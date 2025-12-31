¡Ú»³¸ý¡Û2026Ç¯¤Î¼ç¿©ÍÑÊÆ¤ÎÀ¸»ºÌÜÉ¸¤Ï8Ëü6600¥È¥ó¡Ä25Ç¯ÌÜ°Â¤è¤ê¡Ü1400¥È¥ó
2026Ç¯¤Î¼ç¿©ÍÑÊÆ¤ÎÀ¸»ºÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»³¸ý¸©¤äJA¤Ê¤É¤Ç¤Ä¤¯¤ë¶¨µÄ²ñ¤Ï¡¢¤³¤È¤·Åö½é¤è¤ê¤âÂ¿¤¤8Ëü6600¥È¥ó¤ËÀßÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶¨µÄ²ñ¤Ç¤ÏËèÇ¯¡¢¥³¥á¤Î²Á³Ê°ÂÄê¤äÇÀ²È¤Î°ÕÍß¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤è¤¦¤È¸©»ºÊÆ¤ÎÀ¸»º¤Î¡ÖÌÜ°Â¡×¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºòº£¤Î¥³¥áÁûÆ°¤ò¼õ¤±¡¢26Ç¯Ê¬°Ê¹ß¡¢ÌÜ°Â¤«¤é¡ÖÌÜÉ¸¡×¤ËÌ¾¾Î¤òÊÑ¹¹¡£
26Ç¯¤Ï¸©Æâ1Ëü7000ha¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¤Ç8Ëü6600¥È¥ó¤ÎÀ¸»º¤òÌÜÉ¸¤ËÀßÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£25Ç¯Åö½é¤ÎÌÜ°Â¡á8Ëü5200¥È¥ó¤è¤êÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
25Ç¯¤Î¸©Æâ¤Î¼ç¿©ÍÑÊÆ¤Ï²Æ¤Î¹â²¹Â¿¾È¤ÇÊæ¿ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤éËºî¤È¤Ê¤ê¡¢À¸»º¼ÂÀÓ¤¬ÌÜ°Â¤ò¾å²ó¤ë8Ëü9200¥È¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢À¸»ºÎÌ¤¬ÌÜ°Â¤ò¾å²ó¤ë¤Î¤Ï12Ç¯¤Ö¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£