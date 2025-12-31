¡Ö¤¹¤¾Æ¤¤Î¥Ï¡¼¥É¥ëÄ¶²¼¤¬¤Ã¤¿¡ª¡×¥³¥¦¥±¥ó¥Æ¥Ä¤µ¤ó¤ÎÌîºÚ¤¿¤Ã¤×¤ê¤¹¤¾Æ¤ºÆ¸½¥ì¥·¥Ô
ÌîºÚ¤¿¤Ã¤×¤ê¤¹¤¾Æ¤¤òºî¤ë¤Î¤Ë¤«¤«¤ë»þ´ÖÌó20Ê¬
ÌîºÚ¤¿¤Ã¤×¤ê¤¹¤¾Æ¤¤Î¥«¥í¥ê¡¼Ìó558kcal¡¿1¿ÍÊ¬
¥³¥¦¥±¥ó¥Æ¥Ä¤µ¤ó¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤¹¤¾Æ¤¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª¼ê·Ú
¤¹¤¾Æ¤¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦¤È¡¢ºàÎÁÈñ¤â¤«¤«¤ë¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿©ºà¤òÇã¤¤¤½¤í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥³¥¦¥±¥ó¥Æ¥Ä¤µ¤ó¤Î¥ì¥·¥Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¤ªÌîºÚ¤ò3¼ïÎà¤Ë¹Ê¤Ã¤Æºî¤ê¡¢Æé¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤è¤ê´ÊÃ±¤Ë¤¹¤¾Æ¤¤òºî¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¥¿¥ì¤ò¤ªÆù¤Î²¼Ì£¤È»Å¾å¤²¤Î2ÃÊ³¬¤Ç²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ì¥·¥Ô¤ÎÆÚÆù¤«¤éµí¾®´Ö¤ËÊÑ¤¨¤Æºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
µí¾®´ÖÆù¤ÈÌîºÚ¤Ï¤µ¤Ã¤È²Ð¤¬ÄÌ¤ë¤¿¤á¡¢Ä´Íý»þ´Ö¤âÃ»¤¤¤Î¤¬´ò¤·¤¤¤È¤³¤í¡£µíÆù¤Î¥³¥¯¤¬ÌîºÚ¤Ë¤·¤ß¹þ¤ß¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇË°¤¤º¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÍ¥¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¤è¡£
ÌîºÚ¤¿¤Ã¤×¤ê¤¹¤¾Æ¤¤ÎºàÎÁ¡Ê£²¿ÍÊ¬¡Ë
µí¾®´ÖÆù¡¡250g
¤·¤á¤¸¡¡1¡¿2¥Ñ¥Ã¥¯
ÇòºÚ¡¡3Ëç
½ÕµÆ¡¡2¡Á3³ô
²¹ÀôÍñ¡¡¤ª¹¥¤ß¤Ç
¢¡¾ßÌý¡¡Âç¤µ¤¸3
¢¡¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡Ê¥Á¥å¡¼¥Ö¡Ë1cm
¢¡º½Åü¡¢¤´¤ÞÌý¡¢Çò¤¤¤ê¤´¤Þ¡¡³ÆÂç¤µ¤¸1
¢¡¼ò¡¡Âç¤µ¤¸3
¢¡¤ß¤ê¤ó¡¡Âç¤µ¤¸1
ÌîºÚ¤¿¤Ã¤×¤ê¤¹¤¾Æ¤¤Îºî¤êÊý
¡¡¡¢¡¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢È¾ÎÌ¤òµí¾®´ÖÆù¤ËÙæ¤ß¤³¤à¡£
¢¡¡ÇòºÚ¤È½ÕµÆ¤Ï¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤¤µ¤Ë¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¡£¤·¤á¤¸¤ÏÀÐ¤Å¤¤ò¼è¤Ã¤Æ¾®Ë¼¤ËÊ¬¤±¤ë¡£
£¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ëµí¾®´ÖÆù¤òÆþ¤ì¤ÆßÖ¤á¡¢Æù¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é½ÕµÆ°Ê³°¤ÎÌîºÚ¤È¢¡¤Î»Ä¤êÈ¾ÎÌ¤ò²Ã¤¨¤µ¤é¤ËßÖ¤á¤ë¡£
¤¡¡³¸¤ò¤·¤Æ¡¢Ãæ¼å²Ð¤Ç3Ê¬²Ð¤òÄÌ¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë½ÕµÆ¤ò²Ã¤¨¤¶¤Ã¤ÈßÖ¤á¹ç¤ï¤»¤ë¡£¤ª¹¥¤ß¤Ç²¹ÀôÍñ¤ò¤Î¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡£
²¹ÀôÍñ¤Ï¥ì¥ó¥¸¤Ç¤Ç¤¤ë¡ª¤È¤í¡Á¤êÍí¤á¤Æ¡É»êÊ¡¤Î°ì¸ý¡É¤Ë♡
¤¹¤¾Æ¤¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤¤¤¨¤ÐÍñ¡ª
º£²ó¤Ï¡¢À¸Íñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²¹ÀôÍñ¤òÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç¼ê·Ú¤Ëºî¤ëÊýË¡¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤¹¤¾Æ¤¤Ë¤Î¤»¤ë¤È¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¤¬Áý¤·¤Æ°ìµ¤¤Ë¤´¤Á¤½¤¦´¶¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¤è¡£
²¹ÀôÍñ¤ÎºàÎÁ¡Ê1¸Ä¡Ë
Íñ¡ÊM¥µ¥¤¥º¡Ë¡¡1¸Ä
¿å¡¡Å¬ÎÌ
²¹ÀôÍñ¤Îºî¤êÊý
¡¡¡¿¼¤á¤ÎÂÑÇ®»®¤ËÍñ¤ò³ä¤êÆþ¤ì¡¢¾å¤«¤éÈï¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¿å¤ò¤½¤½¤°¡£²«¿È¤ÎÃæ±û¤ËÃÝ¶ú¤ò»É¤··ê¤ò1¤«½ê³«¤±¤ë¡£
¢¡¡¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤º¤Ë¥ì¥ó¥¸600W¤ÇÌó60ÉÃ²ÃÇ®¤¹¤ë¡£¼è¤ê½Ð¤·¤Æ²ÃÇ®¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¤µ¤é¤Ë10ÉÃ¤º¤Ä²ÃÇ®¤¹¤ë¡£
£¡¡¹¥¤ß¤Î¸Ç¤µ¤Ë²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤é¡¢Âç¤¤á¤Î¥¹¥×¡¼¥ó¤Ç²¹ÀôÍñ¤ò·Ú¤¯²¡¤µ¤¨¤Ê¤¬¤é¿åµ¤¤òÀÚ¤ë¡£
ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿¾¯»þ´Ö¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤ÏÃ»¤á¤Ë²ÃÇ®¤¹¤ë¤Î¤¬¥³¥Ä¤Ç¤¹¡£
½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿²¹ÀôÍñ¤ò¤¹¤¾Æ¤¤Ë¤Î¤»¤ì¤Ð¡¢´Å¿É¤¤Ì£¤¬ÏÂ¤é¤¤¤Ç¡¢¤è¤ê±ü¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤è¡ª
º£²ó¤Ï¡¢¥³¥¦¥±¥ó¥Æ¥Ä¤µ¤ó¤Î¡ØÌîºÚ¤¿¤Ã¤×¤êÆÚ¤¹¤¾Æ¤¡Ù¤òµí¾®´ÖÆù¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Çºî¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤¹¤¾Æ¤¤ò¤â¤Ã¤È¼ê·Ú¤Ë¡¢¤â¤Ã¤ÈÆü¾ï¤Ë¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¤«¤Ê¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë°ì»®¤Ç¤·¤¿¡ª
µíÆù¤ËÊÑ¤¨¤¿¤é¥³¥¯¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ë¡¢½Å¤¿¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤º¡¢ÌîºÚ¤ò°ì½ï¤Ë¼Ñ¤³¤à¤³¤È¤Ç»þÃ»¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´Å¤¤³ä¤ê²¼¤ËµíÆù¤Î»ÝÌ£¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¤½¤³¤ËÌîºÚ¤Î´Å¤ß¤¬¤¸¤ó¤ï¤ê¹¤¬¤ë½Ö´Ö¤Ï¤ª¤¦¤Á¤¹¤¾Æ¤¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¡ª
¥ì¥ó¥¸¤Çºî¤ë²¹ÀôÍñ¤òÅº¤¨¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¤´ÈÓ¤Î¤ª¤«¤º¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ë¤â¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¤Ë¤â´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢µ¤Éé¤ï¤Ê¤¤¤¹¤¾Æ¤¡£
¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥³¥¦¥±¥ó¥Æ¥Ä¤µ¤ó¤Î¡Ø¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤¹¤¾Æ¤¡Ù¤ò¡¢¤¼¤Òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¥«¥í¥ê¡¼É½¼¨¤ÏÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÆüËÜ¿©ÉÊÉ¸½àÀ®Ê¬É½¡ÊÈ¬Äû¡ËÁýÊä2023Ç¯¡×¤ò¤â¤È¤ËAI¤Ë¤è¤ê»»½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹