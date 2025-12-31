¡Ö¤¹¤­¾Æ¤­¤Î¥Ï¡¼¥É¥ëÄ¶²¼¤¬¤Ã¤¿¡ª¡×¥³¥¦¥±¥ó¥Æ¥Ä¤µ¤ó¤ÎÌîºÚ¤¿¤Ã¤×¤ê¤¹¤­¾Æ¤­ºÆ¸½¥ì¥·¥Ô

´¨¤µ¤¬¿¼¤Þ¤ëµ¨Àá¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢´Å¿É¤¤¹á¤ê¤ÎÎ©¤Á¤Î¤Ü¤ë¤¹¤­¾Æ¤­¤¬Îø¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Ê¤Î¤¬¡¢¥³¥¦¥±¥ó¥Æ¥Ä¤µ¤ó¤Î¿Íµ¤¥ì¥·¥Ô¡ÖÌîºÚ¤¿¤Ã¤×¤ê¤¹¤­¾Æ¤­¡×¤Ç¤¹¡£¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ò¤È¤Ä¤Ç¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¡¢¤ªÌîºÚ¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢ÆÚ¾®´Ö¤òµí¾®´ÖÆù¤ËÃÖ¤­´¹¤¨¤Æºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª

ÌîºÚ¤¿¤Ã¤×¤ê¤¹¤­¾Æ¤­¤òºî¤ë¤Î¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö

Ìó20Ê¬

ÌîºÚ¤¿¤Ã¤×¤ê¤¹¤­¾Æ¤­¤Î¥«¥í¥ê¡¼

Ìó558kcal¡¿1¿ÍÊ¬

¥³¥¦¥±¥ó¥Æ¥Ä¤µ¤ó¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤¹¤­¾Æ¤­¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª¼ê·Ú

¤¹¤­¾Æ¤­¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦¤È¡¢ºàÎÁÈñ¤â¤«¤«¤ë¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿©ºà¤òÇã¤¤¤½¤í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£

¥³¥¦¥±¥ó¥Æ¥Ä¤µ¤ó¤Î¥ì¥·¥Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¤ªÌîºÚ¤ò3¼ïÎà¤Ë¹Ê¤Ã¤Æºî¤ê¡¢Æé¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤è¤ê´ÊÃ±¤Ë¤¹¤­¾Æ¤­¤òºî¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£

¥¿¥ì¤ò¤ªÆù¤Î²¼Ì£¤È»Å¾å¤²¤Î2ÃÊ³¬¤Ç²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

º£²ó¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ì¥·¥Ô¤ÎÆÚÆù¤«¤éµí¾®´Ö¤ËÊÑ¤¨¤Æºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£

µí¾®´ÖÆù¤ÈÌîºÚ¤Ï¤µ¤Ã¤È²Ð¤¬ÄÌ¤ë¤¿¤á¡¢Ä´Íý»þ´Ö¤âÃ»¤¤¤Î¤¬´ò¤·¤¤¤È¤³¤í¡£µíÆù¤Î¥³¥¯¤¬ÌîºÚ¤Ë¤·¤ß¹þ¤ß¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇË°¤­¤º¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÍ¥¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¤è¡£

ÌîºÚ¤¿¤Ã¤×¤ê¤¹¤­¾Æ¤­¤ÎºàÎÁ¡Ê£²¿ÍÊ¬¡Ë

µí¾®´ÖÆù¡¡250g
¤·¤á¤¸¡¡1¡¿2¥Ñ¥Ã¥¯
ÇòºÚ¡¡3Ëç
½ÕµÆ¡¡2¡Á3³ô
²¹ÀôÍñ¡¡¤ª¹¥¤ß¤Ç

¢¡¾ßÌý¡¡Âç¤µ¤¸3
¢¡¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡Ê¥Á¥å¡¼¥Ö¡Ë1cm
¢¡º½Åü¡¢¤´¤ÞÌý¡¢Çò¤¤¤ê¤´¤Þ¡¡³ÆÂç¤µ¤¸1
¢¡¼ò¡¡Âç¤µ¤¸3
¢¡¤ß¤ê¤ó¡¡Âç¤µ¤¸1

ÌîºÚ¤¿¤Ã¤×¤ê¤¹¤­¾Æ¤­¤Îºî¤êÊý

­¡¡¡¢¡¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢È¾ÎÌ¤òµí¾®´ÖÆù¤ËÙæ¤ß¤³¤à¡£

­¢¡¡ÇòºÚ¤È½ÕµÆ¤Ï¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤­¤µ¤Ë¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¡£¤·¤á¤¸¤ÏÀÐ¤Å¤­¤ò¼è¤Ã¤Æ¾®Ë¼¤ËÊ¬¤±¤ë¡£

­£¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ëµí¾®´ÖÆù¤òÆþ¤ì¤ÆßÖ¤á¡¢Æù¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é½ÕµÆ°Ê³°¤ÎÌîºÚ¤È¢¡¤Î»Ä¤êÈ¾ÎÌ¤ò²Ã¤¨¤µ¤é¤ËßÖ¤á¤ë¡£

­¤¡¡³¸¤ò¤·¤Æ¡¢Ãæ¼å²Ð¤Ç3Ê¬²Ð¤òÄÌ¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë½ÕµÆ¤ò²Ã¤¨¤¶¤Ã¤ÈßÖ¤á¹ç¤ï¤»¤ë¡£¤ª¹¥¤ß¤Ç²¹ÀôÍñ¤ò¤Î¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡£

²¹ÀôÍñ¤Ï¥ì¥ó¥¸¤Ç¤Ç¤­¤ë¡ª¤È¤í¡Á¤êÍí¤á¤Æ¡É»êÊ¡¤Î°ì¸ý¡É¤Ë♡

¤¹¤­¾Æ¤­¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤¤¤¨¤ÐÍñ¡ª

º£²ó¤Ï¡¢À¸Íñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²¹ÀôÍñ¤òÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç¼ê·Ú¤Ëºî¤ëÊýË¡¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

¤¹¤­¾Æ¤­¤Ë¤Î¤»¤ë¤È¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¤¬Áý¤·¤Æ°ìµ¤¤Ë¤´¤Á¤½¤¦´¶¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¤è¡£

²¹ÀôÍñ¤ÎºàÎÁ¡Ê1¸Ä¡Ë

Íñ¡ÊM¥µ¥¤¥º¡Ë¡¡1¸Ä
¿å¡¡Å¬ÎÌ

²¹ÀôÍñ¤Îºî¤êÊý

­¡¡¡¿¼¤á¤ÎÂÑÇ®»®¤ËÍñ¤ò³ä¤êÆþ¤ì¡¢¾å¤«¤éÈï¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¿å¤ò¤½¤½¤°¡£²«¿È¤ÎÃæ±û¤ËÃÝ¶ú¤ò»É¤··ê¤ò1¤«½ê³«¤±¤ë¡£

­¢¡¡¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤º¤Ë¥ì¥ó¥¸600W¤ÇÌó60ÉÃ²ÃÇ®¤¹¤ë¡£¼è¤ê½Ð¤·¤Æ²ÃÇ®¤¬Â­¤ê¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¤µ¤é¤Ë10ÉÃ¤º¤Ä²ÃÇ®¤¹¤ë¡£

­£¡¡¹¥¤ß¤Î¸Ç¤µ¤Ë²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤é¡¢Âç¤­¤á¤Î¥¹¥×¡¼¥ó¤Ç²¹ÀôÍñ¤ò·Ú¤¯²¡¤µ¤¨¤Ê¤¬¤é¿åµ¤¤òÀÚ¤ë¡£

ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿¾¯»þ´Ö¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤ÏÃ»¤á¤Ë²ÃÇ®¤¹¤ë¤Î¤¬¥³¥Ä¤Ç¤¹¡£

½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿²¹ÀôÍñ¤ò¤¹¤­¾Æ¤­¤Ë¤Î¤»¤ì¤Ð¡¢´Å¿É¤¤Ì£¤¬ÏÂ¤é¤¤¤Ç¡¢¤è¤ê±ü¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤è¡ª

º£²ó¤Ï¡¢¥³¥¦¥±¥ó¥Æ¥Ä¤µ¤ó¤Î¡ØÌîºÚ¤¿¤Ã¤×¤êÆÚ¤¹¤­¾Æ¤­¡Ù¤òµí¾®´ÖÆù¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Çºî¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤¹¤­¾Æ¤­¤ò¤â¤Ã¤È¼ê·Ú¤Ë¡¢¤â¤Ã¤ÈÆü¾ï¤Ë¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¤«¤Ê¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë°ì»®¤Ç¤·¤¿¡ª

µíÆù¤ËÊÑ¤¨¤¿¤é¥³¥¯¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ë¡¢½Å¤¿¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤º¡¢ÌîºÚ¤ò°ì½ï¤Ë¼Ñ¤³¤à¤³¤È¤Ç»þÃ»¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

´Å¤¤³ä¤ê²¼¤ËµíÆù¤Î»ÝÌ£¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¤½¤³¤ËÌîºÚ¤Î´Å¤ß¤¬¤¸¤ó¤ï¤ê¹­¤¬¤ë½Ö´Ö¤Ï¤ª¤¦¤Á¤¹¤­¾Æ¤­¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¡ª

¥ì¥ó¥¸¤Çºî¤ë²¹ÀôÍñ¤òÅº¤¨¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¤´ÈÓ¤Î¤ª¤«¤º¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£

ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ë¤â¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¤Ë¤â´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢µ¤Éé¤ï¤Ê¤¤¤¹¤­¾Æ¤­¡£

¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥³¥¦¥±¥ó¥Æ¥Ä¤µ¤ó¤Î¡Ø¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤¹¤­¾Æ¤­¡Ù¤ò¡¢¤¼¤Òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£

¢¨µ­»öÆâ¤Î¥«¥í¥ê¡¼É½¼¨¤ÏÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÆüËÜ¿©ÉÊÉ¸½àÀ®Ê¬É½¡ÊÈ¬Äû¡ËÁýÊä2023Ç¯¡×¤ò¤â¤È¤ËAI¤Ë¤è¤ê»»½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹