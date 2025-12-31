¡Ö²¤½£ºÇ¶§¥¯¥é¥¹¤ÎÇØÆÁ¥á¥·¡×±ØÁ°¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¤ÇÁø¶ø ¤½¤Î¸Â³¦ÆÍÇË¤Ö¤ê¤Ë¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¥é¥¤¥¹¤¬·ò¹¯¿©¤Ë¸«¤¨¤ëÆü¤¬Íè¤¿¡×
¡Ö¥Á¡¼¥ºÍÈ¤²¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡À¤³¦¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡ÈÇØÆÁ¥°¥ë¥á¡É¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯¥Þ¥·¥Þ¥··Ï¥é¡¼¥á¥ó¤ä¡¢²È·Ï¥é¡¼¥á¥ó¤Ë¥é¥¤¥¹¤òÉÕ¤±¤ë¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬ÂåÉ½Îã¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤È¤³¤í¤¬Ãæ±û¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¹ñ¡¦¥¹¥í¥Ð¥¥¢¤Ç¡¢¤½¤ì¤é¤ò·Ú¡¹¤ÈÆ§¤ß±Û¤¨¤Æ¤¯¤ë¥ì¥Ù¥ë¤ÎÇØÆÁ¥á¥·¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾ì½ê¤Ï¡¢±ØÁ°¤Î¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¨¤Ã¡Ä¤³¤ì¤¬¡Ö²¤½£ºÇ¶§¥¯¥é¥¹¤ÎÇØÆÁ¥á¥·¡×¶ÃØ³¤ÎÁ´ËÆ¤Ç¤¹
¡¡¥¹¥í¥Ð¥¥¢¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡¢¥Á¥§¥³¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ê¤É¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÆâÎ¦¹ñ¤Ç¡¢¼óÅÔ¤Ï¥Ö¥é¥Á¥¹¥é¥Ð¡£º£²ó¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãæ±û±Ø¤«¤é¿ô±Ø¿Ê¤ó¤À»ÔÃæ¿´Éô¤Ë¤¢¤ë¥È¥é¥à¤ÎÄäÎ±½ê¡Ö¥»¥ó¥È¥é¥à¡×±Ø¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¤¹¡£±ØÁ°¤Ë·ú¤ÄÂç·¿¥Ó¥ë¤Î2³¬¤Ë¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Çº£²ó¤Î¼çÌò¤ÈÂÐÌÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃíÊ¸¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥¹¥Þ¥¸¥§¥Ë¡¼¡¦¥¹¥£¡¼¥ë¡×¡£²Á³Ê¤Ï7.2¥æ¡¼¥í¡¢ÆüËÜ±ß¤Ç¤ª¤è¤½1330±ß¤Ç¤¹¡£¤Ò¤È¸À¤ÇÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Ï¥Á¡¼¥º¥Õ¥é¥¤¤Ç¤¹¡£¥¹¥í¥Ð¥¥¢¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥º¤¬ÆüËÜ¤È¤ÏÈæ¤Ù¤â¤Î¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤ÉÆü¾ïÅª¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÎÁÍý¤â¹ñÌ±¿©¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡Äó¶¡¤µ¤ì¤¿»®¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ºÂçÎÌ¤Î¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¡£¤½¤Î¾å¤Ë¡¢10¥»¥ó¥Á³Ñ¤Û¤É¤Î¥Á¡¼¥º¥Õ¥é¥¤¤¬¤É¡¼¤ó¤ÈÄÃºÂ¤·¡¢²£¤Ë¤Ï¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À¹¤êÉÕ¤±¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ðÊóÎÌ¤Ï¤«¤Ê¤êÂ¿¤á¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¥Ý¥Æ¥È¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£Ì£¤Ï¡¢²«¿§¤¤¡ÖM¡×¤Î¥í¥´¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥ÉÅ¹¤Î¥Ý¥Æ¥È¤ËÈó¾ï¤Ë¶á¤¯¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ç¤â°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£Â³¤¤¤Æ¥Á¡¼¥º¥Õ¥é¥¤¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£Í½ÁÛÄÌ¤ê¡¢Ãæ¿È¤Ï·é¤¤¤Û¤É¤Ë¥Á¡¼¥º¤Î¤ß¤Ç¤·¤¿¡£°á¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Ç®¡¹¤Î¥Á¡¼¥º¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤â¤·¤Ä¤³¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Á¡¼¥º¼«ÂÎ¤ÏÈæ³ÓÅª¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±öÌ£¤È»ÝÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤âÎÉ¹¥¤Ç¤¹¡£´¶³Ð¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Á¡¼¥ºÌ£¤Î¤ªÌß¤Ë¶á¤¤°õ¾Ý¤¹¤é¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¤â¡¢ÆüËÜ¤Î¤â¤Î¤è¤ê»ÀÌ£¤¬¹µ¤¨¤á¤Ç¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë·Ú¤á¤Ç¤¹¡£
¡¡ÇØÆÁ¥°¥ë¥á¤È¤·¤ÆÀ°Íý¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Î°ì»®¤Ï¤«¤Ê¤êÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¹½Â¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥º¥Õ¥é¥¤¤¬²È·Ï¥é¡¼¥á¥ó¡¢¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¤¬¥é¥¤¥¹¡¢¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¤¬¤ª¤í¤·¥Ë¥ó¥Ë¥¯¡¢¤È¹Í¤¨¤ë¤È¤·¤Ã¤¯¤ê¤¤Þ¤¹¡£Á°È¾¤Ï°Õ³°¤Ê¤Û¤É¥¹¥ë¥¹¥ë¿©¤Ù¤é¤ì¡¢¡Ö¤¢¤ì¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤¾¡£Í¾Íµ¤Ç¤Ï¡©¡×¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌäÂê¤Ï¸åÈ¾¤Ç¤¹¡£Ì£¤ÎÊý¸þÀ¤¬¤Û¤ÜÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢½ªÈ×¤Ï·ë¹½»ÈÌ¿´¶¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨ÎäÀÅ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥Á¡¼¥º¤òÍÈ¤²¤Æ¡¢¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤±¡¢¤½¤ì¤ò¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¤È°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ´ð½à¤Ç¤Ï´°Á´¤ËÇØÆÁ¤Î¶Ë¤ß¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÌîºÚ¤¬Â¿¾¯¤Ê¤ê¤È¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥é¡¼¥á¥ó¤È¤¤¤¦ÎÁÍý¤Ï¡¢¼Â¤Ï¤«¤Ê¤ê·ò¹¯Åª¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ºø³Ð¤¹¤é³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¡¢É®¼Ô¤Ï¥Ë¥ó¥Ë¥¯¥Þ¥·¥Þ¥··Ï¥é¡¼¥á¥ó¤â²È·Ï¥é¡¼¥á¥ó¤â¡¢¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¡È·ò¹¯¿©¡É¤È¤·¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥í¥Ð¥¥¢¤Ç³Ø¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢ÇØÆÁ¤Î´ð½à¤Ï¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤ë¤È´ÊÃ±¤Ë²õ¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ç¤·¤¿¡£