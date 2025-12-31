Ãæ¹ñ¤Ç¥Ï¥¤¥¥ó¥°Ãæ¤Ë¼ºí©¡ÄËÌÄ«Á¯¤Ë¤è¤ëÙÇÃ×¤«¡ÖÏ¢¤ìÌá¤¹¤Þ¤Ç¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¡×²ÈÂ²ÁÊ¤¨¤â¿ÊÅ¸ÁË¤à¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¸½¼Â
¡Ö²È¤Ëµ¢¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡×¡£Êì¤Ë¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¿ôÆü¸å¡¢´Ú¹ñ¸ì¤ÈÃæ¹ñ¸ì¤¬´®Ç½¤Ê¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ÎÃË»ÒÂç³ØÀ¸¤Ï¡¢Ãæ¹ñÆîÉô¤Î±ÀÆî¾Ê¤Ç¹úÁ³¤È»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£
°äÂÎ¤âº¯À×¤â¤Ê¤¤¤Þ¤Þ20Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð¤Á¡¢Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¤Î¤ÏËÌÄ«Á¯¤Ë¤è¤ëÙÇÃ×¤Îµ¿¤¤¡£¼ºí©¤·¤¿ÃË»ÒÂç³ØÀ¸¤Î²ÈÂ²¤Ï¡¢¡ÖÙÇÃ×ÌäÂê¤ÏÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÌäÂê¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£
¼ºí©Ä¾Á°¤ÎÂ¼è¤ê¤ÈÉÔ¼«Á³¤ÊÅÓÀä
º£¤«¤éÌó21Ç¯Á°¤Î2004Ç¯8·î¡¢¥¢¥á¥ê¥«À¾Éô¥æ¥¿½£½Ð¿È¤ÎÂç³ØÀ¸¥Ç¡¼¥Ó¥Ã¥É¡¦¥¹¥Í¥É¥ó¤µ¤ó¡ÊÅö»þ24ºÐ¡Ë¤¬Ãæ¹ñ¡¦±ÀÆî¾Ê¤Î¸×Ä·¶®¡Ê¤³¤Á¤ç¤¦¤¤ç¤¦¡Ë¤Ç¥Ï¥¤¥¥ó¥°Ãæ¤Ë¼ºí©¤·¤¿¡£Ãæ¹ñÅö¶É¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¹ñÌ³¾Ê¤ËÂÐ¤·¡¢Àî¤ËÅ¾Íî»à¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¹ð¡£¤·¤«¤·¡¢Å¾Íî¤·¤¿¾Úµò¤ä°äÂÎ¤Ï¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
²ÈÂ²¤äºßÃæ¹ñ¤Î¥¢¥á¥ê¥«Âç»È´Û¤¬Ä´ºº¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥¹¥Í¥É¥ó¤µ¤ó¤Ï8·î11Æü¤Ë¸×Ä·¶®¤Î¶®Ã«¤òÄÌ²á¤·¡¢¥²¥¹¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ë½ÉÇñ¤·¤¿¸å¡¢14Æü¤Ë¤Ï´Ú¹ñÎÁÍýÅ¹¤Ç¿©»ö¡¢Å¹¼ç¤È´Ú¹ñ¸ì¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¿©¸å¤Ë¤Ïµ¢¹ñ¤ÎÅÓ¤Ë¤Ä¤¯¤¿¤áÌó2¥¥í·÷Æâ¤Ë¤¢¤ë¥Ð¥¹Ää¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÌÜ·â¾ðÊó¤Ï¤×¤Ã¤Ä¤ê¤ÈÅÓÀä¤¨¤¿¡£¥¹¥Í¥É¥ó¤µ¤ó¤Ï½©¤Ë¤ÏÂç³Ø±¡¤ò¼õ¸³Í½Äê¤Ç¡¢¼ºí©Ä¾Á°¤Ë¤ÏÊì¿Æ¤Ë¡Ö²È¤Ëµ¢¤ë¤Î¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤À¡×¤È¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¼ºí©Ä¾Á°¤Î¾õ¶·¤ò¼õ¤±¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é12Ç¯¸å¤Î2016Ç¯¡¢¾å²¼Î¾±¡¤ÏÁ´²ñ°ìÃ×¤Ç¡Ö¥Ç¡¼¥Ó¥Ã¥É¡¦¥¹¥Í¥É¥ó»á¤Î¼ºí©¤Ø¤Î·üÇ°É½ÌÀ¡×¤Î·èµÄ°Æ¤òºÎ·è¤·¤¿¡£¹ñÌ³¾Ê¤ª¤è¤Ó¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾ðÊóµ¡´Ø¤ËËÌÄ«Á¯¤Ë¤è¤ëÙÇÃ×¤Î²ÄÇ½À¤ò»ëÌî¤ËËÜ³ÊÅª¤ËÄ´ºº¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤¹¤ë·èµÄ¤À¡£¤·¤«¤·¡¢º£¤Ê¤ª¡¢¥¹¥Í¥É¥ó¤µ¤ó¤Î¹ÔÊý¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡¡
¡ÖÄï¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ËÌÄ«Á¯¤Ë¤¤¤ë¡×Ìµ»ö¤ò¿®¤¸¤ë·»¤Î»×¤¤
¡ÖÄï¤Ï´Ú¹ñÎÁÍýÅ¹¤Î¶á¤¯¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£ÙÇÃ×¤µ¤ì¤¿¤Ê¤ó¤ÆºÇ½é¤Ï¹Í¤¨¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Èà¤ÏËÌÄ«Á¯¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤¤¤ë¡×¤³¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¥¹¥Í¥É¥ó¤µ¤ó¤Î·»¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¤µ¤ó¡Ê58¡Ë¤À¡£
¸½ºß¥¢¥¤¥À¥Û½£ºß½»¤Î¥¸¥§¡¼¥à¥º¤µ¤ó¤Ï¡¢Äï¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿±ÀÆî¾Ê¤òË¬¤ì¡¢ÁÜº÷³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£Äï¤Î¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸½¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¶á¤¯¤Ë¤Ï·Ù»¡½ð¤ä·³»ö»ÜÀß¤¬¤¢¤ê¡¢·³Ââ¤¬¹Ô¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¸«¤¿¡£°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤À¡×¤È°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Àî¤ËÅ¾Íî»à¤·¤¿¤È¤ÎÃæ¹ñÅö¶É¤Î¸«²ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÄï¤¬Êâ¤¤¤Æ¤¤¤¿Æ»¤«¤éÀî¤Þ¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤ê±ó¤¤¡£1.6km¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Å¾Íî¤·¤¿¤È¤Ï¹Í¤¨¤Å¤é¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥¸¥§¡¼¥à¥º¤µ¤ó¤ÏËÌÄ«Á¯´ØÏ¢¤ÎÀìÌç²È¤«¤éÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖºÇ¸å¤ËÌÜ·â¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñÎÁÍýÅ¹¤ÏËÌÄ«Á¯Åö¶É¼Ô¤Î¡È¾ðÊó¼ý½¸½ê¡É¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢¡ÖÄï¤Ï´Ú¹ñÎÁÍýÅ¹¤Î¶á¤¯¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£ÙÇÃ×¤µ¤ì¤¿¤Ê¤ó¤ÆºÇ½é¤Ï¹Í¤¨¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Èà¤ÏËÌÄ«Á¯¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤¤¤ë¡×¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¡£FNN¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤ë·è¿´¤ò¤·¤¿¥¸¥§¡¼¥à¥º¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¿ÊÅ¸¤¬Á´¤¯¤Ê¤¯¡¢¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢20Ç¯°Ê¾å¤¿¤Ã¤¿º£¤âÄï¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÉ½¾ð¤òÆÞ¤é¤»¡¢¸ÀÍÕ¤ò¹Ê¤ê½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
Ã¦ËÌ¼Ôµß½Ð³èÆ°¤Ë´ØÍ¿¤È¸í²ò¤µ¤ì¤¿²ÄÇ½À
±ÀÆî¾Ê¤Ï¡¢ËÌÄ«Á¯¤«¤é¤ÎÃ¦ËÌ¼Ô¤¬¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤ä¥é¥ª¥¹¤Ê¤É¤ËË´Ì¿¤¹¤ëºÝ¤ÎÄÌ²á¥ë¡¼¥È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ËÌÄ«Á¯Åö¶É¼Ô¤¬·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤À¡£Ã¦ËÌ¼Ô¤¬Áê¼¡¤¤¤À1995Ç¯°Ê¹ß¡¢Ãæ¹ñÅö¶É¤ÏÃæ¹ñÂ¦¤ÇÊá¤é¤¨¤¿Ã¦ËÌ¼Ô¤òËÌÄ«Á¯¤Ë°ú¤ÅÏ¤·¤Æ¤¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£
¥¢¥á¥ê¥«¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï°ìÀÆ¤Ë¡¢¥¹¥Í¥É¥ó¤µ¤ó¤¬¼ºí©¤·¤¿¤Î¤ÈÆ±»þ´ü¤Ë¡¢±ÀÆî¾Ê¤Ç20Âå¤Î¥¢¥á¥ê¥«¿ÍÂç³ØÀ¸¤¬Ãæ¹ñÅö¶É¤ËÂáÊá¤µ¤ì¡¢¼áÊü¸å¡¢Ã¦ËÌ¼Ô¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿ËÌÄ«Á¯Åö¶É¤ËÊá¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎÙÇÃ×Èï³²¼Ô»Ù±çÃÄÂÎ¡Öµß¤¦²ñ¡×¤¬Æþ¼ê¤·¤¿¾ðÊó¤À¤Ã¤¿¡£Â¾¤Ë¤â´Ú¹ñ¤ÎÙÇÃ×Èï³²¼ÔÃÄÂÎ¤¬Ê¿¾í¤Î¾ðÊóÄó¶¡¼Ô¤«¤éÆþ¼ê¤·¤¿¾ðÊó¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥Í¥É¥ó¤µ¤ó¤¬ËÌÄ«Á¯¤Ç¡Ö¥æ¥ó¡¦¥Ü¥ó¥¹¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ÇÀ¸³è¤·¡¢·ëº§¤·¤Æ»Ò¶¡2¿Í¤¬¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öµß¤¦²ñ¡×¤ÎÀ¾²¬ÎÏ²ñÄ¹¤Ï¡¢¥¹¥Í¥É¥ó¤µ¤ó¤¬´Ú¹ñ¸ì¤òÏÃ¤¹¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤éÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¦¤¨¡¢Ã¦ËÌ¼Ô¤Îµß½Ð¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸í²ò¤µ¤ì¤¿²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö95Ç¯°Ê¹ß¡¢¼ç¤È¤·¤ÆÃæ¹ñ¤ÇÃ¦ËÌ¼Ô¤ò½õ¤±¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬ËÌÄ«Á¯¤ËÙÇÃ×¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¥¹¥Í¥É¥ó¤µ¤ó¤Î¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£À¾²¬²ñÄ¹¤Ï¡ÖÆ°µ¡¤Î¤Ê¤¤¼ºí©¤Î¤¦¤¨¡¢¶®Ã«¤Î´í¸±¤Ê²Õ½ê¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢°û¿©Å¹¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Þ¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÇÄê¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÙÇÃ×¤Î²ÄÇ½À¤¬¤«¤Ê¤ê¹â¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¹ñÎÏ¤ò»È¤Ã¤ÆÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ù¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡Öº£¤Ç¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡×ÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤ë¹âÎð¤ÎÊì
·»¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¤µ¤ó¤ÏÄï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢´Ú¹ñ¸ì¤âÃæ¹ñ¸ì¤âÎ®¤Á¤ç¤¦¤Ç¸ì³Ø¤ÎÃ£¿Í¤À¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö°ÛÊ¸²½¤ä¿Í¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È²û¤«¤·¤ó¤À¡£¥¹¥Í¥É¥ó¤µ¤ó¤ÎÎ¾¿Æ¤Ï¸½ºß90ºÐ¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤âÂ©»Ò¤Îµ¢¹ñ¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£Éã¿Æ¤ÏÇ§ÃÎ¾É¤ò´µ¤¤¡¢½ù¡¹¤Ëµ²±¤ò¼º¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¥¸¥§¡¼¥à¥º¤µ¤ó¤Ï¡ÖÅö»þ¡¢Êì¤ÏËèÆüµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æº£¤Ç¤âÂ©»Ò¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤È¶¯¤¯´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Ç¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈáÄË¤Ê»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖÄï¤Ï¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢ËÌÄ«Á¯¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤Ç¤â¼«Í³¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤Ã¤È²ÈÂ²¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤·¡¢²È¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÄï¤ò·è¤·¤ÆËº¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢º£¤Ç¤â°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌÄ«Á¯¤Ë²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÆ¯¤¤«¤±¡¢Èà¤òÏ¢¤ìÌá¤¹¤Þ¤Ç¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥¸¥§¡¼¥à¥º¤µ¤ó¤ÏµÄ²ñ¤¬¹ñÌ³¾Ê¤äCIA¡ÊÃæ±û¾ðÊó¶É¡Ë¤Ê¤É¤ËÙÇÃ×Èï³²¼Ô¤È¤·¤ÆÄ´ºº¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¿ÊÅ¸¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¹ñÌ³¾Ê¤ÏÃæ¹ñÅö¶É¤Î¸«²ò¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¡£µÄ²ñ¤Ç·èµÄ¤µ¤ì¤¿ÄÌ¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾ðÊóµ¡´Ø¤ä¤¢¤é¤æ¤ë¼êÃÊ¤ò»È¤Ã¤ÆÄï¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬2025Ç¯10·î¤ËÅìµþ¤ÇÙÇÃ×Èï³²¼Ô²ÈÂ²¤ÈÌÌ²ñ¤ò¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¥¸¥§¡¼¥à¥º¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤¼¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤¬ÙÇÃ×¤µ¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢²æ¡¹¤ÏÂçÅýÎÎ¤Ë²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×¤ÈÊ°¤ê¤òÏª¤ï¤Ë¤·¡¢¡ÖÙÇÃ×ÌäÂê¤ÏÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÌäÂê¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤È¤âÁÊ¤¨¤¿¡£
¸µCIAÃ´Åö¼Ô¤âÀ¯¸¢Åö¶É¼Ô¤â¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î²¼¤Ç¤Ï¿ÊÅ¸Ë¾¤á¤Ê¤¤¡×
¸µCIA¡áÊÆÃæ±û¾ðÊó¶É¤Î´Ú¹ñ»ÙÉôÄ¹¤ÇËÌÄ«Á¯¾ðÀª¤Ë¾Ü¤·¤¤¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸ºâÃÄ¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥¯¥ê¥ó¥°¥Ê¡¼¾åµé¸¦µæ°÷¤Ï¡¢¡ÖËÌÄ«Á¯¤Ç¤ÏÃ¯¤â¤¬Êý¸À¤ä¸À¸ì¤¬°Û¤Ê¤ë¿Í¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æµ¿¤¤¤ÎÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤¿¤á¡¢´Ú¹ñ¤ÎÄµÊó°÷¤Ç¤µ¤¨³èÆ°¤¬Æñ¤·¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸·½Å¤Ë´ÉÍý¤µ¤ì¤¿¼Ò²ñ¤ËÂ¿¿ô¤Î¼£°ÂÅö¶É¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¥¹¥Í¥É¥ó¤µ¤ó¤¬ÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì½ê¤ÏÃæ¹ñ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Ä´ºº¤Ë¤ÏÃæ¹ñÅö¶É¤Î¶¨ÎÏ¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¥¯¥ê¥ó¥°¥Ê¡¼»á¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÃæ¹ñ¤È¤ÎËÇ°×¤Ë¶¯¤¤°ÕÍß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤¬ËÇ°×¶¨ÄêÄù·ë¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤ë¤È¸«¤Ê¤»¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¤Ë°µÎÏ¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ë¾Ã¶ËÅª¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÂè°ì¼¡À¯¸¢¤ÎÇ¤´üÃæ¡¢3ÅÙ¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤ÈÄ¾ÀÜ²ñÃÌ¤·¤¿¤¬¡¢ÙÇÃ×ÌäÂê¤â³ËÌäÂê¤â²¿¤é¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¸å¤Î¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢¤Ï¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ë¸·¤·¤¤»ÑÀª¤ò´Ó¤¡¢´°Á´¤ÊÈó³Ë²½¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¬¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ï¸ò¾Ä¤Ë±þ¤¸¤º¡¢ÊÆÄ«´Ø·¸¤ÏÄäÂÚ¤·¤¿¡£Æó´üÌÜ¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï2025Ç¯10·î¤Ë´Ú¹ñ¤òË¬Ìä¤·¤¿ºÝ¤Ë¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤È¤ÎºÆ²ñ¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¤¬¡¢¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥¯¥ê¥ó¥°¥Ê¡¼»á¤Ï¡ÖËÌÄ«Á¯¤Ïº£¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢ÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¤È¤ÎÂÐÏÃ¤Ë´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡×¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¥í¥·¥¢¤«¤éÇüÂç¤ÊÍø±×¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢Ãæ¹ñ¤È¤ÎËÇ°×¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¥µ¥¤¥Ð¡¼ÈÈºá¡¢ÆÃ¤Ë°Å¹æÄÌ²ß¤ÇÆÀ¤Æ¤¤¤ëÍø±×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ñºÝÀ©ºÛ¤Î±Æ¶Á¤ò´ËÏÂ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òµó¤²¤ë¡£¡Ö¤³¤Î¾õ¶·¤¬Â³¤¯¸Â¤ê¡¢ÆüÊÆ¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÌÄ«Á¯¤È¤Î¸ò¾Ä¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤ÈÈá´ÑÅª¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¸¥¢³°¸ò¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢Åö¶É¼Ô¤ÏFNN¤Î¼èºà¤ËÆ¿Ì¾¤ò¾ò·ï¤Ç¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£¡Ö¥¹¥Í¥É¥ó¤µ¤ó¤¬ÙÇÃ×¤µ¤ì¤¿²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡×¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢ËÌÄ«Á¯¤ÎÈó³Ë²½¤Ë¤â¡¢ÙÇÃ×¤Ê¤É¤Î¿Í¸¢ÌäÂê¤âÀµÄ¾´Ø¿´¤¬Ìµ¤¤¡£¤·¤«¤â¡¢º£¤ÎËÌÄ«Á¯¤Ë¤ÏÂÐÃÌ¤Î°Õ»×¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¿ÊÅ¸¤ÏË¾¤á¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¤³¤Á¤é¤âÈá´ÑÅª¤Ê¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
ËÌÄ«Á¯¤Ë¤è¤ëÙÇÃ×¤¬ÆüÊÆ¶¦ÄÌ¤Î²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï²Ð¤ò¸«¤ë¤è¤ê¤âÌÀ¤é¤«¤À¡£¥¢¥á¥ê¥«¿ÍÙÇÃ×Èï³²¼Ô¤Îµ¢¤ê¤òÂÔ¤Ä²ÈÂ²¤â¹âÎð²½¤·¡¢ÆüÊÆ¤ËÎ¾À¯ÉÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤ÎÌäÂê¤Ï¤â¤Ï¤ä°ì¹ï¤ÎÍ±Í½¤â¤Ê¤¤¡£
¡Ö8¤Ä¤ÎÀïÁè¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿¡×¤ÈÉ¸ÜÖ¤·¡¢¡Ö¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È²²ÌÌ¤â¤Ê¤¯¹ë¸ì¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬²¿¤é¤«¤Î¥ì¥¬¥·¡¼¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¿Í¸¢ÌäÂê¤òºÇÍ¥Àè¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÙÇÃ×ÌäÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤ÆÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤»ÑÀª¤ÇËÌÄ«Á¯¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤¿¤¤¡£
¡ÊFNN¥ï¥·¥ó¥È¥ó»Ù¶É¡¡ÎÓ±ÑÈþ¡Ë