ÀîºêËãÀ¤¡¢¶áÆ£¿¿É§¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÂ£¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
ÇÐÍ¥¤ÎÀîºêËãÀ¤¤¬30Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤Î¶áÆ£¿¿É§¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÅÏ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢Àîºê¤Ï¡ÖºòÆü¤«¤éÌÀ¼£ºÂ ¾®²°Æþ¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢Æ±Æü¤Ë½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿ÉñÂæ¡Ø¥®¥ó¥®¥é³Ø±àÊª¸ì¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£³Ú²°¤¬¶áÆ£¤ÎÎÙ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¤¤¤¤Ê¤êÎÙ¤Î¥Þ¥Ã¥Á¤«¤é¡ØËãÀ¤¡ªËãÀ¤¡ª¤¤¤ë¡©¡Ù¤ÈÀÎ¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤º¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¤½¤ì¤¬¤È¤Æ¤â¿´ÃÏ¤è¤¤¡×¤È¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¹¹¿·¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡Ö¼Â¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¤Ï¸åÇÚ¤À¤¬¿ïÊ¬¤ÈÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç²¶¤«¤é¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¶áÆ£¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÅÏ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤«¤é¥Þ¥Ã¥Á¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬²¶¤Î»È¤Ã¤Æ¤ël4k3¤Î¥Ð¥Ã¥°¤¬²Ä°¦¤¤¤Èµ¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¥Ö¥é¥ó¥É¤Þ¤ÇÊ¹¤«¤ì¤¿¡×¤³¤È¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¡Ö¤è¤·¡ª¡ª²¶¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤Ë»÷¹ç¤¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤òÁª¤ó¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÅÏ¤·¤¿ºÝ¤Î¶áÆ£¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¸ø³«¤·¡Ö³«¤±¤¿½Ö´Ö¤«¤é¾Ð´é¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È´ò¤·¤½¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¤¤¤Ä¤âÍÆñ¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£