÄ¾²íµ³¼ê¤¬¸ì¤Ã¤¿¡Ö¥ê¥Ð¥Æ¥£¤¬»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ËÍ¤é¤ÎÌò³ä¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¶»¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¡£ºÇ¸å¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿ÊóÆ»¿Ø¤Ï¿ô¾¯¤Ê¤¤¡£¤¢¤Îµ¤ÉÊ¤ÈÈá·à¤ò¸ì¤ê·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤¬µ¼Ô¤Î»ÈÌ¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê³ÑÅÄ¡¡Úï¡Ë