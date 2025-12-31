Åà¤Ã¤¿ÃÓ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¸¤¢ª¡ØÅ¾¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡Ù¤È»×¤¤¤¤ä¡ÄÁÛÄê³°¤À¤Ã¤¿¡Ø¤Þ¤µ¤«¤Î¸÷·Ê¡Ù¤¬27ËüÉ½¼¨¡Ö¼ÆÎ®¤Î¥¹¥±ー¥È¤«¤Ê¡©¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦£÷¡×¤ÈÇú¾Ð
´¨¤µ¤ÇÅà¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÃÓ¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¼Æ¸¤¤µ¤ó¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤â½é¤á¤Æ¸«¤¿»þ¤ÏÁÛÄê³°¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Þ¤µ¤«¤Î¹ÔÆ°¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îä¤¿¤¯¤Ê¤¤¡©³ê¤Ã¤ÆÅ¾¤ó¤À¡©°ì½Ö¡¢¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¤ªÃãÌÜ¤Ê¸÷·Ê¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç27Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤ÆÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢1.5Ëü·ï¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡§Åà¤Ã¤¿ÃÓ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¸¤¢ª¡ØÅ¾¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡Ù¤È»×¤¤¤¤ä¡ÄÁÛÄê³°¤À¤Ã¤¿¡Ø¤Þ¤µ¤«¤Î¸÷·Ê¡Ù¡Û
Åà¤Ã¤¿ÃÓ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¼Æ¸¤¢ª¼¡¤Î½Ö´Ö¡Ä
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ø@nanya_1101¡Ù¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼Æ¸¤¡Ö¥³¥Æ¥Ä¡×¤¯¤ó¤Î¤ª»Ñ¡£
¤³¤ÎÆü¤â´¨¤µ¤ËÉé¤±¤º¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë¤ª»¶Êâ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥³¥Æ¥Ä¤¯¤ó¡£¤È¤¢¤ë¾ì½ê¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢ÌÂ¤ï¤º¤ËÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÛÄê³°¤À¤Ã¤¿¤Þ¤µ¤«¤Î¹ÔÆ°¤ËÇú¾Ð
¤½¤Î¾ì½ê¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤ª¿å¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¾®¤µ¤ÊÃÓ¡¢¾®Àî¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¡£µ¤²¹¤ÎÄã²¼¤Ë¤è¤ê¡¢¿å¤Ï´°Á´¤ËÅà¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£
Åà¤Ã¤¿¿å¤Î¾å¤Ë¾è¤ê¡¢ÆÍÁ³ÉÔ»×µÄ¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¥³¥Æ¥Ä¤¯¤ó¡£°ì¸«¤¹¤ë¤È¡¢³ê¤Ã¤ÆÅ¾¤ó¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤Î¡Ä¼Â¤Ï¡¢¤´ËÜ¸¤¤Î°Õ»×¤Ë¤è¤ê¡Ø¥´¥í¥¹¥ê¡Ù¤ËÎå¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÌÏÍÍ¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸å¤íÂ¤¬¥Ôー¥ó¤È¿¤Ó¤¿¤ê¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤ÈÂ¤ò³ê¤é¤»¤¿¤ê¡Ä¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¤½¤ÎÆ°¤¤Ï¡¢ËË¤ò´Ë¤Þ¤»¤º¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤Û¤É¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤óÛ©¤¯¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤¬Åà¤ëµ¨Àá¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÉ¬¤º¥´¥í¥¹¥ê¤ËÎå¤à¤È¤¤¤¦¥³¥Æ¥Ä¤¯¤ó¡£°Õ³°¤Ë¤âÊâ¤¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢ËþÂ¤¹¤ë¤È¥µ¥é¥Ã¤ÈÌá¤Ã¤ÆÍè¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
µ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤Ë¥´¥í¥¹¥ê¤ËÎå¤à¥³¥Æ¥Ä¤¯¤ó¤Î¤ª»Ñ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÎä¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡©¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¼Æ¸¤³¦¤Î¥¹¥±ー¥È¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤«¤Ê£÷¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦～¡×¡Ö³ê¤Ã¤ÆÅ¾¤ó¤À¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¥´¥í¥´¥í¤·¤Æ¤ë¤Î¤Í¡×¡Öµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¡ª¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ÄÀ°î¤ì¤ëÃË¤Î»Ò¤ÎÆü¾ï¤¬Âç¿Íµ¤
¥³¥Æ¥Ä¤¯¤ó¤Ï¡¢¥³¥ß¥«¥ë¤Ç¤ªÃãÌÜ¤Ê»ÅÁð¤¬¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤ÊÃË¤Î»Ò¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤Ë¤ª½Ð¤«¤±¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤ª»¶ÊâÀè¤Ç¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡£¤È¤Ã¤Æ¤â²º¤ä¤«¤ÇÁÇÅ¨¤ÊÆü¾ï¤ò²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ËÅ®°¦¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¥Þ¥¤¥Úー¥¹¤Ë¹¬¤»¤ËÊë¤é¤¹¥³¥Æ¥Ä¤¯¤ó¤Î¤ª»Ñ¤Ï¡¢¼Æ¸¤¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÌþ¤ä¤·¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö@nanya_1101¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§ayano
ÊÔ½¸¡§¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£