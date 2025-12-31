¡Ö¤Þ¤¿剝¤¬¤ì¤Æ¤ë¡Êµã¡Ë¡×¡ÖÉõ¤¬³«¤¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¿¡Ä¡×¤òËÉ¤²¤ë¹âµ¡Ç½100¶Ñ¥Æ¡¼¥×
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¥Ã¥Á¥óÍÑ¥é¥Ù¥ë¥Æ¡¼¥×¡ÊPITTA¡¡PETTA¡¢¤¯¤¹¤ß¥«¥é¡¼¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡¢15mm¡ß3m¡Ë
²Á³Ê¡§¡ï110¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë¡§15mm¡ß3m
ÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥À¥¤¥½¡¼
JAN¥³¡¼¥É¡§4550480605463
ÎäÅà¸Ë¤Ç¤âÇí¤¬¤ì¤Ê¤¤¡ª¥Þ¥¤¥Ê¥¹18ÅÙ¤ËÂÑ¤¨¤ë¥À¥¤¥½¡¼¤Î¡Ö¥¥Ã¥Á¥óÍÑ¥é¥Ù¥ë¥Æ¡¼¥×¡×
¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¤Îºß¸Ë´ÉÍý¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¡Ö¥¥Ã¥Á¥óÍÑ¥é¥Ù¥ë¥Æ¡¼¥×¡ÊPITTA PETTA¡¢¤¯¤¹¤ß¥«¥é¡¼¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡¢15mm¡ß3m¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤Ê¥Æ¡¼¥×¤À¤È¡¢ÎäÅà¸Ë¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¥«¥Á¥«¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÇí¤¬¤ìÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤ÏÎäÅàÊÝÂ¸¤âOK¡ª
¥Þ¥¤¥Ê¥¹18ÅÙ¤ÎÎäµ¤¤ÎÃæ¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÇ´ÃåÎÏ¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÎäÅà¤·¤¿ÆüÉÕ¤äÃæ¿È¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ëÈá·à¤òËÉ¤²¤Þ¤¹¡£
¥È¥ì¥ó¥É¤ò°Õ¼±¤·¤¿ÀäÌ¯¤Ê¤¯¤¹¤ß¥«¥é¡¼¤Ï¡¢ÊÝÂ¸ÍÆ´ï¤ËÅ½¤Ã¤Æ¤â¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Î¼ÙËâ¤ò¤»¤º¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ÎÃæ¤ò¤³¤Ê¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
6.5cm¤´¤È¤ËÊÁ¤¬¥Á¥§¥ó¥¸¡ª¥Ï¥µ¥ß¤¤¤é¤º¤Ç°ìÄê¤ÎÄ¹¤µ¤ËÀÚ¤ì¤ë
¤³¤Î¡Ö¥¥Ã¥Á¥óÍÑ¥é¥Ù¥ë¥Æ¡¼¥×¡×¤ÎÀ¨¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢6.5cm¤´¤È¤ËÊÁ¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÊÁ¤Î¶ÌÜ¤¬ÌÜ°õ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ï¥µ¥ß¤ò»È¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤âËè²óÆ±¤¸Ä¹¤µ¤Ç¥Ô¥Ã¤ÈÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¸«¤¿ÌÜ¤âÈþ¤·¤¯Åý°ì¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ë»¤·¤¤Ä´ÍýÃæ¤ä¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊÝÂ¸ÍÆ´ï¤òÀ°Íý¤·¤¿¤¤»þ¤Ë¡¢¤³¤Î¡Ö°ìÄê¤ÎÄ¹¤µ¤Ç¼ê¤ÇÀÚ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹©É×¤¬¶Ã¤¯¤Û¤É²È»ö¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
ÌýÀ¥Ú¥ó¤ÇÊ¸»ú¤ò½ñ¤¤¤Æ¤âÃÆ¤¤Ë¤¯¤¯¡¢¥á¥â¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È»Ä¤ë¤Î¤âÍ¥½¨¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
À°ÍýÀ°ÆÜ¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¡ª¤ªÞ¯Íî¤Ê¥é¥Ù¥ë¤Çºß¸Ë´ÉÍý¤ò½¬´·¤Ë
15mm¤È¤¤¤¦ÂÀ¤¹¤®¤ººÙ¤¹¤®¤Ê¤¤ÀäÌ¯¤ÊÉý¤Ï¡¢ÆüÉÕ¤äÃæ¿È¤ò½ñ¤¹þ¤à¤Î¤ËºÇÅ¬¡£¤ªÞ¯Íî¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ÌÌÅÝ¤Ë´¶¤¸¤¬¤Á¤Ê¡Ö¥é¥Ù¥ê¥ó¥°ºî¶È¡×¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç¼ñÌ£¤Î¤è¤¦¤Ë³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
ºî¤êÃÖ¤¤Î¤ª¤«¤º¤ä¡¢³«ÉõºÑ¤ß¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¡£¤Ä¤¤¤Ä¤¤Ëº¤ì¤¬¤Á¤Ê¾ÞÌ£´ü¸Â¤â¡¢¤³¤Î¥Æ¡¼¥×¤Ç²Ä°¦¤¯´ÉÍý¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Õ¡¼¥É¥í¥¹¤Îºï¸º¤Ë¤â·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ÎäÅàÊÝÂ¸¤«¤éÉáÃÊ¤ÎÉõÎ±¤á¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£
¥À¥¤¥½¡¼¤Î¡Ö¥¥Ã¥Á¥óÍÑ¥é¥Ù¥ë¥Æ¡¼¥×¡ÊPITTA PETTA¡¢¤¯¤¹¤ß¥«¥é¡¼¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡Ë¡×¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹18ÅÙ¤ËÂÑ¤¨¤ë¥¿¥Õ¤µ¤È¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ò¹Í¤¨È´¤¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¥Ã¥Á¥ó»ÅÍÍ¤ÎÌ¾ÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£
°ìÅÙ»È¤¦¤È¤½¤ÎÊØÍø¤µ¤È°ÂÄê´¶¤Ë¡¢¤â¤¦¼êÊü¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£¤¼¤Ò¥À¥¤¥½¡¼¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥«¥é¡¼¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ÏÉ®¼Ô¹ØÆþ»þÅÀ¡Ê2025Ç¯12·î¡Ë¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êºß¸ËÀÚ¤ì¡¢¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£