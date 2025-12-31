¥É¥¤¥Ä¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤è¤ê¤â¥â¥í¥Ã¥³¤¬¾å¡©¡¡¥È¥Ë¡¦¥¯¥í¡¼¥¹¤¬WÇÕ¥µ¥×¥é¥¤¥ºÍ¥¾¡Í½ÁÛ¡Öµ»½ÑÅª¤ËÂç¤¤¯¿ÊÊâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¤¤¤è¤¤¤èWÇÕ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë2026Ç¯¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤É¤Î¹ñ¤¬Í¥¾¡¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼³¦ºÇÂç¤Î´Ø¿´»ö¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ä¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Ç³èÌö¤·¤¿¸µ¥É¥¤¥ÄÂåÉ½MF¥È¥Ë¡¦¥¯¥í¡¼¥¹»á¤Ï¡¢¸µ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½FW¥í¥Þ¡¼¥ê¥ª»á¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØRomario TV¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢Í¥¾¡Í½ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥É¥¤¥Ä¤È¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï¥È¥Ã¥×5¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¥¯¥í¡¼¥¹»á¤Ï¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ê¥í¥Þ¡¼¥ê¥ª¤Ë¤Ï¡Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤¬¡¢¤â¤·Èà¤é¤¬¾¡¤Æ¤Ð¤½¤ì¤À¤±¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Í¥¾¡¸õÊä¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÏÃ¯¤ÎÌÜ¤«¤é¸«¤Æ¤âÍ¥¾¡¸õÊä¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥â¥í¥Ã¥³¤Ë¤â¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤È¥¯¥í¡¼¥¹»á¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¶áÇ¯¤ÎÌö¿Ê¤ÏÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¡¢Á°²ó¤Î¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤Ç¤â4¶¯Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
±Ñ¡ØTHE Sun¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤òÌµ»ë¡×¤È¥¯¥í¡¼¥¹»á¤ÎÈ¯¸À¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤òÂ·¤¨¤ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤â¤â¤Á¤í¤óÍ¥¾¡¸õÊä¤Ç¤Ï¤¢¤í¤¦¤¬¡¢ÉÔµ¤Ì£¤Ê¥À¡¼¥¯¥Û¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤Î¥â¥í¥Ã¥³¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï¥¯¥í¡¼¥¹»á¤ÎÌÜ¤«¤é¸«¤Æ¤âÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£