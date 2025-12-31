´¨¤¹¤®¤ÆGK¤¬»î¹çÃæ¤Ë¥Û¥Ã¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç¿åÊ¬Êäµë¡¡¶Ë´¨¤Î¥È¥ë¥³¤Ç¤ÎÀï¤¤¤ËÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë
²¤½£¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÅß¤Ëµ¤²¹¤¬¤«¤Ê¤ê²¼¤¬¤ëÃÏ°è¤â¤¢¤ê¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï´¨¤µ¤È¤âÀï¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£28Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥È¥ë¥³2Éô¤ÎÀï¤¤¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¨¥ë¥º¥ë¥à¥¹¥Ý¥ë¤ÎGK¥Þ¥Æ¥£¥ä¡¦¥ª¥ë¥Ð¥Ë¥Ã¥Á¤Î¿åÊ¬Êäµë¥·¡¼¥ó¤À¡£
ÄÌ¾ï¥µ¥Ã¥«¡¼Ãæ¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¤ò°û¤à¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤À¤¬¡¢¥ª¥ë¥Ð¥Ë¥Ã¥Á¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Î´¨¤µ¤«¤é¥´¡¼¥ëÏÆ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë»æ¥³¥Ã¥×¤«¤é¥Û¥Ã¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£Áª¼ê¤¬»î¹çÃæ¤Ë»æ¥³¥Ã¥×¤«¤é¥Û¥Ã¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤ò°û¤à¸÷·Ê¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÄÁ¤·¤¤¤â¤Î¤«¡£
SNS¾å¤Ç¤Ï²¹¤«¤¤¤ªÃã¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤â¤¹¤°Îä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÖËâË¡ÉÓ¤Ç¤â¥´¡¼¥ëÏÆ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¡×¡¢¡Ö¸á¸å2»þ¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ï»î¹ç¤ò¤¹¤Ù¤¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤¬Åà¤¨¤Æ¤¤¤Æ²Ä°¥ÁÛ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¶á¤Ï²Æ¾ì¤ÎÌÔ½ë¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢Àã¤¬¹ß¤ëÃæ¤Ç¤Î´¨¤¹¤®¤ë´Ä¶²¼¤â¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤¹¤ë¤Ë¤ÏÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
Erzurumspor FK file bekçisi Matija Orbanic, Erzurum soğuğuna karşı çareyi bulmuş!— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) December 28, 2025
Spikerimiz Murat Yenersoy'dan, bir diğer spikerimiz Ali Okancı'nın geçen sezon yaptığı öneriye gönderme.#TrendyolBirinciLig #beINSPORTS pic.twitter.com/8QDbu3XdPP