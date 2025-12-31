¡ÚÂç¤ß¤½¤«¡Û¥ê¥Û¡¼¥à¡¢¥¶¥ï¤Ä¤¯¡¢ÂÎ°éº×¡¢Ç¯Ëº¤ì¡¢¿·¤·¤¤¥«¥®¡ÄÌ±Êü³Æ¶É¤¬ÎÏ¤ÎÆþ¤Ã¤¿ÆÃÈÖ¡Ú°ìÍ÷¡Û
¡¡º£Ç¯¤â»Ä¤¹¤È¤³¤í¡¢¤¢¤È¤ï¤º¤«¡£NHK¤Ç¤Ï¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7:20¡Á11:45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢Ì±Êü³Æ¶É¤âÎÏ¤ÎÆþ¤Ã¤¿ÆÃÈÖ¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥·¥å¡¼¥ë¤¹¤®¤ë¡Ä¥Ó¥ë¤Î´Ö¤òÈô¤Ó°Ü¤ë¾¾Ê¿·ò
¢£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
¡Ø¥Ò¥í¥ß¤ÎÂç³¢Æü¥ê¥Û¡¼¥à¡Ù¡Ê¸å6¡§00¡Á11¡§30¡Ë
¡ÚÈÖÁÈ³µÍ×¡Û
27¿Í¤Î¹ë²Ú½õ¤Ã¿Í¤ÈÂæÉ÷¤ËÉé¤±¤Ê¤¤ÁêËÐ¶µ¼¼¥ê¥Û¡¼¥à¢¦²£»³Íµ¤¬ÅÚÉ¶50¥È¥óÅÚ¸Ç¤á¢¦timelesz¤¬È¯Ë¤¥¹¥Á¥í¡¼¥ëÊÉ¤ÈÊ³Æ®¢¦¥à¥í¥Ä¥è¥·¡õº´Æ£ÆóÏ¯¤¬¾ã»Ò¥ê¥á¥¤¥¯¢¦»³ÅÄÎÃ²ð¤¬¥«¥é¥Õ¥ë¼ù»é¤ÇµðÂç¥Æ¡¼¥Ö¥ëºî¤ê¢¦¾åÇòÀÐË¨²Î¡õÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¤¬ÃÝ¤Ç¼ýÇ¼ÃªÀ©ºî¢¦¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¡õ¾®´ØÍµÂÀ¤¬ÞÕ¿È¤Î¿æ¤½Ð¤·¢¦²ÃÆ£¹À¼¡¤¬¼¿¶ôÊÉÅÉ¤ê¤ËÂç¥Ï¥Þ¤ê¢¦¾®Àô¹§ÂÀÏº¤¬¤Á¤ã¤ó¤³¾ìºî¤ê¡õÎÏ»Î»²Àï¡ªÆÃÀ½³¤Á¯¤Á¤ã¤ó¤³¢¦¥Õ¥Ã¥È¸åÆ£¤¬À¸¼Â¶·¡ª´°À®¤ªÈäÏªÌÜ¤Ê¤ë¤«
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û
¥Ò¥í¥ß¡Ú½õ¤Ã¿Í¡ÛÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡¿°¤Éð¾¾Éô²°¡¿µ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¡¿²ÃÆ£¹À¼¡¡¿¾åÇòÀÐË¨²Î¡¿¾®Àô¹§ÂÀÏº¡¿¾®´ØÍµÂÀ¡¿º´Æ£ÆóÏ¯¡¿¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¡¿timelesz¡Êº´Æ£¾¡Íø¡¢¶¶ËÜ¾À¸¡¢ÃöËó¼þÅÎ¡Ë¡¿¶Ì¥Î°æÉô²° /¿åËÎËãÈþ¡¿¥à¥í¥Ä¥è¥·¡¿¤ä¤¹»Ò¡¿»³ÅÄÎÃ²ð¡¿²£»³Íµ¡ÚÀ¸ÊüÁ÷¡Û¸åÆ£µ±´ð¡¿¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¡¿ÄÔ²¬µÁÆ²¤Û¤«
¢£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü
¡Ø¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ªÂç³¢Æü2025¡Ù¡Ê¸å5¡§00¡Á11¡§30¡Ë
¡ÚÈÖÁÈ³µÍ×¡Û
¢¦¿åÃ«Ë¤¬ºÊ¡¦°ËÆ£Íö¤È¶¦¤ËÅÐ¾ì¡ª°ËÆ£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥°¥ë¥á£³ÉÊ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡Ôµæ¶Ë¤Î¤É¤Ã¤Á¤Ê¤Î¡©Áª¼ê¸¢¡Õ¤Ç¥¶¥ï¤Ä¤¯¥È¥ê¥ª¤ÈÂÐÀï¡£¢¦Âç¥Ò¥Ã¥È¾å±ÇÃæ¤Î·à¾ìÈÇ¡Ø¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼ THE FINAL¡Ù¤«¤é¤Ï¡¢Å·³¤Í´´õÎ¨¤¤¤ë¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼·³ÃÄ¤¬¹ßÎ×¡ª¡Ö100Ëü±ß¤òÅö¤Æ¤ë¤ÊÁª¼ê¸¢¡×¤Ç¥¶¥ï¤Ä¤¯¥È¥ê¥ª¤ÈÂÐ·è¡£ ¢¦¿·¥É¥é¥Þ¡ØºÆ²ñ¡Ù¤«¤é¡¢ÃÝÆâÎÃ¿¿¤¬°æ¾å¿¿±û¡¢À¥¸Í¹¯»Ë¡¢ÅÏÊÕÂçÃÎ¤òÎ¨¤¤¤ÆÅÐ¾ì¡£¡Ö1°Ì¤òÅö¤Æ¤ë¤ÊÁª¼ê¸¢¡×¤Ç¥¶¥ï¤Ä¤¯¥È¥ê¥ª¤È·ãÆÍ¡£
¢¦1Ç¯´Ö¤«¤±¤ÆÁè¤Ã¤Æ¤¤¿¡ÈÇ¯´Ö¥¯¥¤¥º¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡É¤ÎºÇ½ª·èÀï¤È¤·¤Æ°ìÌÐ¡¢ÎÉ½ã¡¢¤Á¤µ»Ò¤¬¡Ö1²¯±ß¤òÅö¤Æ¤ë¤ÊÁª¼ê¸¢¡×¤Ç·ãÆÍ¡ª¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÎºÂ¤ÏÃ¯¤Î¼ê¤Ë¡Ä!? ¢¦¥É¥é¥Þ¡ØÂçÄÉÀ×¡Á·Ù»ëÄ£SSBC¶¯¹ÔÈÈ·¸¡Á¡Ù¤È¤ÎÁ´ÌÌ¥³¥é¥Ü¤Ç¡¢ËÜ³Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡Ø¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ªÂçÄÉÀ×¡¡¡È¹âÅè¤Á¤µ»Ò»¦¿Í»ö·ï!?¡É¡Á¥«¥é¥¹Å·¶é¤¬Éñ¤¦Ìë¤Ï¡Á¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª¹ë²Ú¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿Âç¿¹ÆîÊþ¡¢ÁêÍÕ²íµª¡¢¾¾²¼Æà½ï¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¹ë²Ú½Ð±é¼Ô¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡ª
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û
MC¡§ÀÐ¸¶ÎÉ½ã¡¡Ä¹Åè°ìÌÐ¡¡¹âÅè¤Á¤µ»Ò¡¡»Ê²ñ¿Ê¹Ô¡§¹â¶¶ÌÐÍº¡Ú¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¡Û¡ü¿åÃ«Ë¡¢°ËÆ£Íö ¡ü±©Ä»¿µ°ì¡¢¶ÌÀîÅ° ¡üÃÝÆâÎÃ¿¿¡¢°æ¾å¿¿±û¡¢À¥¸Í¹¯»Ë¡¢ÅÏÊÕÂçÃÎ ¡üÅ·³¤Í´´õ¡¢ÅÄÃæÅ¯»Ê¡¢¾®Æü¸þÊ¸À¤¡¢¤Ç¤ó¤Ç¤ó¡¢ÄÍÃÏÉð²í¡Ú¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ªÂçÄÉÀ×¥É¥é¥Þ½Ð±é¼Ô¡Û ¡üÂç¿¹ÆîÊþ¡¢ÁêÍÕ²íµª¡¢¾¾²¼Æà½ï ¡üÅÚ²°ÂÀË±¡¢»°±ºæÆÊ¿¡¢»³ºê°é»°Ïº¡üYOSHIKI¡¢DAIGO ¡Ú¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ªÂçÄÉÀ×¥É¥é¥Þ½Ð±é¼Ô£²¡Û ¡ü°ËÆ£½ß»Ë¡¢¹âÌÚÍºÌé¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¡¢ÂÎ©Íü²Ö¡¢´Ý»³Îé¡¢ÌîÂ¼¹¯ÂÀ¡¢ËÜÅÄÂçÊå¡¢Ìð¼Æ½ÓÇî¡¢¿åÅèô¥¡¢¥ï¥¿¥Ê¥Ù¥±¥¤¥¹¥±¡¢²£»³ÎÃ¡¢µÜÃÏ¿¿»Ë¡¢¸÷ÀÐ¸¦¡¢±óÆ£·û°ì¡¢º´Æ£¹À»Ô¡ü»³Â¼¹ÈÍÕ¡¢¿ÀÊÝ¸ç»Ö¡¢¾®Âô¿¿¼î¡¢Í·°æÎ¼»Ò¡¢ÍÆ¯Í³Èþ»Ò¡¢É÷´Ö½Ó²ð¡¢È¬ÌÚ°¡´õ»Ò¡¢Æ£¸¶µª¹á¡¢¹âÅçÎé»Ò¡¢¹âÅèÀ¯¿¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¡¢À¾²¬ÆÁÇÏ¡¢¸ÓÅÄµÈÉ§¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¡¢¾®ß·À¬±Ù
¢£TBS
¡ØÂç³¢Æü¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÂÎ°éº×¡Ù¡Ê¸å4¡§30¡Á11¡§45¡Ë
¡ÚÈÖÁÈ³µÍ×¡Û
¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥óMC¡ªTBSÅÁÀâ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ë²è¤¬°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÂç½¸·ë¢§¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¡×¤¬Âç³¢Æü³«ºÅ¡ªÎëÌÚÎ¼Ê¿¡¢°ËÆ£±ÑÌÀ¡¢»ÖÅÄÌ¤Íè¡¢ÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡¢µÈÅÄÍÓ¤¬¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¥¿¥Ã¥°¤Ç¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¥¢¡¼¥Á¥§¥ê¡¼¡×¤ËÄ©Àï¢§¡ÖÀÖºä£µÃúÌÜ¥ß¥Ë¥Þ¥é¥½¥ó¡×²þ¤á¥¬¥Á¥Þ¥é¥½¥ó¡ªÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å1Ëüm¶ä¥±¥¸¥§¥ë¥Á¥ã¤¬¶ÛµÞÍèÆü¡ª¶¥ÊâÆ¼¡¦¾¡ÌÚ¤â¶¥Êâ¤Ç»²Àï¡ª¾åÅÄÎµÌé¡¢ËÜÅÄË¾·ë¤¬¥Á¡¼¥à¤Ç¥ê¥ì¡¼Ä©Àï¡ª¿¹ÏÆ·ò»ù¤é´¶¼Õº×¾ïÏ¢ÁÈ¤â¡ÄÍ¥¾¡¤ÏÃ¯¡©
¢§NBA¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥ì¥¤¥«¡¼¥ºÈ¬Â¼ÎÝ¤¬¶ÛµÞ»²Àï¡ªÀ®¸ù¼Ô¥¼¥í¡Ä¿ÀÍÍ¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¤âÎÞ¤ò°û¤ó¤À¥Ð¥¹¥±´ë²è¡Ö£¹HOOPS¡×¤Ë½éÄ©Àï¡õ¥Ð¥¹¥±Îò£¸Ç¯ÎëÌÚÎ¼Ê¿¤â¢§¡ÖSASUKE¡×Âç³¢Æü¸ÂÄê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬ÇúÃÂ¡ªÂÎÁà¡¢¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤Î¸½Ìò¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬¥¬¥ÁÄ©Àï¡ª¤³¤ÎÆñ´Ø¤ò¹¶Î¬¤Ç¤¤ë¤«¡©¢§º£¾¬Ä·¤ÓÈ¢¤ÎÎò»Ë¤¬Æ°¤¯¡Ä¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×À¤³¦µÏ¿23ÃÊ¤ËÀ¸Ä©Àï¡ªÂÎÁà¶â¡¦Ã«Àî»²Àï¡ÄºÇ¶¯Ä·¤ÓÈ¢Ä¶¿Í·³ÃÄ¤¬¸Â³¦¤ËÄ©¤à
¢§ÂÎ°é²ñTV¡Ö¥´¥ë¥Õ100ÉÃ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤¬Ä¶¥Ï¡¼¥É¤Ëµ´¿Ê²½¡ªºÇ¸å¤ÎÆñ´Ø¡Ö1È¯¾¡Éé10£í¥í¥ó¥°¥Ñ¥Ã¥È¡×¤ËÁ´±Ñ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥óÍ¥¾¡¡¦»³²¼ÈþÌ´Í¤Ï´ñÀ×¤òµ¯¤³¤»¤ë¤«¡©¢§°Û¼ï³ÊÆ®µ»¤ÎÄº¾å·èÀï¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¦¥©¡¼¥ë¡×¡ªÀ¤³¦Î¦¾å¥Ï¥ó¥Þ¡¼Åê2Ï¢ÇÆ¥«¥Ä¥Ð¡¼¥°¤¬¶ÛµÞÍèÆü¡ªRIZIN¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡¢½ÅÎÌµó¤²ÆüËÜ°ì¡¢¥¢¡¼¥à¥ì¥¹¥ê¥ó¥°²¦¼Ô¡¢¥×¥í¥ì¥¹Å¾¸þ¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¡Ä³Æ³¦¤ÎÎÏ¼«Ëý¡õ½ÀÆ»¶â¡¦³ÑÅÄ¡õÀ¤Î¦±ßÈ×Åê¤²¡¦·´¤¬¥¿¥Ã¥°¤Çµæ¶Ë¤ÎÊÉ²¡¤·ÎÏÈæ¤Ù
¢§¡Öµæ¶Ë¤ÎÌµ»ÀÁÇ3Ê¬´ÖÏÓÎ©¤ÆÉú¤»¥Ð¥È¥ë¡×¤¬ºÆ¤Ó¡ªÁí¹ç³ÊÆ®²È¡¦ËÙ¸ý¶³»Ê¤¬¶ÛµÞµ¢¹ñ¡ª·ÝÇ½¿ÍµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯£ö£óÁ°²ó²¦¼Ô¥ß¥¹¥¿¡¼SASUKE»³ÅÄ¾¡¸Ê£ö£ó¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥ÈVS¸µWBO¥Ð¥ó¥À¥àµé²¦¼Ô¡¦ÉðµïÍ³¼ù¡ª¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹ÉôÌç¤â³«ºÅ¡ªÂÎÁà¡¢¶áÂå¸Þ¼ï¡¢¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¡¢¶õ¼ê¡Ä¡ÈºÇ¶¯½÷²¦¡É¤Î¾Î¹æ¤ÏÃ¯¤Î¼ê¤Ë¢§Á´°÷»²²Ã¡Ö¶Ë¸Â¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¥Ç¥¹¥Þ¥Ã¥Á¡×Æ°ÂÎ»ëÎÏNo.1¤¬·èÄê¡ª¤¢¤Ê¤¿¤ÏºÇ¶¯¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤«
¢§¿·¶¥µ»¡¦ÃË½÷º®¹çÀï¡Ö¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¡ªÉý3cm¤Î·ã¥»¥ÞÊ¿¶ÑÂæ¤ò°ìÈÖÂ®¤¯ÅÏ¤ê¤¤ë¥Ð¥é¥ó¥¹Ç½ÎÏNo.1¤ÏÃ¯¡©¸ÞÎØÂÎÁà¶â¡¢¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥óÀ¤³¦¶â¡¢¿·ÂÎÁàÀ¤³¦¶â¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡¢À¤³¦Î¦¾åÆüËÜÂåÉ½¡¢¥×¥í¥¹¥±¡¼¥¿¡¼ËÜÅÄ¿¿ô¥¡Ä³Æ³¦¤ÎÂÎ´´¼«Ëý¤¬»²Àï¡ªÇÐÍ¥¡¦°ëÂ¼Í¦ÅÍ¤¬´ñÀ×Ï¢È¯¡ª¡©¢§ÏÃÂê¤ÎÅ·ºÍÂîµå¾®³ØÀ¸¡ª¾¾Åç»ÐËå¤ÎÄ¶Àä¥¹¥Ô¥ó¥µ¡¼¥Ö¤òÂÇ¤ÁÊÖ¤»¤ë¤«¡ªÎëÌÚÎ¼Ê¿¡¦±öÌî±Íµ×¤¬¥¬¥ÁÄ©Àï¢§¾Þ¶âÁí³Û600Ëü±ß¤Ï°ìÂÎÃ¯¤Î¼ê¤Ë¡©
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û
¢§ÈÖÁÈMC ¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥óÀß³ÚÅý¡õÆüÂ¼Í¦µª ¢§½Ð±é¼Ô ÎëÌÚÎ¼Ê¿¡¢ÃæÂ¼ÎÑÌé¡¢°ËÆ£±ÑÌÀ¡¢»ÖÅÄÌ¤Íè¡¢µÈÅÄÍÓ¡¢ÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡¢°ëÂ¼Í¦ÅÍ¡¿È¬Â¼ÎÝ¡ÊNBA¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥ì¥¤¥«¡¼¥º¡Ë¡¢³ÑÅÄ²Æ¼Â¡Ê¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½ÀÆ»¶â¡Ë¡¢¥¦¥ë¥Õ ¥¢¥í¥ó¡Ê¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡Ë¡¢»³²¼ÈþÌ´Í¡ÊÁ´±Ñ½÷»Ò¥´¥ë¥ÕÍ¥¾¡¡Ë¡¢ÃæÅçÍ¤µ¤¥¸¥ç¥»¥Õ¡õ»³ËÜÍ¿¿¡ÊÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¡Ë¡¢¡¿ËÜÅÄ»°»ÐËå¡¢ÌîÏ¤²ÂÂå¡¢ÃÓÅÄÈþÍ¥¡¢¾åÅÄÎµÌé¡¢¿¹¹áÀ¡¤Û¤«ºÇ¶¯¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡õÄ¶¹ë²Ú·ÝÇ½¿ÍÁíÀª125¿Í
¢£¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ
¡ØÂè58²óÇ¯Ëº¤ì¤Ë¤Ã¤Ý¤ó¤Î²Î¡Ù¡Ê¸å4¡§00¡Á9¡§55¡Ë
¢§É¹Àî¤¤è¤·¤¬Ç¯Ëº¤ì¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÉü³è¡ª¾¾Ê¿·ò¡õ¤È¤Àë¡È¥Ó¥Ð¥µ¥ó¥Ð¡ÉºÇ¾åµé¤Ë²Ä°¦¤¤SP¥³¥é¥Ü¡ª¿åÃ«Àé½Å»Ò¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼´¶Æ°¤È¾Ð¤¤¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¡õÄ¶¹ë²Ú²Î¼ê¤¬Ì´¤Î¶¥±é¡ª
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û
»Ê²ñ¡¡ÆÁ¸÷ÏÂÉ×¡¢ÃÝ²¼·Ê»Ò¡¢Ãæ»³½¨À¬
½Ð±é¼Ô¡Ú1¡Û
ÀÄ»³¿·¡¢½©¸µ½ç»Ò¡¢ÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¡¢»ÔÀîÍ³µªÇµ¡¢°ìÇ·¿¹Âç¸Ð¡¢¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¡¢°ËÆ£ºé»Ò¡¢¥¤¥ë¥«¡¢Âç·î¤ß¤ä¤³¡¢µÖ¤ß¤É¤ê¡¢ÇðÌÚÍ³µª¡¢¼í¿Í¡¢ÀîÃæÈþ¹¬¡¢ÌÚÂ¼Å°Æó¡¢¥¯¥ß¥³¡¢ÁÒ¤¿¤±¤·¡Ê¥í¥Ð¡¼¥È¡¡½©»³Îµ¼¡¡Ë¡¢¹áÀ¾¤«¤ª¤ê¡¢¶å½ÅÍ¤»°»Ò¡¢¸àÂå²Æ»Ò¡¢¾®ÎÓ¹¬»Ò¡¢¥µ¡¼¥«¥¹¡¢ºæÀµ¾Ï¡¢ºäËÜÅßÈþ¡¢ÅçÄÅ°¡Ìð¡¢SHOW-WA¡¢½ãÎõ¡¢Àé¾»É×¡¢ÅÄÊÕÌ÷Íº¡¢Ä¶¤È¤¤á¤ÀëÅÁÉô¡¢Å·Æ¸¤è¤·¤ß¡¢Ä»±©°ìÏº¡¢ÃæÈø¥ß¥¨¡¢¤Ê¤«¤¶¤ï¤±¤ó¤¸ex.H2O¡¢Ä¹»³ÍÎ»Ò
½Ð±é¼Ô¡Ú2¡Û
¿·¾Â¸¬¼£¡¢¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡¢È«»³¤ß¤É¤ê¡¢É¹Àî¤¤è¤·¡¢Ê¡ÅÄ¤³¤¦¤Ø¤¤¡¢Æ£¤¢¤ä»Ò¡¢ºÙÀî¤¿¤«¤·¡¢ËÙÆâ¹§Íº¡¢BORO¡¢Á°ÀîÀ¶¡¢¾¾ºê¤·¤²¤ë¡¢¾¾Ê¿·ò¡¢MATSURI¡¢èß¤ß¤¤ª¡Ê¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡¡°ËÃ£¤ß¤¤ª¡Ë¡¢¸æºê¿Ê¡ÊÆ£°æÎ´¡Ë¡¢»°Âô¤¢¤±¤ß¡¢¿åÃ«Àé½Å»Ò¡ÊÍ§¶á¡Ë¡¢¿å¿¹¤«¤ª¤ê¡¢»°ÅÄÌÀ¡¢»°»³¤Ò¤í¤·¡¢¿¹¸ýÇî»Ò¡¢»³ÆâØª²ð¡¢»³ÅÄÂÀÏº¡¢»³ËÜ¥ê¥ó¥À¡¢»³ËÜ¾ùÆó¡Á¤Û¤«¡Á
¢£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
¡Ø¿·¤·¤¤¥«¥®Ç¯±Û¤·À¸ÊüÁ÷SP¡Ù¡Ê¸å7¡§00¡Á10¡§00¡Ë
¡ÚÈÖÁÈ³µÍ×¡Û
Áú¹ß¤êÌÀÀ±¡Ê¤»¤¤¤ä¡¢ÁÆÉÊ¡Ë¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡ÊÄ¹ÅÄ¾±Ê¿¡¢¾¾Èø½Ù¡Ë¡¢¥Ï¥Ê¥³¡ÊµÆÅÄÎµÂç¡¢½©»³´²µ®¡¢²¬ÉôÂç¡Ë¤¬ÅÚÍË¤ÎÌë¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëÁí¹ç¤ª¾Ð¤¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¿·¤·¤¤¥«¥®¡Ù¡£¹â¹»À¸¥À¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¤¬·ÝÇ½¿Í¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢ÆüËÜ°ì¤ÎºÂ¤ò·ü¤±¤Æ¡Ö¥À¥ó¥¹¥¹¥¥ë¡×¤È¡Ö²ñ¾ì¤ò¾Ð´é¤Ë¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤«¡×¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦¥À¥ó¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ø¥«¥®¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ù¤òÂç¤ß¤½¤«¤ÎÌë¡¢À¸ÊüÁ÷¤Ç¤ªÆÏ¤±¡ª
3²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¥«¥®¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤»¤¤¤ä¡¢¾¾Èø¡¢µÆÅÄ¡¢½©»³¡¢²¬Éô¡¢¤½¤·¤Æ½é»²Àï¤Î°æ·å¹°·Ã¡¢¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡Ê·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹¡¢°ðÅÄÈþµª¡Ë¡¢¥Û¥é¥óÀé½©¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¹â¹»À¸¤¿¤Á¤ÈÁÈ¤ß¡¢·×8¥Á¡¼¥à¤¬Ç®Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡ª3Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤Î¤»¤¤¤ä¤ÏÉÊÀî¥¨¥È¥ï¡¼¥ë½÷»Ò¹âÅù³Ø¹»¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¡¢Âè1²óÂç²ñ°ÊÍè¤Î»²Àï¤È¤Ê¤ëµÆÅÄ¤ÏÄÃÀ¾¹âÅù³Ø¹»¡Ê·§ËÜ¸©¡Ë¡¢Æ±¤¸¤¯²¬Éô¤ÏÃæµþÂç³ØÉíÂ°Ãæµþ¹âÅù³Ø¹»¡Ê°¦ÃÎ¸©¡Ë¤ÈÄ©¤à¡£
Âè1²óÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¾¾Èø¤Ï¡¢½¨ÌÀ±Ñ¸÷¹âÅù³Ø¹»¡Êºë¶Ì¸©¡Ë¤È¿·¤¿¤Ë¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢ºÆ¤Ó¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÎºÂ¤òÁÀ¤¦¡£½©»³¤Ï3Âç²ñÏ¢Â³¤Ç»°½Å¹âÅù³Ø¹»¡Ê»°½Å¸©¡Ë¤È¶¦¤ËÎ×¤à¤¬¡¢º£²ó¤¬ºÇ¸å¤ÎÄ©Àï¤È·è¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Èá´ê¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°æ·å¤ÏÅÐÈþµÖ¹âÅù³Ø¹»¡ÊÂçºåÉÜ¡Ë¡¢¹È¤·¤ç¤¦¤¬¤ÏÄëÄÍ»³³Ø±¡¹âÅù³Ø¹»¡ÊÂçºåÉÜ¡Ë¡¢¥Û¥é¥ó¤Ïºä¸Í¹âÅù³Ø¹»¡Êºë¶Ì¸©¡Ë¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤È¡¢½é¤Î¡Ø¥«¥®¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ù¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¡£
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û
Áú¹ß¤êÌÀÀ±¡Ê¤»¤¤¤ä¡¢ÁÆÉÊ¡Ë¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡ÊÄ¹ÅÄ¾±Ê¿¡¢¾¾Èø½Ù¡Ë¡¢¥Ï¥Ê¥³¡Ê½©»³´²µ®¡¢²¬ÉôÂç¡¢µÆÅÄÎµÂç¡Ë¡¢¡Ú¥«¥®¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Û ¡ã½Ð¾ì¼Ô¡ß½Ð¾ì¹»¡ä ½©»³´²µ®¡ß»°½Å¹âÅù³Ø¹»¡Ê»°½Å¸©¡Ë¡¢°æ·å¹°·Ã¡ßÅÐÈþµÖ¹âÅù³Ø¹»¡ÊÂçºåÉÜ¡Ë¡¢²¬ÉôÂç¡ßÃæµþÂç³ØÉíÂ°Ãæµþ¹âÅù³Ø¹»¡Ê°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢µÆÅÄÎµÂç¡ßÄÃÀ¾¹âÅù³Ø¹»¡Ê·§ËÜ¸©¡Ë¡¢¤»¤¤¤ä¡ßÉÊÀî¥¨¥È¥ï¡¼¥ë½÷»Ò¹âÅù³Ø¹»¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë
½Ð±é¼Ô2
¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡Ê·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹¡¢°ðÅÄÈþµª¡Ë¡ßÄëÄÍ»³³Ø±¡¹âÅù³Ø¹»¡ÊÂçºåÉÜ¡Ë¡¡ ¥Û¥é¥óÀé½©¡ßºä¸Í¹âÅù³Ø¹»¡Êºë¶Ì¸©¡Ë¡¡ ¾¾Èø½Ù¡ß½¨ÌÀ±Ñ¸÷¹âÅù³Ø¹»¡Êºë¶Ì¸©¡Ë¢¨½Ð¾ì¼Ô¡¢¸Þ½½²»½ç¡¡ ¡ã¿³ºº°÷¡ä µÜËÜÐ³Ìç¡¢akane¡¢Ãç½¡º¬ÍüÇµ¡¢Shigekix¡¢FISHBOY¡ã¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¡ä ¤¢¤Î¡¢²¬ºê¼Ó³¨¡¢ËÜÅÄÍã¡¢´Ý»³Îé
¡Ø¿·¤·¤¤¥«¥®Ç¯±Û¤·À¸ÊüÁ÷SP¡ª³Ø¹»¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡õ¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ëÂç´îÍø¤Ç¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¡Ù¡Ê¸å10¡§00¡Á¿¼0¡§45¡Ë
¡ÚÈÖÁÈ³µÍ×¡Û
Áú¹ß¤êÌÀÀ±¡Ê¤»¤¤¤ä¡¢ÁÆÉÊ¡Ë¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡ÊÄ¹ÅÄ¾±Ê¿¡¢¾¾Èø½Ù¡Ë¡¢¥Ï¥Ê¥³¡ÊµÆÅÄÎµÂç¡¢½©»³´²µ®¡¢²¬ÉôÂç¡Ë¤¬ÅÚÍË¤ÎÌë¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëÁí¹ç¤ª¾Ð¤¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¿·¤·¤¤¥«¥®¡Ù¡£¥«¥®¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬³Ø¹»Æâ¤Î»ê¤ë¤È¤³¤í¤Ë±£¤ì¤ÆÁ´¹»À¸ÅÌ¤È¤«¤¯¤ì¤ó¤ÜÂÐ·è¤ò¹Ô¤¦¡ÖÄ¶¡ªÇ¯±Û¤·³Ø¹»¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡×¤Ë¡¢¿·¡¦·î9¥É¥é¥Þ¡Ø¥ä¥ó¥É¥¯¡ª¡Ù¤Î¼ç±é¡¦¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢¶¦±é¤Î¸þ°æÍý¡¢µÜÀ¤Î°Ìï¤¬»²Àï¡ª½é»²Àï¤Î¶¶ËÜ¡¢µÜÀ¤¡¢2ÅÙÌÜ¤Î»²Àï¤È¤Ê¤ë¸þ°æ¤È¡¢¥«¥®¥Á¡¼¥à¤ÏÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¤Ë¤¢¤ëÀ±ÎÇÃæ³Ø¹»¡¦¹âÅù³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á1700¿Í¤ÈÇ¯±Û¤·¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£ÄÌ¾ï¤Ï2¥¹¥Æ¡¼¥¸³Æ10Ê¬¤Ç·×20Ê¬¤À¤¬¡¢º£²ó¤ÏÆÃÊÌ¥ë¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¡¢3¥¹¥Æ¡¼¥¸³Æ10Ê¬¤Ç·×30Ê¬±£¤ì¤ë¡£2¥¹¥Æ¡¼¥¸±£¤ìÀÚ¤é¤Ê¤¤¤È¡ÈÇ¯±Û¤·¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡É¤Ç¤¤Ê¤¤¡£²Ì¤¿¤·¤Æ²¿¿Í¤¬¡ÈÇ¯±Û¤·¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡É¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡ª¡©¤µ¤é¤Ë¡¢¡ØÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Ù¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤âÅÐ¾ì¡£¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤ËÂ÷¤µ¤ì¤ëÆÃÊÌ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤Ï¡©Â¾¤Ë¤â¡¢Ä¶¹âµé¶âÂô¥°¥ë¥á¤òÅÒ¤±¤¿¥¯¥¤¥º´ë²è¤äÂç´îÍø´ë²è¡ÖÁ´¹ñ°ìÀÆ¡ªÀ¸¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ëÂç´îÍø¡¡Âç³¢ÆüSP¡×¤â¤ªÆÏ¤±¡ª
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û
Áú¹ß¤êÌÀÀ±¡Ê¤»¤¤¤ä¡¢ÁÆÉÊ¡Ë¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡ÊÄ¹ÅÄ¾±Ê¿¡¢¾¾Èø½Ù¡Ë¡¢¥Ï¥Ê¥³¡Ê½©»³´²µ®¡¢²¬ÉôÂç¡¢µÆÅÄÎµÂç¡Ë¡ÚÄ¶¡ªÇ¯±Û¤·³Ø¹»¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡Û¡ã1·î´ü·î9¥É¥é¥Þ¡Ø¥ä¥ó¥É¥¯¡ª¡Ù¥Á¡¼¥à¡ä ¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢¸þ°æÍý¡¢µÜÀ¤Î°Ìï¡¡¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡ÊÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ë
¡Ú²èÁü¡Û¥·¥å¡¼¥ë¤¹¤®¤ë¡Ä¥Ó¥ë¤Î´Ö¤òÈô¤Ó°Ü¤ë¾¾Ê¿·ò
