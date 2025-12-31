¡ÖKOGYARU¡×ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¡¦¤ê¤å¤¢¡Ê13¡Ë¡¢ÅßµÙ¤ß¤Ë¿ÍÀ¸½é¤Î¥Í¥¤¥ë¥µ¥í¥ó¤Ø ¡Ö²Ä°¦¤¤¡ªÅß¤Ã¤Ý¤¤¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á
¡¡¾®³ØÀ¸¸þ¤±¥®¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖKOGYARU¡×¤Î½éÂåÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤ë¤ê¤å¤¢¡Ê13¡Ë¤¬¡¢ÅßµÙ¤ß¤ËÆþ¤ê¿ÍÀ¸½é¤Î¥Í¥¤¥ë¥µ¥í¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤ê¤å¤¢¡¢¾®³Ø¹»Â´¶È»þ¤Î¥ÉÇÉ¼ê¤Ê»É½«¤ÎÆþ¤Ã¤¿À©Éþ»Ñ
¡¡2025Ç¯3·î22Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿YouTube¤ÇÃæ³Ø¿Ê³Ø¤Î¤¿¤á¡¢¶âÈ±¤ò¹õ¤¯À÷¤á¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡¢¤ê¤å¤¢¡£¤½¤Î¸å¡¢¹¹¿·¤·¤¿Instagram¤Ç¤Ï¥ÉÇÉ¼ê¤Ê»É½«¤¬Æþ¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÀ©Éþ¤òÃå¤Æ¡¢¾®³Ø¹»¤ÎÂ´¶È¼°¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ãæ³Ø1Ç¯À¸¤Î¤ê¤å¤¢¤Ï¡¢2026Ç¯3·îËö¤Þ¤Ç¡ÖKOGYARU¡×¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤½¤¦¤À¡£
¤ê¤å¤¢¡¢ÅßµÙ¤ß¤Ë¿ÍÀ¸½é¥Í¥¤¥ë¥µ¥í¥ó
¡¡12·î27Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿Instagram¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÅßµÙ¤ßÆþ¤Ã¤¿¤«¤é½é¥Í¥¤¥ë¥µ¥í¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿ ¤â¤©²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¥Æ¥ó¥·¥ç¥óÇú¾å¤¬¤ê ¤ê¤å¤¢¤Î´õË¾ÄÌ¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª»Ð¤µ¤ó¡¢¤Þ¤Â¤ÇÅ·ºÍ ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥Í¥¤¥ë¥µ¥í¥ó¤Ë¶½Ê³¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö²Ä°¦¤¤¡ªÅß¤Ã¤Ý¤¤¡×¡Ö²Ä°¦²á¤®¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÅßµÙ¤ß¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤Ç¤¤ë¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë