¡Ö2025Ç¯ ¾ðÊó¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーËÜBEST3¡×Â®¿å·òÏ¯ ÊÔ¡¡AI»þÂå¤ËÌä¤¤Ä¾¤¹¡Ò´ÉÍý¡Ó¤È¡Ò¼«Í³¡Ó¤Î¹ÔÊý
Âè1°Ì¡¡¡Ø½¤Íý¤¹¤ë¸¢Íø¡¡»È¤¤¤Ä¤Å¤±¤ë¼«Í³¤Ø¡Ù¥¢ー¥í¥ó¡¦¥Ñー¥¶¥Ê¥¦¥¹¥ー¡¦Ãø¡¢À¾Â¼¿ÂÙ¡¦Ìõ¡ÊÀÄÅÚ¼Ò¡ËÂè2°Ì¡¡¡ØÈôµÓ¤Ï²¿¤ò±¿¤ó¤À¤Î¤«¡¡¹¾¸Í³¹Æ»Í¢Á÷ÌÖ¡Ù´¬ÅçÎ´¡Ê¤Á¤¯¤Þ¿·½ñ¡ËÂè3°Ì¡¡¡Ø¥µ¥È¥·¡¦¥Ê¥«¥â¥È¤Ï¤À¤ì¤À?¡¡À¤³¦¤òÊÑ¤¨¤¿¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥óÈ¯ÌÀ¼Ô¤ÎÀµÂÎ¤ËÇ÷¤ë¡Ù¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¡¦¥¦¥©¥ì¥¹¡¦Ãø¡¢¾®ÎÓ·¼ÎÑ¡¦Ìõ¡Ê²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¡Ë
¡¡ÊÆTIME»ï¤Ï2025Ç¯¤Î¡Ö¥Ñー¥½¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー¡×¤Ë¡Ö¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤ÎÀß·×¼Ô¤¿¤Á¡×¤òÁª½Ð¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÆ±»ï¤Ï1982Ç¯¤Ë¡ÖThe Computer¡Ê¥Ñ¥½¥³¥ó¡Ë¡×¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£Åö»þ¤Ï¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¤¬ÉáµÚ¤·»Ï¤á¤¿½é´ü¤Ç¡¢¤³¤Î¥Á¥ç¥¤¥¹¤ÏÞ¯Íî¤Î¸ú¤¤¤¿¤â¤Î¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£Åö»þ¤Ï¡Ö5¡¢6Ç¯°ÊÆâ¤ËÏ«Æ¯¿Í¸ý¤Î60¥Ñー¥»¥ó¥È¤¬¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¤ÎÁ°¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£43Ç¯¤ò·Ð¤¿¸½ºß¡¢AI¤Ë¤è¤ë¼º¶È¤ò·üÇ°¤¹¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤¬71%¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÊÊÆ¥í¥¤¥¿ー¡¿¥¤¥×¥½¥¹¡¢2025Ç¯8·î¡Ë¡£¡Ö¥Ñー¥½¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー¡×¤ò¿Í´Ö°Ê³°¤Ë¾Þ¤òÍ¿¤¨¤ë¤ÈÞ¯Íî¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¢£¡Ø½¤Íý¤¹¤ë¸¢Íø¡¡»È¤¤¤Ä¤Å¤±¤ë¼«Í³¤Ø¡Ù¡Ê¥¢ー¥í¥ó¡¦¥Ñー¥¶¥Ê¥¦¥¹¥ー¡¦Ãø¡¢À¾Â¼¿ÂÙ¡¦Ìõ¡Ë
¡¡¤µ¤Æ¡¢º£Ç¯¤ÎËÜ¤Î¥Ù¥¹¥È3¤ò¡¢¾ðÊó¤ä¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÏÃ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤ÆÁª¤ó¤Ç¤ß¤¿¡£¿Í´Ö¤Èµ¡³£¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤ò¼¨¤¹½ñÀÒ¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ø½¤Íý¤¹¤ë¸¢Íø¡¡»È¤¤¤Ä¤Å¤±¤ë¼«Í³¤Ø¡Ù¡Ê¥¢ー¥í¥ó¡¦¥Ñー¥¶¥Ê¥¦¥¹¥ー¡¦Ãø¡¢À¾Â¼¿ÂÙ¡¦Ìõ¡¢ÀÄÅÚ¼Ò¡Ë¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡£
¡¡¤¤¤Þ¤É¤¤ÎÅÅ»Òµ¡´ï¥áー¥«ー¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤êÆÈ¼«ÉôÉÊ¤ò»È¤¦¤³¤È¤ÇÃÎÅªºâ»º¸¢¤Î°Ï¤¤¹þ¤ß¤ò¹Ô¤¦¡£Îã¤¨¤Ð¥¹¥Þ¥Û¤Ï¡¢Î¢¤Ö¤¿¤ò³«¤±¤ì¤ÐÊÝ¾ÚÂÐ¾Ý³°¤È·Ù¹ð¤µ¤ì¤ë¡£¤À¤«¤é³¹¤Î½¤Íý²°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥áー¥«ー¤Ø¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£½¤Íý»Ô¾ì¤ò¥áー¥«ー¤¬ÆÈÀê¤¹¤ì¤Ð¡¢¶¥Áè¸¶Íý¤ÏÆ¯¤«¤º¡¢½¤ÍýÂå¶â¤Ï¹â¤¯¤Ê¤ë¡£¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Çã¤¤´¹¤¨¤Æ¤â¤é¤¦Êý¤¬¤ªÆÀ¤È¥æー¥¶ー¤Ë»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¾åÍÍø¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¶ñ¹ç¤Ë¼ÂºÝ¤Ë¡¢¾¯¤·Á°¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿³¹¤Î½¤Íý²°¤Î¿ô¤â¸º¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡Ãø¼Ô¤ÏÃÎºâ¤ÎÀìÌç²È¡£¤«¤Ä¤Æ¥æー¥¶ー¤Î¸¢Íø¤Ç¤¢¤Ã¤¿½¤Íý¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹Åª¤Ë¤â¡¢À©ÅÙÅª¤Ë¤â½Ì¾®¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢100Ç¯Á°¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¾õ¶·¤¬°ã¤Ã¤¿¡£100¿ôÇ¯Á°¡¢¥Ø¥ó¥êー¡¦¥Õ¥©ー¥É¤ÏT·¿¥Õ¥©ー¥É¤ÎÉáµÚ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¼«¼ÒÀ½ÉÊ¤ËÈÆÍÑÉôÉÊ¤òÂ¿ÍÑ¤·¡¢¹½Â¤¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤ËÊÝ¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢³¹Ãæ¤Ë½¤Íý¹©¾ì¤¬Áý¤¨¤ëÅÚ¾í¤òºî¤Ã¤¿¡£¤É¤³¤Ç¤âÄ¾¤»¤ë°Â¿´´¶¤¬¡¢¼«Æ°¼Ö¤ÎÇúÈ¯Åª¤ÊÉáµÚ¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¤Î¤À¡£µ¬³Ê²½¤äÉ¸½à²½¤Ï¡¢½¤Íý¤Î¸¢Íø¤Î³ÈÂç¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¡¡ÂÐ¤·¤Æ¡¢¸½Âå¤Î¥Æ¥¹¥é¤¬»Ö¸þ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤½¤Î¿¿µÕ¤Ç¤¢¤ë¡£ÉôÉÊ¤ÏÆÈ¼«µ¬³Ê²½¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤ÎÉÔ¶ñ¹çÂÐ±þ¤Ï¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¦¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ½èÍý¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢²¤½£¤ÇiPhone¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÅÅ»Òµ¡´ï¤Î½¼ÅÅÃ¼»Ò¤¬¡ÖUSB Type-C¡×¤ËÅý°ì¡ÊµÁÌ³²½¡Ë¤µ¤ì¤¿Æ°¤¤È¤âÃÏÂ³¤¤À¡£Ã±¤Ê¤ëÉÔÊØ¤Î²ò¾Ã¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£É¸½à²½¤äµ¬³Ê²½¤Ï¡¢¥áー¥«ー¤Î°Ï¤¤¹þ¤ß¤òËÉ¤®¡¢¥æー¥¶ー¤Î¼ç¸¢¤ò¼é¤ë¡£¡Ö½¤Íý¤¹¤ë¸¢Íø¡×¤È¤¤¤¦Êä½õÀþ¤¬¤¢¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¡¢¤½¤ÎËÜ¼Á¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¢£¡ØÈôµÓ¤Ï²¿¤ò±¿¤ó¤À¤Î¤«¡¡¹¾¸Í³¹Æ»Í¢Á÷ÌÖ¡Ù´¬ÅçÎ´
Âè2°Ì¤Ï¡¢¹¾¸Í¤ÎÈôµÓ¤ÎÏÃ¡£
¡¡¹¾¸Í»þÂå¤ÎÆüËÜ¤Ï¡¢ÆâÀï¤â¤Û¤Ü¤Ê¤¯¡¢´Ë¤ä¤«¤ÊÃæ±û½¸¸¢¹ñ²È¤È¤·¤Æ±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï³¹Æ»¤È¤¤¤¦¡¢¤ï¤ê¤ÈÎ©ÇÉ¤Ê¶áÂåÅª¤Ê¸òÄÌÌÖ¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØÈôµÓ¤Ï²¿¤ò±¿¤ó¤À¤Î¤«¡¡¹¾¸Í³¹Æ»Í¢Á÷ÌÖ¡Ù¡Ê¤Á¤¯¤Þ¿·½ñ¡Ë¤Ï¡¢¡ØÆîÁíÎ¤¸«È¬¸¤ÅÁ¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ëÂìÂôÇÏ¶×¤ÎÆüµ¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿µÏ¿¤ò¸µ¤Ë¡¢Åö»þ¤ÎÈôµÓ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·¡¤ê²¼¤²¤¿°ìºý¤À¡£
¡¡ÇÏ¶×¤Ï¡¢¹¾¸Í¤Ë½»¤ß¤Ê¤¬¤éÂçºå¤ÎÈÇ¸µ¤ÈÈôµÓ¤ò»È¤Ã¤Æ¹»Àµ¡Ê¥²¥é¡Ë¤ò¤ä¤ê¼è¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÊÔ½¸¼Ô¤ÈÃø¼Ô¤¬´é¤ò¹ç¤ï¤»¤º¤È¤â½ñÀÒ¤Î´©¹Ô¤¬²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬Ì±´Ö¤Î¾¦¿Í¤Î»ö¶È¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£°Â²Á¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤¦¤·¤¿Æü¾ïÅª¤ÊÍøÍÑ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢°ìÅÙÁ÷¤ì¤Ð8¡¢9Æü¤ÇÆÏ¤¯¡£¤³¤Î´ü´Ö¤â¡¢ÎÁ¶â¼¡Âè¤ÇÁá¤¯±¿¤Ö¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤âÌ±´Ö¤æ¤¨¡£¤¿¤À¡¢ÈôµÓ¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ï¡¢ÌÀ¼£¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ¹ÊØÀ©ÅÙ¤È¤¤¤¦´±±Ä¤Î¤â¤Î¤ËÃÖ¤´¹¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¸Åº£ÅìÀ¾¡¢Âç¤¤Ê¹ñ²È¤ÏÆ»Ï©¤äÄÌ¿®À©ÅÙ¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹¤¤ÎÎÅÚ¤ÎÅý¼£¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Google¤äTikTok¤ÎÍøÍÑ¤òÀ¯ÉÜ¤¬À©¸Â¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëºÇ¶á¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤Æ¤â¡¢ÄÌ¿®¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÃ¯¤¬´ÉÍý¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ï¡¢¸½Âå¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥ëー¥ë¤Ê¤Î¤À¡£
¢£¡Ø¥µ¥È¥·¡¦¥Ê¥«¥â¥È¤Ï¤À¤ì¤À?¡¡À¤³¦¤òÊÑ¤¨¤¿¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥óÈ¯ÌÀ¼Ô¤ÎÀµÂÎ¤ËÇ÷¤ë¡Ù¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¡¦¥¦¥©¥ì¥¹¡¦Ãø¡¢¾®ÎÓ·¼ÎÑ¡¦Ìõ
3°Ì¤ËÁª¤ó¤À¡Ø¥µ¥È¥·¡¦¥Ê¥«¥â¥È¤Ï¤À¤ì¤À?¡¡À¤³¦¤òÊÑ¤¨¤¿¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥óÈ¯ÌÀ¼Ô¤ÎÀµÂÎ¤ËÇ÷¤ë¡Ù¡Ê²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤È¤µ¤ì¤ëÆæ¤Î¿ÍÊª¤ÎÀµÂÎ¤òÄÉ¤¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤À¡£
¡¡¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤È¤Ê¤ëµ»½ÑÏÀÊ¸¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢2008Ç¯10·î31Æü¡£¤½¤Î¸å¡¢¥µ¥È¥·¡¦¥Ê¥«¥â¥È¡Êµ¶Ì¾¤È¤µ¤ì¤ë¡Ë¤È¤·¤Æ¤ÎºÇ¸å¤Îº¯À×¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï2014Ç¯3·î7Æü¡£Ãø¼Ô¤ÏÅö»þ¤Î¥áー¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ç¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤«¤ê¤Ë¡¢¤½¤ÎÂÀ×¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¨¤Ð¡¢ËÜ½ñ¤Ë¤½¤ÎÀµÂÎ¤ÎÅú¤¨¤Ï½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤¬ÆÉ¤ß¿Ê¤á¤ë¤¦¤Á¤ËÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥í¥°¤¬»Ä¤ê¡¢ÄÉÀ×²ÄÇ½¤Ê¤³¤Î¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´°Á´¤Ë¤½¤Î¹ÔÊý¤ò±£¤·ÄÌ¤¹¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢´ñÀ×¤Ë¶á¤¤¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤À¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥µ¥È¥·¡¦¥Ê¥«¥â¥È¤Ï10Ç¯´Ö´°Á´¤Ë»Ñ¤ò¾Ã¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼¤½¤³¤Þ¤Ç¤·¤Æ¡¢Èà¤ÏÆ¿Ì¾À¤ò´Ó¤¯¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤³¤Î¿ÍÊª¤¬Ã±¤ËÊÑ¤ï¤ê¼Ô¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â°Å¹æÄÌ²ß¤Ï¡¢¹ñ²È¤Î´ÉÍý¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¡¢Ãæ¿´¤ÎÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤ÄÌ²ß¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤â¤½¤¦¤À¡£Ãæ¿´¤¬¥Éー¥Ê¥Ä¤Î·ê¤Î¤è¤¦¤Ë¶õÇò¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ÆÃÄê¤Î¸¢ÎÏ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤Ê¬»¶·¿¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤¬À®Î©¤¹¤ë¡£¤½¤Î¥Ñ¥º¥ë¤Î¹Í°Æ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥µ¥È¥·¡¦¥Ê¥«¥â¥È¤Ï¡¢¼«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎºÇ¸å¤Î¥Ôー¥¹¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¡ÊÊ¸=Â®¿å·òÏ¯¡Ë