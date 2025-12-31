¥È¥ë¥³¤Ç¤ÏÀã¤ÎÃæ¤Ç¤Î¥²¡¼¥à¤âÂ¿¤¤ photo/Getty Images

²¤½£¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÅß¤Ëµ¤²¹¤¬¤«¤Ê¤ê²¼¤¬¤ëÃÏ°è¤â¤¢¤ê¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï´¨¤µ¤È¤âÀï¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£28Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥È¥ë¥³2Éô¤ÎÀï¤¤¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¨¥ë¥º¥ë¥à¥¹¥Ý¥ë¤ÎGK¥Þ¥Æ¥£¥ä¡¦¥ª¥ë¥Ð¥Ë¥Ã¥Á¤Î¿åÊ¬Êäµë¥·¡¼¥ó¤À¡£

ÄÌ¾ï¥µ¥Ã¥«¡¼Ãæ¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¤ò°û¤à¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤À¤¬¡¢¥ª¥ë¥Ð¥Ë¥Ã¥Á¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Î´¨¤µ¤«¤é¥´¡¼¥ëÏÆ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë»æ¥³¥Ã¥×¤«¤é¥Û¥Ã¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£Áª¼ê¤¬»î¹çÃæ¤Ë»æ¥³¥Ã¥×¤«¤é¥Û¥Ã¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤ò°û¤à¸÷·Ê¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÄÁ¤·¤¤¤â¤Î¤«¡£

¥¨¥ë¥º¥ë¥à¥¹¥Ý¥ë¤ÎËÜµòÃÏ¤¬¤¢¤ë¥È¥ë¥³¤Î¥¨¥ë¥º¥ë¥à¤Ï¡¢12·î¤Ë¤Ê¤ì¤ÐºÇÄãµ¤²¹¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹20ÅÙ¶á¤¯¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤Ç¤âÉ¹ÅÀ²¼¤Ë¤Ê¤ëÆü¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¡£º£²ó¤Î¥²¡¼¥à¤âÀã¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÏºÇ°­¤È¸À¤¨¤ë¡£

SNS¾å¤Ç¤Ï²¹¤«¤¤¤ªÃã¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤â¤¹¤°Îä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÖËâË¡ÉÓ¤Ç¤â¥´¡¼¥ëÏÆ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤­¡×¡¢¡Ö¸á¸å2»þ¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ï»î¹ç¤ò¤¹¤Ù¤­¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤¬Åà¤¨¤Æ¤¤¤Æ²Ä°¥ÁÛ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

ºÇ¶á¤Ï²Æ¾ì¤ÎÌÔ½ë¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢Àã¤¬¹ß¤ëÃæ¤Ç¤Î´¨¤¹¤®¤ë´Ä¶­²¼¤â¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤¹¤ë¤Ë¤ÏÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£