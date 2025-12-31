¸åÆ£·¼²ð¤Î1¥´¡¼¥ëÌÜ¤Ï¥×¥¹¥«¥·¥å¾Þ¸õÊä¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¡©¡¡¥Á¡¼¥à¤Ç·Ò¤¤¤ÀSTVV¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë¹âÉ¾²Á¡Öº£Ç¯ºÇ¤âÈþ¤·¤¤¥´¡¼¥ë¤Î1¤Ä¡×
ÀèÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¤Î¥¸¥å¥Ô¥é¡¼¡¦¥×¥í¡¦¥ê¡¼¥°Âè20Àá¤Ç¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥ë¡¦¥ê¥¨¡¼¥¸¥å¤ò·âÇË¤·¡¢¸½ºß¥ê¡¼¥°£³°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¥·¥ó¥È¡¦¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡£
¤³¤Î¥ê¥¨¡¼¥¸¥åÀï¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ØÆ³¤¯2¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤«¤é¥·¥ó¥È¡¦¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½FW¸åÆ£·¼²ð¤À¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°¤Ç8¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¸åÆ£¤Î·èÄêÎÏ¤â¸«»ö¤À¤¬¡¢¥ê¥¨¡¼¥¸¥åÀï¤Î1ÅÀÌÜ¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÏ¢·È¤âÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¥Ñ¥¹¤¬·Ò¤¬¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï¸åÆ£¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤Ç¤Î¥´¡¼¥ë¤À¡£
¡Ö¸åÆ£¤ÎºÇ½é¤Î¥´¡¼¥ë¤Ï¡¢»ä¤¬¸«¤¿Ãæ¤Çº£Ç¯ºÇ¤âÈþ¤·¤¤¥´¡¼¥ë¤Î1¤Ä¤À¤è¡£¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤¢¤ì¤À¤±¥Ñ¥¹¤¬·Ò¤¬¤ë¥×¥ì¥¤¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤êÂ¿¤¯¤Ê¤¤¡£²¤½£¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤Ç¤âËè½µ¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤¢¤Î¥´¡¼¥ë¤Ï¡¢ÃÙ¤ì¤Ð¤»¤Ê¤¬¤é¥×¥¹¥«¥·¥å¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Í¡×
ÇÉ¼ê¤Ê¸Ä¿Íµ»¤Î¥´¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢3°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¥Á¡¼¥à¤Î¹¥Ä´¤Ö¤ê¤¬Ê¬¤«¤ëÏ¢·È¥´¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤«¡£
¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç²ÚÎï¤ËÏ¢È¯
¸åÆ£·¼²ð µÕÅ¾¾¡Íø¤ËÆ³¤¯°µ´¬2¥´¡¼¥ë¡ª
º£µ¨¥ê¡¼¥°Àï¡Ö8¡×¥´¡¼¥ë¤Ç
ÆÀÅÀ¥é¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤ËÉâ¾å
¥Ù¥ë¥®¡¼¥ê¡¼¥°Âè20Àá
¥ê¥¨¡¼¥¸¥å¡ß¥·¥ó¥È=¥È¥í¥¤¥Ç¥ó
